Британский премьер Борис Джонсон заявил министрам своего кабинета, которые попытались убедить политика освободить кресло ввиду череды отставок членов правительства, что не покинет свой пост, сообщил телеканал Sky News.

Как в свою очередь отметили источники телеканала ATV, Джонсон ответил министрам своего кабинета, посетившим в среду вечером резиденцию политика, что они должны либо поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» нынешним летом, либо столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» в партии и давлением оппозиции, которая будет добиваться скорейшего проведения парламентских выборов, передает ТАСС.

Как утверждает издание The Times, министры призывали Джонсона «уйти с достоинством», так как на следующем вотуме о доверии главе правительства большинство членов парламентской фракции консерваторов якобы выступят против него. Джонсон ответил отказом, подчеркнув, что действует на благо страны, а не в собственных интересах. Как сообщает Press Association, премьер-министр вновь заявил, что «страна сталкивается с исключительно важными проблемами» и в такое время было бы безответственно менять руководство правящей партии. По его словам, тори на долгие месяцы погрязнут во внутренней борьбе, пытаясь выбрать нового лидера партии, утратят остатки доверия и после следующих выборов будут на десятилетия отстранены от власти.

В ближайшие часы от членов кабмина, решивших выступить против Джонсона, можно ожидать заявлений об отставке. По данным Sky News, Джонсона призывали уйти глава МВД Прити Пател, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг, министр транспорта Грант Шэппс, а также новый глава Минфина Надим Захави, занявший эту должность во вторник после того, как его предшественник Риши Сунак покинул пост из-за этических и политических претензий к главе правительства.

Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, в отставку ушел британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. Он также был среди членов кабмина, которые ранее в среду призвали Джонсона уйти с должности.

В ближайшие дни члены фракции тори могут организовать новый вотум о доверии Джонсону. Предыдущий состоялся в начале июня, и, согласно действующим правилам, процедуру можно повторить не ранее чем через год, однако этот принцип могут отменить члены парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-консерваторов. В понедельник он должен избрать новый состав исполкома, который сможет рассмотреть этот вопрос.

Ранее в среду Джонсон в ходе выступления в парламенте заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии.

Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.

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