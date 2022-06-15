Унижение Европы грозит развалом Британии

Взгляд
15 июня, среда  |  Последнее обновление — 18:27  |  vz.ru
Разделы

Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку»

Газовое сотрудничество Германии и России оказалось под угрозой Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Поставки газа из России в Европу до сих пор не подпадали под санкции – это слишком чувствительно для обеих сторон. Неожиданный удар был нанесен Канадой: ее санкции сделали невозможным ремонт оборудования для «Северного потока – 1». Появились реальные риски, что газопровод могут полностью остановить уже в ближайшее время. Парадоксально, но такой сценарий может дать шанс заработать «Северному потоку – 2». Подробности...
Перейти в раздел…

Ущерб от антироссийских санкций встревожил США

К западным лидерам пришло понимание того, что санкции – это обоюдоострое оружие Sarabeth Maney/Global Look Press
Белый дом встревожен тем, что санкции против России все сильнее бьют по экономике самих США. Избыточностью санкций также озаботился американский Минфин. На этом фоне Вашингтон стал поощрять, например, сельскохозяйственные компании за закупки российских удобрений. Почему американцы не соблюдают собственные санкции и стоит ли Москве рассчитывать на отмену каких-либо ограничений? Подробности...
Перейти в раздел…

Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

Западные кураторы уже наладили поставку на Украину американских гаубиц M777 Global Look Press/Keystone Press Agency
Украинское руководство в Киеве и в прифронтовых районах жалуется западным кураторам на недостаток дальнобойной артиллерии как едва ли не главную причину поражений ВСУ. Здесь есть элемент лукавства – передача крупнокалиберных орудий и муштра персонала идут полным ходом. Но Украина просит уже не меньше тысячи гаубиц. Если она их получит, станут ли они серьезной помехой для спецоперации? Подробности...
Перейти в раздел…

ВСУ превзошли в жестокости сталинские заградотряды

Режим Зеленского превзошел в жестокости те самые сталинские методы, которые он публично так проклинает Andriy Andriyenko/Reuters
Вооруженные силы Украины, включая так называемые нацбатальоны, все больше похожи не на военную, а на чисто террористическую организацию. Примером тому стало применение Украиной заградотрядов, которые уничтожают желающих сдаться в плен. Чудовищность происходящего превосходит даже то, как действовали советские заградотряды во время Великой Отечественной. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
«Зеленая экономика» выходит человечеству боком. В частности, США. Ее издержки вкупе с антироссийскими санкциями уже привели страну к энергодефициту и нехватке продовольствия. Подробности...

Киев списал людей со счетов

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Каждый день из Донецка мы видим и слышим все то, чего не хотели бы видеть и слышать никогда в жизни. Рынок. Роддом. Центр города. Телецентр. Но дело не только в Донецке. Мы видим, что к своим солдатам власти Украины относятся так же. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Растление не должно быть выгодным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За ЛГБТ-идеологией стоят огромные деньги и политическое влияние. Если им ничего не противопоставить, то мы достаточно скоро столкнемся с тем, с чем уже столкнулись консерваторы в западных странах — их страны уходят у них из-под ног, и уже поздно с этим что-то делать. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

Перейти в раздел…

В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
Подробности...

По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
Подробности...

Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
  • Казнить

  • Заменить казнь пожизненным заключением

  • Обменять на пленных
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
Вы пользуетесь VPN-сервисами?
  • Да, и буду продолжать пользоваться

  • Да, но планирую отказаться

  • Нет, но планирую начать пользоваться

  • Нет, и не планирую
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские СМИ сообщили о попавших в плен американских наемниках
    Басурин заявил о скором окружении ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска Цены на газ в Европе выросли более чем на 10% на новостях о «Северном потоке» В Минфине заявили о скором повышении экспортной пошлины на нефть Путин наградил посадивших под Анапой самолет без двигателя летчиков
    Посол ЛНР в России заявил о полном блокировании боевиков на заводе «Азот» США намерены выделить Украине противокорабельные ракеты «Гарпун» Сбербанк предложил допустить самозанятых к параллельному импорту В России начался эксперимент по созданию отечественного «тетрапака»
    Советник Зеленского назвал жителей Донбасса отребьем Лондон поручил Киеву заниматься освобождением приговоренных в ДНР наемников Путин поручил подготовить проект указа о звании «Мать-героиня» Отставной генерал-майор СВР Соцков найден мертвым в Москве

    «Северный поток»


    Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens

    батальон нацистов


    Минск заявил об особой жестокости деда президента Польши в рядах украинских карателей

    проверка боем


    Спецоперация на Украине развенчала мифы о превосходстве американского оружия

    Видео

    сталинские методы


    ВСУ превзошли в жестокости сталинские заградотряды

    поставки газа


    Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку»

    «Сеть Путина»


    Европу встревожила тайная «сеть русофилов»

    крупнокалиберные орудия


    Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

    «конец эпохи дешевой еды»


    Продовольственный кризис делает Россию островом благополучия

    послание миру


    Владимир Можегов: Россия будет строить новый мир

    кристальная ясность


    Игорь Караулов: Запад испугался величия русской культуры

    работа алгоритмов


    Никита Данюк: Почему в соцсетях правит конспирология

    на ваш взгляд


    Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?

