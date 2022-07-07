Русофобия довела Джонсона до позорной отставки

«Джонсон нас не любит, мы его тоже». Так в Кремле отреагировали на сообщения о решении британского премьера уйти в отставку. Еще накануне Борис Джонсон заявлял, что не покинет свой пост, однако в четверг утром его правительство рухнуло. Кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился в ближайшие часы уйти в отставку. Об этом сообщили телеканалы BBC, iTV, Sky News и газета Times. По мнению изданий, если премьер продолжит держаться за свое кресло, уже на следующей неделе его ждет повторный вотум недоверия.

Утверждается, что на Даунинг-стрит готовят соответствующее заявление, однако не все соратники Джонсона поддерживают это решение. Вместе с тем есть и те, кто уже публично призвал премьера покинуть пост. Так, с подобным заявлением выступили генеральный прокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен и писательница Джоан Роулинг. Создательница «Поттерианы» в соцсетях сопроводила послание хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).

Сам же Джонсон еще накануне говорил, что останется в кресле премьера до тех пор, пока правительство в силах нормально функционировать. Вскоре после этого от своих постов отказались сразу свыше 50 сотрудников кабмина. Среди них два ключевых министра – глава Минфина Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид. Официальной причиной стало несогласие с методами руководства Джонсона, а также недоверие к его персоне.

Между тем опросы общественного мнения показывают, что не только чиновники недовольны Джонсоном. Число британцев, требующих отставки премьера, достигло рекордных показателей в 69%. Это первый случай в истории, когда большинство избирателей-тори хотели бы убрать нынешнего главу кабмина. При этом еще в июне консерваторы, в отличие от остальной Британии, были за то, чтобы он остался.

Одной из основных причин массового недовольства премьером стали экономические проблемы Британии, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала. Так, Джонсон ничего не сделал для прекращения мирового финансового кризиса. Скорее, наоборот – он (за счет конфронтационной линии по отношению к Китаю и России) играл на обострение глобальной ситуации. А значит, на сокращение доходов обитателей Сити и промышленников.

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Именно Борис Джонсон стал едва ли не главным рупором «партии войны», призывавшей Киев воевать до последнего украинца. Именно он создавал альянс самых заклятых врагов России. Именно его соратница, глава МИД Британии Лиз Трасс требовала «неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям». Текущее британское правительство было наиболее русофобской западной силой в контексте украинских событий. Также Джонсона обвиняли в том, что он прямо нарушает британское законодательство, подразумевая скандальные вечерники во время пандемии коронавируса.

Вопрос, который еще не решен, – дать ли премьеру пробыть на посту до октября, как он того хочет сам, или же отправить его в отставку безотлагательно. Так, уже бывший министр науки Джордж Фриман в четверг заявил, что Джонсон наконец сделал приличную вещь и должен сложить полномочия немедленно. Кроме того, Фриман уверен, что премьеру стоит извиниться перед королевой и «позволить ей назначить исполняющего обязанности премьера».

Кто мог бы стать «премьером-смотрителем»? «Сейчас все трубят о том, что Борис планирует передать корону новому лидеру партии на осеннем съезде партии. Однако это всего лишь «хотелки» самого Бориса. Большинство консерваторов настроены против такой идеи и хотят отставки прямо сейчас», – отмечает Василий Егоров, эксперт по Британии, автор отраслевого телеграм-канала Westminster.

«Стоит ли ждать досрочных выборов? Отчасти скоротечные выборы будут выгодны новому лидеру консервативной партии. Медовый месяц с избирателем еще не пройдет, а все проблемы можно будет спихнуть на Бориса. Оппозиция тоже поддержит досрочные выборы», – добавляет эксперт.

В свою очередь директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина называет восемь основных кандидатур на место Бориса Джонсона. «Основным претендентом является Риши Сунак – экс-канцлер казначейства и второй по влиятельности человек в Вестминстере. Этот этнический индиец одно время считался «наследником» Джонсона, однако вляпался вместе с ним в скандал с вечеринкой в разгар пандемии, после чего его популярность упала», – отмечает эксперт.

В лидерах также оказалась нынешняя глава Форин-офиса Лиз Трасс, которую Панина называет «главным ястребом Лондона в отношениях с Москвой из-за Украины и с Брюсселем из-за Brexit». К слову, сама Лиз Трасс экстренно прервала свою поездку в Индонезию и уже возвращается в Британию бороться за освобождающееся место премьера, сообщила газета The Guardian.

