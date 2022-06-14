Шотландия заявила о намерении провести новый референдум о независимости

Шотландия намерена добиться проведения нового референдума о независимости страны, заявила первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен.

«После всего, что произошло – Brexit, Борис Джонсон, коронавирус... – время поговорить о том, как сделать Шотландию более благополучной и справедливой. Время поговорить про независимость и сделать этот выбор», – передает ее слова РИА «Новости».

«Мы… не будем зависеть от решений Вестминстерского правительства, за которое мы не голосовали», – добавила Стерджен.

«По всей Шотландии люди каждый день страдают от последствий стремительного роста стоимости жизни, медленного экономического развития, увеличивающегося неравенства, нехватки государственного финансирования и многих других последствий Brexit, за который они не голосовали», – цитирует ее ТАСС.

«Эти проблемы усугубил или, что наиболее очевидно в случае Brexit, напрямую вызвал тот факт, что мы не независимы, поэтому в этот переломный момент мы должны ответить на принципиальный вопрос. Будем ли мы оставаться вне ЕС, привязанные к британской экономической модели, которая обрекает нас на сравнительно неблагоприятные экономические и социальные перспективы, которые, вероятно, будут ухудшаться с течением времени? Или же будем с надеждой и оптимизмом ориентироваться на опыт сравнимых с нами стран по всей Европе?» – продолжила Стерджен.

По ее словам, сейчас есть все причины для проведения нового референдума, разрешение на который Лондон обязан выдать, если «сохраняет хоть какое-то уважение к демократии».

Она уточнила, что ШНП готова в любой момент начать обсуждение условий проведения плебисцита с правительством премьер-министра Бориса Джонсона. Стерджен рассчитывает, что голосование состоится до конца 2023 года.

В канцелярии Джонсона в ответ на заявление Стерджен подчеркнули, что сейчас «не время говорить о проведении нового референдума» о независимости Шотландии. В канцелярии добавили, что жители Шотландии заинтересованы в том, чтобы правительство «сосредоточило усилия на проблеме растущей стоимости жизни».

По словам министра, любой референдум будет проведен в соответствии с законом и в настоящее время правительство Шотландии ищет способ добиться его проведения без одобрения правительства Великобритании.

Документ с аргументами в пользу независимости Шотландии опубликован на сайте правительства страны.

Напомним, сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в региональном парламенте. В 2014 году Шотландия проголосовала на референдуме за сохранение региона в составе Соединенного Королевства, однако в 2016 году прошел референдум о членстве в ЕС, на котором Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, а Шотландия – против.

Стерджен заявляла, что Шотландия платит высокую цену за Brexit и зависимость от Великобритании.