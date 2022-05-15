Британцев предупредили о конце «эры» дешевой еды

«Золотой век» дешевой еды в Великобритании подходит к концу, британцам следует готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут, заявил бывший руководитель второй по величине торговой сети в Соединенном Королевстве Sainsbury's Джастин Кинг.

Как сообщила The Guardian, бывший топ-менеджер, занимающий пост члена наблюдательного совета директоров сети Marks & Spencer отметил, что рассчитывать на то, что супермаркеты защитят потребителей от роста цен благодаря возросшим доходам, не приходится. По его словам, покупателям предстоит трудный выбор, как лучше потратить свои деньги, особенно на фоне стремительной инфляции и волнового эффекта от конфликта на Украине, приведших к росту цен на полках магазинов, передает РИА «Новости».

Так, Банк Англии ранее прогнозировал, что общая инфляция в этом году скорее всего превысит 10%, что является высочайшим показателем с 1982 года. «Пожалуй, золотая эра позади. Мы никогда прежде не тратили на продукты меньше чем сейчас, и спад был долгим и плавным. Поэтому я подозреваю, что расходы на еду в долгосрочной перспективе вырастут. В историческом плане это будет не очень много, но все же потребует корректировок семейного бюджета», – указал Кинг.

Он признал, что многим семьям будет не хватать на еду, и предположил, что правительству придется вмешаться с финансированием и пособиями для бедствующих домохозяйств. При этом любое государственное вмешательство должно быть целенаправленным, так как для изменения ситуации понадобятся «чрезвычайные суммы», добавил топ-менеджер.

Накануне британские СМИ сообщали, что в Соединенном Королевства вынуждены начать сокращать порции рыбы и чипсов из-за роста цен и сокращения запасов продуктов.

В минувшее воскресенье министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила о существовании угрозы начала сильнейшего со Второй мировой войны голода в мире из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине.

Между тем в конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации России на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран.

Тогда же секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.