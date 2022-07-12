Индус во главе Британии для России хуже женщины

Во внутрипартийной борьбе британских консерваторов за кресло премьер-министра фаворитов всего двое – и это очень оригинальные кандидаты: индуист-миллионер Риши Сунак и первая женщина в кресле военного министра Великобритании Пенни Мордонт. В обличие от Бориса Джонсона, Сунак не в восторге от конфликта Лондона с Москвой, но «болеть» из России нужно не за него - и вот почему.

Самым популярным политиком среди тори - членов Консервативной партии (а именно им предстоит голосовать за нового лидера, который станет новым премьером) пока что остается министр обороны Бен Уоллес. Он сейчас - ключевой человек в том, что касается российско-британского противостояния, поскольку отвечает за помощь ВСУ, будь то поставки оружия или обучение украинских военных.

На его популярности почти не сказались все те глупости, которые он наговорил пранкерам Вовану и Лексусу. Тем не менее, Уоллес решил взять самоотвод и не будет принимать участие в выборах.

До Уоллеса «желтая майка лидера» в ряду потенциальных преемников Джонсона принадлежала главе МИД Лиз Трасс. Она, напротив, решила попытать счастье и выставила свою кандидатуру.

Трасс можно считать кандидатом «ястребов». Ее приоритетами в случае победы станет конфискация российской собственности и военная победа над ВС РФ на Украине. Спикер российского МИД Мария Захарова без обиняков называет кандидатку «кровожадной и деструктивной особой».

Однако в число фаворитов Трасс не входит. Ее рейтинг устремился вниз после публичной демонстрации знаний в области истории и географии тех стран, которым она посвящает больше всего времени, - России и Украины.

Собственно, фаворитов всего двое - и это весьма оригинальные политики. Прочие кандидаты, включая главу международного комитета Палаты общин Тома Тугендхата, призывавшего выгнать русских из Туманного Альбиона, пока что должны интересовать только британцев и профильных специалистов по всему британскому.

На втором месте по популярности среди тори после «отказника» Уоллеса идет Пенни Мордонт, занимающая сейчас непримечательную должность младшего министра по торговой политике. В системе власти она - предшественница Уоллеса, и с тех пор ее везде сопровождает титло «первая женщина - военный министр Великобритании».

Правда, в этой должности она продержалась всего три месяца, совмещая с прежней - министра по делам женщин и равенства. Считается, что ее невзлюбил Джонсон, поэтому не взял в свой первый кабинет министров, а во втором отправил в минторг вторым номером.

С точки зрения британских карикатуристов, Мордонт примечательна прежде всего тем, что участвовала в телешоу того же типа, что и «Танцы со звездами», только ей нужно было не танцевать, а прыгать в воду. То есть вся нация видела потенциального премьера в купальнике - и это стало частью ее публичного восприятия.

Начало трудовой биографии еще более оригинальное – нынешний младший министр работала ассистенткой фокусника, что еще многократно всплывет в шутках на политическую тему в случае дальнейших успехов в ее карьере.

При этом Мордонт, выросшая в семье военного, является младшим лейтенантом Королевского военно-морского флота Великобритании в резерве и слывет человеком пробивным и жестким - вдобавок к природной харизме.

На российскую тему она высказывалась не так часто, как могла бы, называя Москву «угрозой международному порядку и нашей коллективной безопасности» еще до начала спецоперации на Украине. Но что-то подобное про Россию говорил почти всякий британский политик. Так что пока остается непроясненным вопрос, что для Мордонт глобальное противостояние с нами - приоритет, как у Трасс, или нечто само собой разумеющееся, но идущее по остаточному принципу.

Многие британские аналитики считают, что Мордонт стала бы сильным кандидатом во главе списка тори на выборах 2024 года, но сейчас, несмотря на относительно высокий рейтинг, у нее вряд ли получится заручится поддержкой большинства тори, так что ее выдвижение - пробный выход, набор опыта с прицелом на будущее.

Поэтому, скорее всего, новым премьер-министром Ее Величества станет Риши Сунак - бывший канцлер казначейства, главный бухгалтер Соединенного Королевства. «На наши деньги» он - глава Минфина. Однако, если не считать королевских особ, эта должность считается третьей по значимости в Великобритании после премьера и вице-премьера.

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Именно с демонстративной отставки Сунака начался развал правительства Джонсона. За ним последовали десятки лиц, что предопределило позорную отставку главы правительства.

Ранее Сунак и Джонсон были союзниками. Казначейство досталось Сунаку после того, как он поддержал жесткий вариант Брекзита и Джонсона в качестве человека, который мог бы его осуществить. Сунак даже вляпался в «вечериночный скандал» своего шефа - участвовал в корпоративах тори тогда, когда остальная страна сидела на карантине.

И это при том, что Сунак, согласно его заверениям, принципиальный трезвенник.

Месть со стороны Джонсона и верных ему людей - чуть ли не единственное обстоятельство, работающее сейчас против него. По информации Financial Times, они попытаются не допустить победы «предателя».

