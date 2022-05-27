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В столкновении с Западом рождается национальная идея России

России надо извлечь, в том числе негативные, уроки из советского прошлого, считают философы Максим Блинов/РИА Новости
Россия стала «фронтменом» цивилизационного столкновения с коллективным Западом. На фоне украинской спецоперации рождается новая национальная идея. Об этом заявили участники российского философского конгресса, открывшегося в Москве. Подробности...
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Зачем Джонсон создает альянс врагов России

Джонсон предложил Польше и Украине создать альтернативу ЕС во главе с Британией Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
Борис Джонсон предложил Польше, странам Прибалтики и Украине создать новый альянс, направленный против России, сообщает итальянская пресса. По замыслу британского премьера, «политический, экономический и военный союз» должен стать альтернативой ЕС и, помимо России, противостоять Германии. Каких целей добивается Лондон и каковы перспективы Британии возглавить новую силу в Европе? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
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    Зачем Джонсон создает альянс врагов России

    Джонсон предложил Польше и Украине создать альтернативу ЕС во главе с Британией
    		   27 мая 2022, 14:58
    Фото: Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Борис Джонсон предложил Польше, странам Прибалтики и Украине создать новый альянс, направленный против России, сообщает итальянская пресса. По замыслу британского премьера, «политический, экономический и военный союз» должен стать альтернативой ЕС и, помимо России, противостоять Германии. Каких целей добивается Лондон и каковы перспективы Британии возглавить новую силу в Европе?

    Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Лондоном в качестве альтернативы ЕС, сообщила итальянская газета Corriere della sera. Согласно информации издания, предполагаемое объединение включало бы в себя Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву; позже, по задумке премьера, к так называемому Европейскому Содружеству могла бы присоединиться и Турция.

    Как передают источники, британская инициатива рассчитана на государства, ревностно относящиеся к своему национальному суверенитету, придерживающиеся либеральных взглядов в экономике и противостоящие политике Москвы, пишет ТАСС.

    Джонсон впервые поделился своей идеей с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их встречи в Киеве 9 апреля, сообщается в статье. По информации источников Corriere della sera, Киев не выразил ясной позиции по британской инициативе, не отвергнув и не поддержав ее. Известно, что Зеленский может серьезнее отнестись к предложению Джонсона в том случае, если Евросоюз не одобрит получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС на встрече лидеров блока 23-24 июня.

    Ранее британский МИД распространил тезисы из речи, с которой глава ведомства Лиз Трасс планировала выступить в рамках визита на Балканы. В частности, министр считает, что «в отношении российской агрессии не может быть умиротворения». Трасс требует «неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям», и добавляет: «Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа». Кроме того, по данным СМИ, Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Однако представитель правительства Соединенного Королевства заявил, что Великобритания не намерена отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помогать вывозить зерно с Украины.

    Как отмечают источники Corriere della sera, «украинская элита убедилась, что во дворцах власти в Германии и Франции мало кто надеется на поражение России», из-за чего конфликт вокруг Украины «открывает новые трещины в Европе». С другой стороны, «Джонсон надеется получить дополнительную карту в сделке с Брюсселем, которую он сам хотел бы возобновить после неудачной процедуры Brexit: таким образом Лондон пытается нарушить баланс на континенте, обнажая все новые линии разлома», отмечает итальянское издание.

    В ответ на эту информацию в Кремле сообщили о том, что не знают о якобы намерениях британского премьера создать альянс в противовес Евросоюзу, но если такая инициатива была, то Джонсон предлагает «междусобойчик» для подрыва позиций ЕС.

    При этом Джонсон в пятницу призвал к дальнейшей военной поддержке Украины, в том числе к отправке ей большего количества наступательного оружия, такого как реактивные системы залпового огня. Также, по мнению британского премьера, Россия добивается «медленного, но ощутимого прогресса в Донбассе, поэтому необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев».

    Таким образом, агрессивность планов Лондона в отношении России продолжает нарастать, и у этого есть несколько причин. «Рейтинг Джонсона постепенно снижается внутри страны на фоне обвинений в проведении вечеринок во время пандемии коронавируса. И чтобы его с позором не выгнали с должности, он попытается не только украинцев уговорить на вступление в альянс, но и развалить ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    По словам собеседника, идея о создании какой-то альтернативы Евросоюзу обречена на провал. «У Великобритании не хватит на это денег, а США не согласятся спонсировать такую инициативу. Что же касается Европы, там «кошелек» находится в руках Германии, которая уж точно не оставит шанса на развал ЕС», – пояснил эксперт. Бордачев отметил, что «сама идея сделает неплохой пиар Джонсону и, возможно, отвлечет внимание общественности от скандалов вокруг его персоны».

    «Теперь становится понятно, почему в качестве потенциальных союзников названы Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Просто ни одно уважающее себя государство не согласится стать участником такого союза, а вот «недогосударства» с легкостью ввяжутся в авантюру. Что касается Турции, которая также упомянута в этом списке, то она вряд ли согласится войти в подобный альянс: это нормальная суверенная страна с ответственным политическим руководством», – полагает Бордачев.

    Несколько иной точки зрения придерживается гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По его мнению, инициативу Джонсона нельзя рассматривать как возможную альтернативу ЕС. «Я бы сравнил его с новым блоком AUKUS, куда входят Великобритания, США и Австралия. Но только этот альянс направлен на противостояние с Китаем, а предложенная Джонсоном группировка будет работать против России», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД. По словам собеседника,

    Британия очень заинтересована в создании новой антироссийской организации.

    «Британский премьер пытается подтвердить лидерство Соединенного Королевства в условиях выхода из Евросоюза и провозглашения стратегии «глобальной Британии». Кроме того, Лондон является одним из лидеров той группировки стран в ЕС, которая настроена резко против России. И Джонсон хочет сохранить это объединение, но уже вне рамок Евросоюза», – пояснил эксперт.

    При этом, заметил Кортунов, «у Джонсона бывало много интересных и ярких идей, но далеко не все они были претворены в жизнь». Собеседник также обратил внимание на тот факт, что Турция пока не является основным кандидатом на вступление в потенциальный союз.

    «Поведение Эрдогана очень непредсказуемо. Анкара неоднократно заявляла о намерениях выступить посредником при урегулировании конфликта на Украине. Опять же, если Турция согласится вступить в коалицию, то она потребует учета ее мнения, в том числе при расстановке приоритетов и формировании принципов работы», – сказал политолог.

    Что же касается Украины как одного из участников альянса – она безусловно согласится на предложение Лондона, считает эксперт. «Киеву необходимо укрепить свои внешнеполитические позиции. Другое дело, что Зеленский будет разочарован, если этот союз останется союзом только на бумаге, в результате чего никакой военной помощи и тем более вовлечения членов этой группировки в прямое противостояние с Москвой не будет», – заключил Кортунов.

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