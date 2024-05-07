Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.3 комментария
Петиция о приглашении иностранных войск появилась на сайте президента Украины
На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой пригласить войска стран НАТО
Петиция о приглашении войск стран членов Европейского союза, Британии и США на Украину зарегистрирована на сайте главы украинского государства.
В обращении автора петиции к Зеленскому говорится, что необходимо срочно принять решение о просьбе военной помощи к странам Запада введения войск на территорию Украины, передает ТАСС.
Петиция должна набрать 25 тыс. голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский. Пока ее подписали 25 человек.
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс предостерег от возможного втягивания США в украинский конфликт после заявления лидера демократов Хакима Джеффриса о потенциальной отправке войск в случае поражения Киева. До этого президент Франции Эммануэль Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.
В МИД Франции опровергли отправку «Иностранного легиона» на Украину. Там назвали сообщения о присутствии французских солдат на Украине «очередной кампанией по дезинформации, направленной на подрыв поддержки» украинских властей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо проверить на достоверность.