Кроме того, против Сунака активно работает команда Лиз Трасс, распространяя заранее заготовленный компромат. Вполне возможно, она делает это по собственному почину, без участия Джонсона. Как выяснилось, амбициозная леди зарегистрировала сайт своей избирательной кампании за месяц до отставки начальника. Она готовилась и выжидала.

По слухам, именно с подачи штаба Трасс стало распространяться видео, на котором Сунак, будучи еще студентом Оксфорда, рассуждает о высшем классе и о том, что простых людей в его кругу общения нет. Поскольку обнищание Великобритании происходит быстрее, чем других промышленно-развитых стран Запада, население Соединенного Королевства такое признание вряд ли порадует. Особенно в сочетании с буржуазным образом Сунака - светским львом и плейбоем, чье домохозяйство входит в три сотни наиболее богатых в стране.

Его супруга Акшата - дочь Нараяна Мурти, основателя Infosys и миллиардера. Эдакого южноазиатского варианта Билла Гейтса, которого называют «отцом индийского айти».

С другой стороны, сами тори поругивают Сунака как «социалиста» - за нежелание снижать налоги. И признают заслуги главного бухгалтера во время пандемии: ситуация с перераспределением средств была экстраординарная, но Сунак справился.

Во многих опросах общественного мнения он сейчас лидирует. Его лидерство относительное, а по симпатиям среди самих тори бывший казначей занимает только третье место после Уоллеса и Мордонт (но тоже - с небольшим отрывом). Однако и букмекеры, и почти все политические аналитики ставят именно на Сунака.

Вполне возможно, что партийные стратеги рассудят тем образом, что пост премьера с учетом нынешней экономической бури всё равно займет камикадзе, и на выборы партию в 2024-м поведет другой человек, а победитель нынешней гонки сгорит в огне общественного недовольства. Либеральный-экономист технократ Сунак для этого подходит наилучшим образом.

Решение в его пользу будет решением ответственным и, с учетом индийского происхождения кандидата, прогрессивным. Это зачтется. Традиционный избиратель Консервативной партии вряд ли будет доволен кандидатурой либерального индуса – он немного к другому привык, но к 2024-му году можно будет найти кого-нибудь «побелее».

А вот для России Сунак кандидатура крайне нежелательная. В каком-то смысле даже хуже, чем Трасс, и точно лучше, чем Мордонт (кстати, ее фамилия совпадает с таковой у персонажа Дюма-отца, так что более привычный для русского уха вариант – Мордаунт).

И это несмотря на то, что, согласно ряду утечек, к противостоянию с Россией Сунак подходит как бухгалтер. Оно его тяготит – слишком дорого обходится.

Проблема даже не в том, что Сунак считается предпочтительным кандидатом для Вашингтона. Она в том, что надежды на раскол англосаксонского союза или на то, что какой-нибудь новый премьер принципиально изменит подход к отношениям с Россией, безосновательны. Мы сейчас конфликтуем не просто с Джонсоном, Трасс или Сунаком, а с западными элитами в целом и с Британией как таковой.

В таких раскладах значение имеет погода не в британском доме, а в тех домах, на помощь которых мы рассчитываем в экономическом конфликте с Западом. В их число входит Индия с ее фармацевтикой и химической промышленностью, которая сейчас с удовольствием скупает ту нефть, которая раньше предназначалась для Европы.

«Особые», «дружеские», «союзные» отношения Москвы и Нью-Дели были предопределены самой историей. Освобождаясь от британского владычества, индийцы отталкивались от англосаксонского мира и тем самым неизбежно дрейфовали в сторону советской гавани.

А теперь премьером Великобритании может стать Сунак. Все понимают, что он прежде всего британец – родился в Англии, учился в Оксфорде и Стэнфорде. Строго говоря, его родители переехали в Туманный Альбион даже не из Индии, а из Восточной Африки, где сложилась значительная диаспора выходцев с Индостана.

Но при этом Сунак – индуист, а у власти в мультинациональной Индии – националисты. Индийский национализм базируется не на этносе или языке (относительное большинство – хиндустанцы – составляют всего треть населения), а именно на вере. В плане веры Сунак точно «свой» - пусть не индиец, но индус.

Это не значит, что Лондон и Нью-Дели теперь заключат политический союз. Но прозападные (в наше время - читай «антироссийские») круги в индийских элитах точно почувствуют энтузиазм, а индийская власть в целом – интерес к новому премьеру Британии.

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Это станет для Сунака «окном возможностей», которое он непременно будет использовать для того, чтобы потеснить Россию в Индии и попытаться увести Нью-Дели в западный блок. Лоббистский ресурс его тестя – гражданина Индии, но командора Ордена Британской империи также придется учитывать.

В реальности национально-религиозный фактор может в этой истории не сыграть вообще никакой роли, но поддержка Индии для России теперь столь важна, что экспериментировать не хотелось бы.

Для нас как для государства индиец всегда будет милее британца. Но сейчас успеха лучше пожелать феминисткам, пусть даже это означает триумф (явно временный) не Мордонт, а припадочной русофобки Трасс. Британия все равно останется нашим врагом, но так у нее будет меньше возможностей влиять на наших друзей.