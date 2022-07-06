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Политолог оценил вероятность отставки Бориса Джонсона
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«Ситуация с вотумом недоверия Борису Джонсону двоякая: давление беспрецедентно, но самому премьеру обычно даже нравится борьба в таких условиях», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Куликов. Ранее более 30 чиновников британского правительства уволились в знак недоверия к премьеру.
«Тактика Бориса Джонсона станет ясна после его встречи с министрами поздно вечером во вторник. Будет ли он отстаивать свою позицию до последнего? Тогда нужно будет что-то менять в правилах партии, чтобы его отправить в отставку. Или же премьер уйдет добровольно», – сказал руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов.
По словам аналитика, примеров, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению, трудно припомнить в новейшей истории Британии. «От Джонсона ушло огромное число министров и других топ-чиновников. Но и сам Джонсон – боец по натуре, поэтому не факт, что он сдастся. Говорят, ему даже нравится оказываться в таких рискованных ситуациях. Если судить чисто по ситуации, по раскладу сил, то велика вероятность того, что премьер уйдет. Но, если вы знаете самого Джонсона, то допустите, что все может оказаться сложнее и дольше», – считает собеседник.
Если же Борис Джонсон откажется уходить с поста добровольно, то, по словам политолога, его противники внутри правящей Консервативной партии могут запустить сложную процедуру: на следующей неделе инициируют перевыборы президиума комитета, который объединяет рядовых членов парламентской фракции. Такое обновление комитета резко расширит свободу рук противникам Джонсона.
«В партийных правилах написано, что голосование по вотуму недоверия премьеру можно проводить лишь раз в год. В начале июня Джонсон уже получил вотум доверия. Значит, теперь нужно ждать еще 11 месяцев. Однако противники Джонсона, взяв под контроль президиум комитета, смогут добиться корректировки документа нормой о том, что при определенных условиях все же можно провести партийный вотум раньше», – добавил Куликов.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, за понедельник и вторник более 30 топ-сотрудников британского правительства подали в отставку. В их числе два ключевых игрока команды Джонсона – главы Минфина и Минздрава Риши Сунак и Саджид Джавид. Так однопартийцы отреагировали на скандал, который разгорелся на прошлой неделе вокруг Криса Пинчера, заместителя лидера фракции консервативной партии в палате общин и бывшего замглавы МИДа.
52-летний Пинчер устроил дебош в элитном лондонском клубе «Карлтон», – будучи в состоянии алкогольного опьянения он домогался к двум мужчинам. После скандала Пинчер подал в отставку. Однако тотчас выяснилось, что Джонсон, назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что ранее тот уже был фигурантом расследования о домогательствах.
Сам премьер заявил во время слушаний в парламенте, что уйдет в отставку только тогда, когда поймет, что правительство не может продолжать свою работу.
В начале июня Джонсон удачно выкрутился из другого скандала, связанного с вечеринками, в которых он участвовал во время ковидного карантина. Инициатива его противников внутри партии добиться ухода премьера не увенчалась успехом. По итогам голосования 211 парламентариев выступили в поддержку Джонсона, лишь 148 проголосовали «за» вотум недоверия.
«Представляете, сами министры упрашивают своего руководителя прекратить этот позор, – написала по этому поводу в своем Telegram-канале пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. – Кто смог, уже ушел. Остальные надеются уговорить шефа. А пусть попробуют свою любимую фразу, которую они обычно используют, меняя режимы: «Boris must go». Или свой режим менять сложнее?»
Пранк Вована и Лексуса использовали в Британии для оправдания нового закона
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Великобритания собирается ввести закон, обязывающий интернет-компании «защищать» пользователей от иностранной дезинформации, сообщают СМИ. В качестве примера контента, который должен будет ограничиваться, СМИ приводят пранк Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).