    Унижение Европы грозит развалом Британии

    Граница между Великобританией и Ирландией внезапно стала предметом сомнений
    		   15 июня 2022, 18:00
    Фото: Peter Morrison/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Европейское руководство получило публичную пощечину от одного из своих главных внешнеполитических партнеров – Великобритании. Лондон решил «не уважать свою подпись» и отказаться от выполнения важнейших условий выхода из Евросоюза. О чем идет речь, почему Европа оскорблена и каким образом это может способствовать развалу Великобритании?

    «Отношения между Европой и Великобританией находятся на самом низком уровне за последние 25 лет». Именно так министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени отреагировал на последнюю инициативу Лондона, который пошел на демонстративный конфликт с Брюсселем и в одностороннем порядке начал отменять сделку по Брекзиту. А точнее, ту ее часть, которая касалась Северной Ирландии.

    Дело в том, что одним из самых сложных моментов Брекзита был статус границы между Республикой Ирландия (независимым государством) и Северной Ирландией (частью Великобритании). Соглашение о Страстной пятнице 1998 года, остановившее насилие в британской части острова, подразумевало, что между обеими его частями не будет таможенных и иных ограничений, которые мешают ирландцам общаться, торговать и взаимодействовать между собой.

    Пока Британия находилась в рамках Евросоюза, это условие было легко соблюдать – однако после выхода Соединенного Королевства граница должна была быть восстановлена. Дублин и Брюссель требовали, чтобы ее не было, и в итоге Лондону ради достижения сделки по Брекзиту пришлось пойти на уступки. Таможенную границу провели по Ирландскому морю. Проще говоря, Северная Ирландия осталась в рамках единого европейского рынка, а товары, поступавшие в нее из других регионов Соединенного Королевства, проходили таможенную проверку и оформление (дабы не было контрабанды британских товаров в ЕС через североирландский хаб).

    И вот сейчас Лондон хочет в одностороннем порядке пересмотреть условия сделки – на рассмотрение Палаты общин вынесен соответствующий законопроект. Он, в частности, предполагает отмену таможенного оформления ряда товаров, которые поступают в Северную Ирландию из остальной части Великобритании.

    Само решение было принято на фоне победы на североирландских выборах партии «Шинн Фейн», выступавшей за воссоединение двух Ирландий.

    Британские власти посчитали, что победа эта стала возможной именно из-за дрейфа Северной Ирландии к Ирландии, а также разочарования юнионистского (то есть пробританского) электората сделкой по Брекзиту, в рамках которой юнионисты посчитали себя преданными со стороны Лондона. Поэтому Борис Джонсон посчитал, что с «границей по морю» нужно заканчивать.

    Публично-юридическая аргументация его базируется на уверенности в том, что это решение о границе по морю как раз нарушает Соглашение Страстной пятницы. По мнению белфастских юнионистов (с которыми согласно правительство Ее Величества), сделка по Брекзиту «ослабляет связь Северной Ирландии с остальным Соединенным Королевством» – а Соглашение как раз призвано это не допустить. Поэтому министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прямым текстом говорит о том, что сделка по Брекзиту в нынешнем ее виде должна быть пересмотрена, «дабы соответствовать желанию юнионистского сообщества».

    По мнению Великобритании, Европа должна понять и принять новую реальность. Осознать, что никакого вреда интересам Брюсселя она не нанесет (министр иностранных дел Лиз Трасс заверила, что контрабанды не будет, поскольку «наши правоохранительные органы не позволят компаниям нарушать правила»). И, наконец, что если Евросоюз не поймет и не примет, то Лондон пойдет на крайние меры – задействует п. 16 Соглашения, который позволяет ему отказаться от соблюдения условий Брекзита «в случае чрезвычайной ситуации».

