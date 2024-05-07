Петиция о приглашении иностранных войск появилась на сайте президента Украины

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой пригласить войска стран НАТО

Tекст: Вера Басилая

В обращении автора петиции к Зеленскому говорится, что необходимо срочно принять решение о просьбе военной помощи к странам Запада введения войск на территорию Украины, передает ТАСС.

Петиция должна набрать 25 тыс. голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский. Пока ее подписали 25 человек.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс предостерег от возможного втягивания США в украинский конфликт после заявления лидера демократов Хакима Джеффриса о потенциальной отправке войск в случае поражения Киева. До этого президент Франции Эммануэль Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.

В МИД Франции опровергли отправку «Иностранного легиона» на Украину. Там назвали сообщения о присутствии французских солдат на Украине «очередной кампанией по дезинформации, направленной на подрыв поддержки» украинских властей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо проверить на достоверность.