Guardian пишет, что действие нового закона должно будет касаться, в частности, соцсетей, видеосервисов и поисковиков. От них собираются потребовать минимизировать воздействие на интернет-пользователей «дезинформации», которая, по версии британских властей, якобы угрожает общественности и нацелена на вмешательство в дела Великобритании. В качестве примера такой «дезинформации» Guardian приводит разговор министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами.
Британский министр культуры, медиа и спорта Надин Доррис призвала не допустить, чтобы «иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны», передает ТАСС.
Изменения планируют внести через законопроект по национальной безопасности. Британский парламент должен рассмотреть проект закона на следующей неделе. Ожидается, что в случае его принятия компаниям, которые нарушат новые указания, будут грозить многомиллионные штрафы.
Напомним, российские пранкеры опубликовали полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Кроме того, Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе. Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Визит министра обороны Индии в Британию отменен
Официальный визит министра обороны Индии Раджнатха Сингха в Великобританию не состоится, хотя «уже были куплены билеты в Лондон», сообщил источник в правительственных кругах.
Сингх собирался посетить Великобританию 3–4 июля, он должен был встретиться с главой британского правительства Борисом Джонсоном, а также министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом. Причина отмены визита не называется. Источник ТАСС предположил, что такое решение может быть связано с участием в мероприятиях по линии правящей партии «Бхаратия джаната парти».
Напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала «сконцентрироваться на глобальном НАТО», так как, по ее словам «необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе».
Два министра Британии подали в отставку из-за недоверия Джонсону
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Главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
«Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку», – написал в Twitter министр финансов Риши Сунак, сообщает РИА «Новости».
Глава Минздрава Саджид Джавид также опубликовал заявление об уходе в Twitter. По его словам, он «потерял доверие» к премьеру.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
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МИД Британии выступил за конфискацию российских активов
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает идею конфискации попавших под санкции российских активов в пользу Украины.
«Мы плотно изучаем этот вопрос», – заявила Трасс, добавив, что в Канаде «только что приняли соответствующий закон». Над данным вопросом МИД Великобритании работает «вместе с МВД и минфином». По словам министра, необходимо, «хорошо проработать все детали этого вопроса». Трасс сказала, что парламенту Великобритании, вероятно, придется принять новый закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы. При этом она допустила, что вносить поправки в законодательство может и не понадобиться, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
Напомним, замглавы минюста США Лиза Монако заявила, что ведомство хочет «добраться» до активов российских предпринимателей, изъять их и направить Украине, заявила. Западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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В ДНР подтвердили обжалование британцем Эслином смертного приговора
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Британский наемник Эйден Эслин действительно подавал кассационную жалобу в Верховный суд Донецкой народной республики, сообщили в Верховном суде ДНР.
«Сегодня подана кассационная жалоба в Апелляционную палату Верховного суда адвокатом осужденного Эслина Эйдена с просьбой об изменении меры наказания», – цитирует сообщение ВС ДНР ТАСС.
Ранее адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эйдена обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
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Свыше 30 сотрудников правительства Британии подали в отставку за сутки
Уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки, сообщает телеканал Sky News.
Увольнения продолжаются после того, как свои должности решили покинуть два ключевых министра в правительстве Джонсона – глава Минфина Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид, передает РИА «Новости».
Далее об отставке начали заявлять заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и более десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.
Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Позже премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою работу.
Хакеры взломали Twitter и YouTube сухопутных сил Британии
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Аккаунты британских сухопутных сил в Twitter и YouTube были взломаны хакерами, сообщило минобороны Великобритании.
Ведомство заявило, что «ведется расследование», до его завершения «давать дальнейшие комментарии было бы некорректно». Минобороны заверило, что «предельно серьезно относится к информационной безопасности и работает над решением проблемы», передает ТАСС.
В воскресенье в Twitter британских сухопутных сил стали публиковать ссылки на страницы с сообщениями о розыгрыше NFT-токенов. Канал на YouTube переименовали в канал об инвестициях в криптовалюту, там запустили трансляции на соответствующие темы, удалив другие видео.