    Однако Евросоюз не понимает и не принимает. Во-первых, потому, что против нарушения соглашений как таковых. Существующие торговые правила «обеспечивают доступ североирландского бизнеса на единый европейский рынок товаров. Подход правительства Соединенного Королевства ставит этот доступ – как и возможности, им предоставляемые – под угрозу», – заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

    Во-вторых, потому, что считает ситуацию глубоко унизительной. «Это как взять ипотеку и через год сказать: "Простите, я больше не хочу платить", а после чего заявить банку: "Теперь оплата будет идти таким образом, и ты с этим согласишься"», – заявил Саймон Ковени. По сути Британия создает прецедент – получается, что можно сначала согласиться на жесткие условия Евросоюза, а потом в одностороннем порядке перестать их соблюдать. «Мы четко видим, что Британия не уважает свою подпись», – заявил французский премьер Жан Кастекс. А раз британцы не уважают, то могут не уважать и другие.

    Наконец, в-третьих, потому, что пересмотр таможенной границы может быть только первым шагом. Законопроект, который был подан на рассмотрение в Палату общин, не только отменяет эту границу, но и наделяет правительство Ее Величества полномочиями для одностороннего пересмотра других условий сделки по Брекзиту. По сути, любых других условий.

    А планы уже есть. Так, британцы хотят вывести Северную Ирландию из-под действия Европейского суда, поскольку в ином случае получается, что «ЕС может принимать законы, которые должны соблюдаться в Северной Ирландии без всякого учета ее мнения» (что правда, ведь северные ирландцы, в отличие от других стран–членов ЕС, не обладают правом голоса и не представлены в институтах Евросоюза). Европейские страны, конечно, не собираются принимать британские жалобы – ведь Северная Ирландия находится в общем рынке. «Не думаю, что мы когда-нибудь позволим какому-нибудь другому суду определять правила функционирования нашего общего рынка», – заявил вице-премьер Ирландии Лео Варадкар.

    Вопрос в том, как Европа собирается не позволить Британии принимать и реализовывать этот закон? Да, европейские страны угрожают.

    «Это отказ от всех соглашений, которые мы достигли между Евросоюзом и Великобританией. Евросоюз немедленно отреагирует на это решение и использует все инструменты, находящиеся в его распоряжении», – говорит канцлер Германии Олаф Шольц. По всей видимости, речь идет о принятии санкций против Великобритании.

    Проблема в том, что их будет очень непросто принять. Так, для принятия нужно получить поддержку всех стран–членов Евросоюза, а Лондон не случайно в последние недели так окучивает ряд восточноевропейских членов (ту же Польшу). По сути, Варшава может в интересах своих британских друзей-союзников наложить вето, тем самым парализовав Еврокомиссию.

    Кроме того, в демонстративной порке Лондона не заинтересованы другие союзники Британии – американцы. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уже призвала Брюссель и Лондон «начать переговоры для разрешения противоречий». То есть, проще говоря, поддержала позицию Великобритании, принуждающей ЕС к пересмотру условий сделки. Тем самым Вашингтон хочет, по всей видимости, в очередной раз унизить Брюссель, а также не допустить публичного конфликта между членами НАТО на фоне совместного противостояния России.

    У Брюсселя есть, впрочем, и другой вариант. Европа теоретически может поддержать сепаратистские процессы в Великобритании.

    Не только на территории Северной Ирландии, но и в Шотландии, где первый министр (аналог местного премьера) Никола Стерджен заявила о необходимости проведения нового референдума о независимости. «По всей Шотландии люди каждый день страдают от последствий стремительного роста стоимости жизни, медленного экономического развития, увеличивающегося неравенства, нехватки государственного финансирования и многих других последствий Брекзита, за который они не голосовали, – сказала она. – Эти проблемы усугубил или, что наиболее очевидно в случае Брекзит, напрямую вызвал тот факт, что мы не независимы, поэтому в этот переломный момент мы должны ответить на принципиальный вопрос.

    Будем ли мы оставаться вне ЕС, привязанные к британской экономической модели, которая обрекает нас на сравнительно неблагоприятные экономические и социальные перспективы, которые, вероятно, будут ухудшаться с течением времени? Или же будем с надеждой и оптимизмом ориентироваться на опыт сравнимых с нами стран по всей Европе?». Собственно, сама Европа могла бы теоретически дать понять, что Шотландия может не просто ориентироваться, а автоматически войдет в ЕС в случае получения независимости.

    Правда, на этом пути есть свои препятствия в лице Испании, Бельгии и ряда других стран, у которых есть свои сепаратисты и которым не нужно создавать прецедент из серии «вышел из состава – автоматически вошел в ЕС». В итоге получается крайне неприятная для Брюсселя ситуация. Британия демонстративно унижает Европу – а Европа, по сути, ограничена в своих возможностях наказать Лондон. Поэтому, видимо, придется все-таки договариваться.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •