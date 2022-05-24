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Британия поддержала идею отправки военных кораблей в Одессу
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Глава МИД Британии Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна, сообщает The Times со ссылкой на дипломатический источник.
«Дипломатический источник сообщил, что она (Трасс) поддерживает идею отправки военных кораблей для сопровождения судов из Одессы», – передает РИА «Новости» сообщение источника.
Уточняется, что реализация этого шага, вероятно, потребует согласия со стороны Соединенных Штатов, речь может также идти о сопровождении судов из Николаева. Вместе с тем один неназванный западный чиновник высказал газете мнение, что это нельзя осуществить без согласия России, в противном случае возрастает риск возникновения инцидентов.
Напомним, ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия.
До этого канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.
В прошлую субботу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев расплачивается зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в мировом продовольственном кризисе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. Эксперт сравнил вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
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Царев: Зеленский готовит расправу над Порошенко
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«Зеленский понимает, что сейчас на фоне ситуации в Мариуполе и Северодонецке у него начнет падать рейтинг и, пока не поздно, нужно зачистить политическое поле. Этим он и занимается», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Ранее СБУ опубликовало показания Виктора Медведчука против бывшего президента Украины Петра Порошенко по так называемому угольному делу.
«Медведчук свидетельствует против Порошенко и рассказывает, как они зарабатывали деньги на нефтепродуктах и угле, поставляемом с Донбасса. Для меня, как и для всех жителей Донбасса, в этом нет ничего нового. Мы это все прекрасно знали», – рассказал бывший украинский депутат.
«Однако сам факт того, что Медведчук это озвучивает, а СБУ публикуют – означает, что и политические элиты Украины тоже все знали. Все схемы были понятны: кто звонил, какие давались поручения, кто чем занимался», – продолжил он.
«Придание огласки этому делу говорит о том, что Порошенко находится под ударом. Сейчас у Зеленского такое положение, что он может себе позволить критиковать первых лиц европейских государств. И уж тем более – это положение позволит Зеленскому, опираясь на показания Медведчука, арестовать Порошенко», – рассказал экс-парламентарий.
«В свое время Порошенко понимал, что для его ареста есть все основания, поэтому сбежал заграницу. Там он провел ряд переговоров и заручился поддержкой влиятельных западных персон, после чего смог вернуться на Украину», – отметил Царев.
«Но, полученные тогда гарантии сейчас могут не сработать. Поэтому, вероятнее всего, Порошенко придется в ближайшее время вновь покидать территорию Украины», – добавил собеседник. «Зеленский делает все для того чтобы максимально сконцентрировать власть в своих руках, уничтожить оппозиционные партии, СМИ и политиков. Уничтожить всех, кто представляет ему угрозу. Это же касается старых политиков, в частности, Порошенко», – убежден он.
«Зеленский понимает, что сейчас на фоне ситуации в Мариуполе и Северодонецке у него начнет падать рейтинг и, пока не поздно, нужно зачистить политическое поле. Этим он и занимается. Когда его рейтинг упадет, ему важно оставаться единственным игроком на политическом поле Украины», – рассказал экс-парламентарий.
«С Порошенко договариваться не будут, потому что ему никто не верит. С ним будут расправляться. Естественно, он попробует опять поднять свои старые связи, старых друзей, но это может не сработать», – уверен Царев.
В понедельник украинский политик Виктор Медведчук, подозреваемый СБУ в госизмене и содействии терроризму, дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко по так называемому угольному делу.
Он раскрыл схему вывода из госсобственности Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. По словам Медведчука, Порошенко просил его связаться с руководством России, а также обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.
«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – заявил Медведчук.
По словам политика, вопросами трубопровода он занимался по просьбе Порошенко. За все время трубопровод принес владельцам вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. С мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.
Кроме того, Медведчук рассказал о налаживании в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины у ДНР и ЛНР. «В это была вовлечена фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента (Петра Порошенко) и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», – заявил он.