Осенью министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна, будет осуществлять кибератаки против враждебных государств, таких как Россия, которые попытаются нанести ущерб Соединенному Королевству. Доминик Рааб, занимавший тогда пост главы МИД Соединенного Королевства, заявил, что власти Великобритании будут отвечать кибератаками на попытки хакеров действовать против страны в киберпространстве.
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Семья украинских беженцев осталась в шоке от размещения в Британии
Семья беженцев с Украины рассказала об ужасных условиях, в которых оказалась после прибытия в Великобританию. Их историю приводит издание The Daily Echo.
Инцидент произошел в городе Саутгемптон в графстве Гэмпшир. 45-летняя Наталья Голикова из Одессы вместе с двумя дочерьми в возрасте 14 и 16 лет и 16-летним племянником выехала из Одессы еще в конце апреля, месяц они прожили во французской Ницце. В середине июня семья прибыла в Великобританию, планируя отправиться в Шотландию, однако друзья посоветовали им вместо этого приехать в Саутгемптон, несмотря на отсутствие принимающей стороны, передает РИА «Новости».
Городской совет предложил Голиковой, не имевшей места для проживания, комнату в общежитии, однако украинцы пожаловались на ее плачевное состояние. По их словам, на стенах предложенного жилья была черная плесень, из-за астмы у одной из дочерей женщины они не смогли там остаться. Помимо этого, во время пребывания в общежитии у беженцев даже украли еду, также они пожаловались на случаи «антиобщественного поведения».
«На Украине мы были совершенно нормальной семьей, но когда мы приехали в общежитие, мы были в шоке», – пожаловалась Голикова в беседе с The Daily Echo.
В результате семья переехала гостиницу, ей также оказала содействие Группа поддержки украинского сообщества Саутгемптона. Как заявила ее представитель Мелани Туджароглу, «душераздирающе видеть, как они прибывают в Великобританию и все еще вынуждены бороться за гуманное обращение».
Семья находилась в гостинице до 1 июля в ожидании решения городского совета Саутгемптона о предоставлении жилья. «Мы постараемся сделать все возможное, чтобы интегрироваться в это новое сообщество», – заявила Голикова.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что с помпой представленная Лондоном программа под названием «Дома для Украины», предусматривающая размещение беженцев с Украины в домах британских граждан за плату со стороны государства, провалилась.
В свою очередь газета Independent писала, что тысячи украинских беженцев, приезжающих в Великобританию по семейной схеме, сталкиваются с ужасными жилищными условиями, вынуждены жить целыми семьями в одной комнате.
Британские власти признавали, что страна оказалась не готова к приему такого количества беженцев с Украины.
Джонсон назвал возможные причины ухода с поста премьера
Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою работу.
В ходе выступления Джонсона в парламенте ему наряду с другими вопросами задали вопрос, при каких обстоятельствах он бы ушел в отставку. «Конечно, если бы были обстоятельства, при которых я понял, что правительство не может продолжать (работу) и выполнять мандат, который нам дали... то я бы ушел», – заявил Джонсон в парламенте, сообщает РИА «Новости».
Еще одним обстоятельством, при котором он мог бы уйти в отставку, Джонсон назвал отказ министров «помогать украинскому народу».
«Задача премьера в сложных обстоятельствах, когда ему поручен колоссальный мандат, – это продолжать работу. Это я и собираюсь делать», – добавил Джонсон.
Накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
Британские тори не будут отстранять Джонсона от руководства партией до понедельника
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Комитет британской Консервативной партии (тори) в понедельник, 11 июля, проведет выборы собственного руководства, до этого момента правила смены партийного лидера, которым сейчас является премьер-министр Борис Джонсон, останутся неизменными, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на партийные источники.
Согласно действующим правилам, повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования. В мае Джонсон уже перенес подобную процедуру, передает РИА «Новости».
По данным Sky News, новое руководство комитета все же изменит правила о вотуме недоверия, однако на сколько будет сокращен (или вообще отменен) временной иммунитет, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки. Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Площадью ЛНР решили назвать территорию у посольства Британии в Москве
Жители Москвы проголосовали за наименование территории у посольства Великобритании площадью Луганской Народной Республики, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«Горожане решили назвать в честь Луганской Народной Республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. Голосование прошло в проекте «Активный гражданин». В нем приняли участие 109 603 человека. Выбранный большинством вариант набрал 56,85% голосов», – говорится на сайте мэра Москвы.
Другими вариантами в голосовании были территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (его выбрали 10,64% проголосовавших), территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (13,78%). Также можно было доверить решение этого вопроса специалистам (этот вариант набрал 18,73% голосов).
«Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе», – говорится в заявлении.
Ранее москвичи проголосовали за то, чтобы территория у посольства США стала площадью ДНР. В ответ дипмиссия на своем сайте не стала указывать свой адрес в привычном формате – теперь на соответствующей странице указаны только широта и долгота объекта.
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Однопартийцы Джонсона выразили недоверие премьеру на фоне нового скандала
Несколько депутатов от правящей Консервативной партии выразили недоверие премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на фоне очередного скандала.
Парламентарии Ли Андерсон, Крис Скидмор и Роберт Халфон в распространенных заявлениях выступили c критикой в адрес главы правительства, сообщает ТАСС.
«Я больше не испытываю доверия к премьер-министру в вопросе руководства им Консервативной партией. Премьер-министр дал ясно понять, что не будет меняться. Раз так, то настало время сменить премьер-министра», – указал Скидмор.
Халфон также обозначил готовность голосовать против Джонсона в случае проведения повторной процедуры по вотуму доверия премьеру.
Накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
Защита Эйдена попросила исключить из обвинения ряд статьей ради отмены казни
Адвокаты британского наемника Аслина Эйдена, приговоренного к смертной казни за участие в боевых действиях в ДНР в составе украинских вооруженных формирований, обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР, сообщил адвокат Павел Косован.
«Мы просим отменить приговор апелляционной палаты Верховного суда ДНР от 9 июня 2022 года в части осуждения Аслина Эйдена по ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц») и ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и прекратить дело в данной части в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления», – передает его слова ТАСС.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
Захарова: Британским министрам привычнее призывать к смене глав других стран, чем своей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что британские министры привыкли добиваться смены глав других стран, в своей же они к таким же методам не прибегают.
«Представляете, сами министры упрашивают своего руководителя прекратить этот позор. Кто смог, уже ушел. Остальные надеются уговорить шефа», – написала она в среду в своем Telegram-канале.
Позже Захарова задала в своем Telegram-канале еще один вопрос, касающийся главы британского правительства: «Как думаете, если бы Борис Джонсон был бы мужчиной, он бы ушел?»
Ранее сообщалось, что уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки. Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Джонсон отказал Шотландии в просьбе о референдуме об отделении
Премьер-министр Британии Борис Джонсон ответил отказом на предложение первого министра Шотландии Николы Стерджен провести 19 октября 2023 года референдум о выходе региона из состава Великобритании.
«В ситуации, когда наша страна стоит перед беспрецедентными вызовами как внутри, так и извне, я не могу согласиться, что сейчас пришло время вернуться к этому вопросу, на который шотландский народ ясно ответил в 2014 году», – написал Джонсон, передает ТАСС со ссылкой на письмо премьера, адресованное Стерджен.
По словам Стерджен, у Шотландии была возможность выбрать свою независимость, надеясь на референдум 19 октября 2023 года.
«Если же плебисцит не удастся организовать, для чего, по закону, нужно согласие Лондона, тогда ШНП рассчитывает вынести эту тему на всеобщие выборы 2024 года. Партия намерена в этом случае сделать выход из состава Великобритании своей единственной предвыборной темой», – написала политик.
Ранее сообщалось, что правительство Шотландии заявило о намерении провести референдум о независимости вне зависимости от того, хочет этого Лондон или нет.