Фолклендскую войну англичане выиграли почти случайно

Ровно 40 лет назад, 21 мая 1982 года 3-я бригада «Коммандос» британских вооруженных сил высадилась на берег Восточного Фолкленда. Так Фолклендская война перешла в самую острую фазу. Этот конфликт в России подзабыт. А между тем, его опыт очень полезен для понимания тех конфликтов, которые сегодня встречаются во всем мире.

С начала конфликта британцы установили вокруг островов 200-мильную блокадную зону, в которой обещали уничтожать любые аргентинские корабли. Это была явная попытка локализовать зону военных действий, сделать войну ограниченной.

Но первый удар Британия нанесла вне этой зоны. 2 мая 1982 года англичане потопили крейсер «Адмирал Бельграно». Старый аргентинский корабль (бывший американский «Бруклин», спущенный на воду аж в 1938 году) был потоплен атомной подводной лодкой «Конкэрор». И у этой атаки есть подоплека.

Потопление «Бельграно»

Что аргентинцы могли бы сделать с помощью такого устаревшего корабля? «Бельграно» имел 15 орудий калибром 152 миллиметра, а в состав его средств ПВО входили две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Си Кэт». Кроме того, в отряд с крейсером входили также два эсминца. Как и «Бельграно», они были устаревшими кораблями времен Второй Мировой, в состав их вооружения при модернизации были введены противокорабельные ракеты (ПКР) «Экзосет».

Отряд «Бельграно», сумей он сблизиться с британской группировкой, имел шансы на нанесение успешного ракетного удара по эсминцам с дальнейшей попыткой прорыва к авианосцам на дальность применения пушек «Бельграно». Это было бы трудно и такая задача командиру отряда не ставилась, но оказавшись лицом к лицу с противником, ему пришлось бы действовать по обстановке.

У англичан была бы возможность атаковать аргентинцев ПКР «Экзосет», которыми были вооружены британские корабли. Но надо было точно классифицировать цели, определить их месторасположение, раздать кораблям целеуказание… неизвестно, насколько хорошо аргентинцы смогли бы поставить помехи, но шансы у них были. Англичане могли бы атаковать аргентинцев своими штурмовиками «Харриер» и «Си Харриер», которые находились на авианосцах, но последним бы пришлось иметь дело с мощной зенитной артиллерией кораблей, и с ЗРК «Си Кэт».

Но главное не это. Отряд «Бельграно» находился на юг от британского соединения, а с севера у аргентинцев была полноценная авианосная группа. Она могла одновременно нанести ракетный удар ПКР «Экзосет» с помощью палубных штурмовиков «Супер этандар» и бомбовый удар силами более простых «Скайхоков». Аргентинцы пытались найти британские корабли. Что случилось бы, натолкнись на них «Бельграно»? Ответ очевиден. Аргентинская авиация получила бы нужное ей целеуказание и как минимум ПКР «Экзосет» аргентинцы бы применили беспрепятственно.

А это, в свою очередь, могло бы привести к гибели любого из британских авианосцев. А гибель любого из них означала бы, видимо, выход Британии из войны или применение ею ядерного оружия.

Ничего из этого бритты не хотели. Известно, что атомных подлодок на фолклендском театре военных действий у англичан было три, и они из них изо всех сил искали авианосец. Оказавшись не способными вовремя найти аргентинский авианосец, британцы нашли крейсер с эсминцами.

Вскоре он был потоплен торпедной атакой с британской подводной лодки. Что обращает на себя внимание в этом эпизоде? Торпеды. Британцы вынуждены были использовать допотопные торпеды, потому что в работоспособности современных у них были сомнения. Это не какая-то специфическая британская проблема, с этими сталкиваются почти все флоты мира. Торпеда крайне сложное изделие и чтобы быть уверенным в ней, нужен огромный объем практических и боевых стрельб на флотах. Иначе в бою торпеды обязательно подведут.

Чуть ранее англичане провели серию воздушных боёв с аргентинскими истребителями. И выиграли их все. Несмотря на то, что тактико-технические характеристики истребителей, которые бросала в бой Аргентина, позволяли разделываться с британскими «Харриерами» без потерь.

Почему же британцы выиграли, а аргентинцы проиграли? Во-первых, у аргентинских самолетов были устаревшие ракеты. Главным же залогом успеха британцев оказалась их летная подготовка. Она должна быть предельно агрессивной. Пилот по своим навыкам должен превосходить вражеских лётчиков, у него должны быть лучше рефлексы. Выбирая между натаскиванием воздушных бойцов и разными перестраховками в правилах лётной безопасности, надо выбирать первое. Поднять уровень риска и получить элитного воздушного бойца лучше, чем перестраховываться, снижая риски происшествий в ходе боевой подготовки. Бритты показали на Фолклендах главный плюс такого подхода – он позволяет выиграть воздушную войну даже на плохих самолётах.

После гибели «Генерала Бельграно» шокированное аргентинское командование отказалось от ведения борьбы на море. Не умея бороться с подлодками, они исугались. Они решили, что лучше не рисковать флотом. Авианосная группа ушла в базы и в море более не выходила. Фактически первую часть войны выиграла британская подлодка.

Будь аргентинское командование храбрым, аргентинцы могли бы выиграть эту войну в конце апреля. Будь аргентинцы в состоянии бороться с подводной угрозой, эта война могла бы быть выиграна ими с приемлемыми потерями. Имеешь флот - учи его воевать без скидок, устраняй слабые места до войны, а во время ее смело иди в бой – этот простой набор правил победы Аргентиной был проигнорирован.

Поражения, нанесенные британцами аргентинской авиации в воздушных боях и уничтожение крейсера «Генерал Бельграно» позволили британскому флоту достичь Фолкленд и приступить к десантной операции.

