Французский политик пригрозил Британии войной

Мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье предупредил Великобританию об угрозе военного конфликта из-за спора вокруг рыболовства, пишет Express.

Евросоюз требует доступ к британским водам для своих рыболовецких судов после сделки по Brexit, однако Лондон собирается сделать эти территории исключительной зоной пользования Соединенного Королевства. В связи с этим Великобритания планирует отправить четыре военных корабля для защиты своих рыболовных вод от вторжений, передает РИА «Новости».

Мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье отреагировал на позицию Лондона и предупредил об угрозе возникновения конфликта.

«Вы действительно хотите Фолклендскую войну у себя на пороге? <…> Разговоры о военных кораблях могут льстить джингоистскому эго по обе стороны Ла-Манша, но не помогут достичь соглашения», – заявил Кувилье.

По его мнению, флот нужно использовать в других целях, например, для помощи тонущим в Ла-Манше мигрантам.

Между тем, если между Евросоюзом и Великобританией не будет найден компромисс, то с 1 января большое количество продукции, которой торгуют Соединенное Королевство и ЕС, будет обложено существенными тарифами.

Напомним, британское правительство намерено в ближайшее время законодательно закрепить соответствующее расширение полномочий военной полиции ВМС. Отмечается, что уже с 1 января 2021 года по завершении переходного периода после Brexit Лондон готов разместить четыре патрульных корабля класса River в своей исключительной экономической зоне, чтобы останавливать суда стран ЕС, которые будут незаконно находиться в этих водах.

Лондон и Брюссель не могут урегулировать спор по поводу рыбной ловли. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему это настолько важно для обеих сторон.