Замыкает тройку Джереми Хант, который, «проиграв Джонсону в 2019-м схватку за партийное лидерство, позиционирует себя как уравновешенного альтер-эго премьера – и копает под него в парламенте на тему борьбы с коронавирусом», – отмечает эксперт. В списке также фигурирует экс-министр здравоохранения и социального обеспечения Саджид Джавид. «Первый, кто бежал с корабля Джонсона, да еще и раскритиковавший собственного шефа. Выглядит это как заявка на лидерство», – замечает Елена Панина.

Еще один кандидат – глава британского Минобороны Бен Уоллес, который укрепил свои позиции за счет Украины. «Сегодня он весьма популярен среди консерваторов, в том числе в Вестминстере», – пишет директор РУССТАТ. Именно этого министра ранее разыграли пранкеры Вован и Лексус. Министр по торговой политике Пенни Мордонт также, по мнению Паниной, могла бы оказаться в кресле премьер-министра. «Свою главную роль она сыграла как прагматичный сторонник Brexit в кабинете Терезы Мэй. Столь «интегральная» персона могла бы объединить многих тори», – утверждает эксперт.

Еще одним игроком оказался глава британского Минфина Надхим Захави, который прославился успешным внедрением антиковидной вакцины в Великобритании. Замыкает список партии «Тори» Том Тугендхат, который открыто заявил о своих претензиях на кресло Джонсона. «Он запомнился британцам речью в парламенте по случаю падения Кабула («крупнейшая внешнеполитическая катастрофа Великобритании со времен Суэца»), – подчеркнула Панина. Кроме того, в качестве претендента на пост премьер-министра рассматривается бывший глава британского МИД Доминик Рааб. Он среди прочих также потребовал немедленной отставки Бориса Джонсона.

«Консерваторы продавили отставку Джонсона потому, что все скандалы, неудачные политические решения и недовольства им, которые существовали фактически с первого дня его прихода к власти, наконец перевесили все надежды, которые с ним связывали»,

– сказал газете ВЗГЛЯД руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов. «Поворотным моментом стало голосование о доверии, которое было проведено в начале июня. Джонсон победил, набрав приблизительно 60% голосов, что по негласной партийной традиции слишком мало для политического выживания. Стало понятно, что настроения в партии повернулись против него», – рассказал эксперт.

«Затем были еще довыборы в парламент, которые консерваторы сокрушительно проиграли. Окончательно стало понятно, что партия не хочет видеть его на посту премьер-министра, и электорат настроен крайне негативно. Последний скандал стал поводом, чтобы реализовать настроения, которые копились в течение долгого времени», – полагает собеседник.

«Кроме того, три дня сплошных отставок – беспрецедентное явление в британской политике. Такое можно сравнить только с каким-то средневековым мятежом, когда знать поднималась против короля. Это действительно что-то шекспировское и очень давнее. В современной истории такого точно не было», – отметил он.

«Упорство Бориса Джонсона, его стремление удержаться в кресле премьер-министра, его настойчивость и заявления о планах руководить до 30-х годов – это также очень сильно нагнетало ситуацию. А три дня отставок сделали невозможным его пребывание у власти. Правительство перестало существовать», – рассказал политолог.

«Вместе с тем Джонсон в последние месяцы постоянно раскручивал тему противостояния с Россией, даже когда в Британии начался полномасштабный экономический и социальный кризис. Население это почувствовало. Электорату и однопартийцам стало очевидно, что одной Украиной сыт не будешь. Необходимо как-то решать все те вопросы, которые стоят перед страной. При этом Джонсон и его правительство фактически ничего не предприняли. По большому счету, решение так и не было найдено, хотя все призывали обратиться к актуальным проблемам», – добавил эксперт.

«Также далеко не факт, что кто-то из тех, кого сейчас называют преемниками, станет на самом деле премьер-министром Великобритании. Партии предстоит выбрать нового лидера, который станет премьер-министром и сформирует новое правительство. Выборы в Британии должны пройти не позднее 2024 года, но в сложившейся ситуации нельзя исключать и досрочных», – сказал Куликов.

«Поэтому есть основания надеяться, что новым британским премьером не станет тот, кто выступает за резкий, бескомпромиссный курс в отношении России. В партии есть такие люди. Остается надежда на улучшение взаимоотношений между нашими странами. Но кто бы ни стал премьер-министром, очень важно, кто будет в его или ее команде. Сегодня кадровый состав нового правительства предсказать невозможно», – заключил Куликов.

В Кремле также выразили надежду, что на место Джонсона придут более профессиональные люди, которые «смогут понять целесообразность решения проблем через диалог». «Джонсон нас не любит, мы его тоже», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал отставку британского премьер-министра «закономерным итогом британской наглости». «Лучшие друзья Украины» уходят. «Перемога» в опасности! Первый пошел... Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке. Ждем новостей из Германии, Польши и Прибалтики», – написал он в своем Telegram-канале.

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