Бои за острова

Одним из важных отличий британской операции от классических десантов было то, что главным успехом ее оказалась неоспариваемость противником. Существует понятие «боя за высадку», то есть предполагается, что десант должен будет высаживаться с боем. Это предусмотрено в тактических схемах, например в том, что на берег высаживается группа разминирования с вертолётов, а морпехи выходят на берег так, чтобы можно было вступить в бой сразу.

Американцы к концу восьмидесятых обрели возможность взламывать береговую оборону противника ударом масс механизированных войск на амфибийной технике прямо с воды. Так, американцы развёрнуты в боевой порядок ещё на воде, в первом эшелоне морского десанта идут и танки, и сапёрные машины, на кораблях развертываются массы штурмовиков и ударных вертолётов для поддержки высаживающихся с боем войск. Подразумевается, что войска будут подходить к берегу и проскакивать пляж под шквальным огнём противника, который сразу после этого будет всё-таки уничтожен. И, надо сказать, они были к этому готовы.

Британцы не были. В силу численности наличных войск, наличного тоннажа транспортов и возможностей флота по огневой поддержке высаживающихся войск, высадку с боем они себе позволить не могли. Британцам удалось ввести противника в заблуждение и сделать высадку неоспариваемой — перед ними были только слабые небольшие отряды аргентинцев, главные силы противника оказались в другом месте.

Началось сражение на «бомбовой аллее» – под этим именем вошел в историю фолклендский пролив, в который вынужден был зайти британский флот. Большинство британских кораблей погибло на «бомбовой аллее», прикрывая высадку десанта.

Адмирал Вудворд, командовавший силами Великобритании, поставил корабли под расстрел, чтобы не дать аргентинцам атаковать транспорты. А чтобы хоть как-то сгладить удар аргентинской авиации, бросил на воздушное прикрытие штурмовики «Харриер». И тут сработал сюрприз из серии «к войне надо готовиться до нее». Оказалось, что на британских эсминцах типа «42» не работают штатным образом системы ПВО.

Англичанам пришлось заплатить высокую цену и за не работающие толком ЗРК, и за проблемы с корабельными радиолокаторами, и за убожество их самолётов. Однако, применяя неисправную технику и неподходящие самолёты, вопреки тому оружию, которым снабдила их страна, на упорстве и морали англичане не дали противнику прервать десантную операцию.

Всего Англия потеряла в той войне четыре ракетных корабля, а пять были повреждены, был потерян транспорт, катер и десантный корабль. Из всего этого только эсминец «Шеффилд» и транспорт «Атлантик конвейер» были потоплены в открытом море, все остальные потери были понесены в проливе, на «бомбовой аллее». Но ценой таких потерь ВМС Великобритании дали десанту высадиться и вступить в бой, а потом принудили аргентинцев к прекращению налётов.

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Невозможно не отметить и действия десанта. Изначально предполагалось, что войска будут действовать аэромобильными группами, но их десантные вертолёты погибли 25 мая 1982 года на «Атлантик Конвейер». В итоге войскам пришлось брать Фолкленды в пешем строю, неся своё снаряжение на себе.

Фолкленды говорят о том, что пехота должна уметь воевать без техники даже в наше время – передвигаясь на большие расстояния пешком и решая поставленные задачи личным оружием в стрелковом бою без поддержки, пулей и штыком. Это не значит, что так надо воевать. Но может получиться, что так придется воевать, и в боевой подготовке это должно быть учтено. Флот обеспечил британским солдатам возможность вступить в бой, но победу добыло их умение стрелять – буквально. Впрочем, самый интересный момент этой войны произошёл до неё.

Самый главный вывод

Маленькие британские авианосцы кое-как обеспечивали не более 17 боевых вылетов в день, которые выполнялись убогими штурмовиками. Но давайте вспомним, что за десять лет до этого у Британии было три полноценных авианосца – «Гермес», который участвовал в этой войне уже искалеченным – без катапульт и аэрофинишёров, красавчик «Игл», которому ещё служить бы и служить, и с которого в порядке эксперимента летали палубные «Фантомы», и вечно ломающийся, но боеспособный «Арк Ройял», на котором эти «Фантомы» были штатно. Все эти корабли были пущены под нож, а вместо них в строй вступило то, что изначально планировалось как противолодочный и командный вертолетоносный корабль – «Инвинсибл» и переделанный под это же самое «Гермес».

Что было бы, если бы бритты «дотянули» один любой из своих тяжёлых авианосцев до 1982 года и не изуродовали бы «Гермес»? Ответ – ВМС Великобритании проехались бы по Аргентине как паровой каток. Вопрос о том, что какой-то из аргентинских самолётов сможет достать корабли у Фолкленд, просто бы не возник. «Супер-Этандары» и их «Экзосеты» отправились бы на дно ещё до «Бельграно» и вместе со своим авианосцем,

а аргентинские войска на островах были выбомблены до состояния пепла ещё до того, как первый британский солдат сошёл на землю.

При этом – сюрприз – постройка уродцев типа «Инвинсибл» и переделка «Гермеса» в носитель «вертикалок» в конечном счёте оказались дороже, чем если бы Британия продолжила свою нормальную авианосную программу. Как так вышло – отдельная история, очень интересная, но важен конечный результат. Бритты чуть не проиграли эту войну. Окажись у аргентинцев нормальные бомбы или больше ракет, или больше удачи – и все. Так какой же самый главный вывод?

Некомпетентность и волюнтаризм при определении направлений развития вооружённых сил – самый опасный враг для развитой страны. Вопросами строительствао вооруженных сил должны заниматься только знающие и профессиональные люди. И этот урок актуален не только для Великобритании.

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