В ходе допроса политик назвал фамилии чиновников, причастных к причинению вреда интересам Украины: бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка Украины, народные депутаты и представители правоохранительных структур.
Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука. Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена. Против Медведчука открыты два уголовных дела: так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное – о событиях 2014–2015 годов.
Что касается Порошенко, то Порошенко то и его подозревают в совершении госизмены и финансировании терроризма при поставках угля из неподконтрольной украинским властям части Донбасса в 2014-2015 годах. В январе 2022 года суд в Киеве постановил отпустить политика под личные обязательства, предписав сдать заграничный паспорт.
Владимир Путин предлагал Порошенко политическое убежище, однако тот ответил: «Мы разберемся сами». позже экс-президент неоднократно пытался уладить все противоречия с Зеленским, заявляя о поддержке действующего президента Украины на фоне спецоперации, проводимой ВС России на территории Украины.
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СБУ: Медведчук дал показания против Порошенко
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Украинский политик Виктор Медведчук, подозреваемый СБУ в госизмене и содействии терроризму, дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко по так называемому угольному делу.
Он также раскрыл схему вывода из госсобственности Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. По словам Медведчука, Порошенко просил его связаться с руководством России, а также обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях, говорится в Telegram-канале Службы безопасности Украины.
«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – заявил Медведчук.
По словам политика, вопросами трубопровода он занимался по просьбе Порошенко. За все время трубопровод принес владельцам вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. С мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.
Кроме того, Медведчук рассказал о налаживании в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины у ДНР и ЛНР. «В это была вовлечена фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента (Петра Порошенко) и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», – заявил он.
В ходе допроса политик назвал фамилии чиновников, причастных к причинению вреда интересам Украины: бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка Украины, народные депутаты и представители правоохранительных структур.
Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена.
Против Медведчука открыты два уголовных дела: так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное – о событиях 2014–2015 годов.
Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».
По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».
Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму.
Зеленский выдвинул новые требования к предоставляющим оружие странам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.
«Нужно все оружие, которое мы просим, а не только то, что нам дают», – сказал Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме, передает РИА «Новости».
Также он заявил, что каждый месяц Украина получает по 5 млрд долларов помощи. Помимо оружия, украинский лидер в очередной призвал страны к участию в восстановлении Украины.
«Мы предлагаем создать прецедент восстановления страны после войны. Приглашаю вас взять участие в восстановлении», – сказал Зеленский во время своего выступления.
Он также призвал ввести эмбарго на российскую нефть, к полному блокированию банков, IT-сектора России и вывести из страны бизнес.
«Нужно создать прецедент выхода всего бизнеса с российского рынка... Предлагаем каждой компании, оставляющей российский рынок, рынок Украины», – отметил Зеленский.
Также он отметил, что перед Киевом сейчас стоят такие условия, чтобы люди и бизнес не боялись развиваться на Украине. Для этого необходимо создать современную систему противовоздушной обороны, заключить договор о гарантиях безопасности для Украины.
Ранее Зеленский подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих военную спецоперацию России.
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На Украине погиб племянник замминистра обороны России
Племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова погиб во время спецоперации на Украине, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
«Выражаю соболезнование заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине», – написал Калиматов в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
По его словам, погибший военнослужащий – Адам Хамхоев являлся командиром десантно-штурмовой роты. Он выпускник Рязанского высшего командного училища ВДВ.
«Этот мужественный парень отдал свою жизнь за свою Родину, погиб, защищая государственную целостность России. Мы должны гордиться такими соотечественниками», – отметил глава Ингушетии.
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Небензя: Западные СМИ признали факт гибели жителей Бучи от украинской артиллерии
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Западные СМИ признали, что часть населения украинской Бучи погибла от артиллерийских снарядов ВСУ, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
«Вопиющий пример – раскрученный западными медиа по заказу их правительств инцидент с гибелью гражданских лиц в Буче, в которой обвиняли российских военных. Все объективные факты и свидетельства ими замалчивались. Вместо этого раскручивались откровенные фейки», – сказал Небензя, передает РИА «Новости».
По его словам, под давлением фактов западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители города погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов, используемых ВСУ.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
Российского военного приговорили к пожизненному заключению на Украине
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Суд в Киеве приговорил военнослужащего ВС России Вадима Шишимарина к пожизненному тюремному сроку, признав его виновным в убийстве мирного жителя Сумской области, сообщают украинские СМИ.
«Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», – цитирует РИА «Новости» приговор судьи.
Суд пришел к выводу, что убийство было совершено Шишимариным «с умыслом, приказ стрелять в гражданского был незаконным, и обвиняемый, осознавая это, мог отказаться его выполнять или не целиться в потерпевшего».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявил, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
Ранее 13 февраля 2018 года суд Киева признал виновными в дезертирстве и государственной измене бывших российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, похищенных СБУ из Крыма в ноябре 2016 года. Одинцов приговорен к 14 годам лишения свободы, Баранов – к 13 годам. Позже они прошли процедуру обмена.
«Калибры» уничтожили военную технику 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска
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Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики (ДНР), 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской народной республики (ЛНР). Также в районе населенного пункта Бахмут ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Красного Лимана ЛНР. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины, в том числе два – в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области. Также сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Чернобаевка, Мирное, Александровка Херсонской области, Юнокоммунаровск Донецкой народной республики, Хотомля, Синичино, Петровское, Терны Харьковской области, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Лозовой Харьковской области. Кроме того, перехвачены: над населенным пунктом Томина Балка Херсонской области две украинские баллистические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Изюм, Топольское, Семеновка и Бикино Харьковской области восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», – отметили в Минобороны.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня «Град», а также три склада боеприпасов», – сообщили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 177 самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 3226 танков и других боевых бронированных машин, 421 установка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3106 единиц специальной военной автомобильной техники», – отчитался Конашенков.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Наступление против ВСУ началось в районе Авдеевки и Красного Лимана
Активные наступательные действия против ВС Украины возобновились в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана, заявил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«По всем фронтам идут наступательные действия. Сейчас возобновились боевые действия в районе Красного Лимана, также активные боевые действия в районе населенного пункта Авдеевка, в районе Новоселовки Второй – это левый фланг Авдеевки», – передает ТАСС.
Безсонов отметил, что силы ДНР уже закрепились в Красном Лимане, бои идут в северной части города. Он уточнил, что боевые действия идут также в районе города Гуляйполя в Запорожской области и Угледара на западе ДНР.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России совместно с военнослужащими Донецкой народной республики (ДНР) освободили от украинских националистов два населенных пункта – поселок Дробышево и село Новоселовка Вторая.
Делегация Китая не стала аплодировать Зеленскому в Давосе и покинула зал
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Делегация Китая на Всемирном экономическом форуме не стала аплодировать после выступления президента Украины Зеленского, а затем покинула зал, сообщил телеканал CNN со ссылкой на участвующего в форуме американского сенатора Майкла Маккола.
Маккол в эфире CNN показал фотографию, на которой представители Китая сидят, в то время как остальные люди в зале аплодируют стоя. После этого, утверждает сенатор, делегация Китая покинула зал, передает ТАСС.
В понедельник Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил странам и международным компаниями взять на себя «шефство» над регионами Украины после завершения боевых действий, использовав для восстановления страны средства Евросоюза и замороженные активы России. Он подчеркнул, что Киев не готов идти на территориальные уступки, призвал к поставкам оружия на Украину.
Напомним, в начале мая глава МИД Китая Лэ Юйчэн заявил, что страны Запада намерены использовать Украину в качестве пушечного мяса для ослабления России и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских и геополитических амбиций.
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Лукашенко: Поляки готовы забрать Западную Украину
Обеспокоенность тем, что Запад планирует расчленить Украину выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«Нас беспокоит то, что они, поляки, натовцы, готовы выйти и забрать, как это было до 1939 года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.
По словам Лукашенко, украинцам еще придется просить о том, чтобы не было допущено отрыва западной части, других частей от Украины.
Ранее Варшава выступила с предложением направить миротворческую миссию НАТО в западные области Украины. Президент Польши Анджей Дуда планировал представить свое предложение президенту США Джо Байдену на прошедшем 24 марта саммите НАТО.
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Российские военные и бойцы Народной милиции ЛНР вошли в Северодонецк
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Народная милиция ЛНР и российские военные продвигаются в пригородах Северодонецка и в жилых районах города, переоборудованных вооруженными формированиями Украины в укрепрайоны, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Местные жители подтверждают, что целый ряд мелких населенных пунктов в районе Северодонецка и Лисичанска уже очищены, в остальных идет активное продвижение наших войск», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
«Украинские [вооруженные] формирования выдавливаются из жилых районов, переоборудованных в укрепленные. Информация о том, что ВФУ покинули Северодонецк, не подтверждается. Предпринимаются попытки отвести отдельные подразделения [ВФУ] в сторону Лисичанска. Получается плохо. Оставшиеся два моста плотно простреливаются», – сообщил посол Луганской народной республики в России.
«Также были попытки отвода [подразделений ВФУ] из Лисичанска в сторону Северска, но вышедшая из города колонна практически полностью была ликвидирована, вероятнее всего, попала на минное поле. В Приволье сегодня местные жители слышали звуки обстрелов из ПТУРов, артиллерии, стрелкового оружия», – рассказал Мирошник.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике. В тот же день в Народной милиции ЛНР рекомендовали украинским силовикам воспользоваться шансом и выйти из окружения под Северодонецком через узкое горлышко в направлении Краматорска.
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.
Тамара Гвердцители отложила выступления в России на полгода
Известная грузинская и российская певица Тамара Гвердцители отложила концерты в России на полгода и вернулась на родину в Грузию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Имеди» она сказала, что «уважает Россию, в которой живет 30 лет, любит ее, та является частью жизни, но чувство родины является самым высоким».
Отмечается, что певица именно отложила концерты после начала специальной военной операции на Украине, а не отменила их.
Тамара Гвердцители отметила, что решила не выступать в Москве на праздничном концерте, посвященном 8 марта, так как «началась эта спецоперация».
Певица отметила, что в очень тяжелом положении находится ее мать – уроженка Одессы.
«Она часто плачет. Все мои предки из Одессы родом. Для моей мамы там все улицы родные. Очень мне тяжело об этом говорить», – сказала певица.
Власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу
Власти Херсонской области будут просить разместить в регионе российскую военную базу для обеспечения безопасности всего населения, заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», – сказал Стремоусов РИА «Новости».
Как подчеркнул замглавы военно-гражданской администрации региона, сегодня именно российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам. «Российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности нашего региона», – заявил Стремоусов.
В прошлый четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
Напомним, 11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.
Украинские националисты заминировали выход из порта Херсона в Черное море
Работа Херсонского торгового порта на данном этапе заблокирована, так как единственный выход в Черное море заминировали украинские националисты, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован, потому что заминирован единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами», – передает РИА «Новости» слова Стремоусова.
Он выразил уверенность, что сейчас открыть торговый порт «практически нереально», торговое судоходство по Днепру также приостановлено. «Когда будет полностью защищен от украинских нацистов Очаков и в целом вся Николаевская область, тогда будет открыт и разблокирован порт», – отметил замглавы военно-гражданской администрации региона.
Ранее власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу. В прошлый четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
Напомним, 11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.
Дания решила передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon
Власти Дании передадут Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковую установку к ним, около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи, которые они направят Киеву, заявил в понедельник министр обороны США Ллойд Остин.
«Я особенно благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье», – цитирует ТАСС Остина.
Также Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.
До этого батарея «Гиацинт-С» Минобороны уничтожила американские гаубицы М777 ВСУ.
В Минобороны России уже напомнили о возможности пропорционального ответа в случае ударов ВСУ западным оружием по нашей территории.
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