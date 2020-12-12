Британия решила задерживать рыбаков ЕС при отсутствии сделки по Brexit

Военная полиция ВМС Великобритании получит полномочия задерживать рыболовецкие суда из стран Евросоюза в экономической зоне королевства при отсутствии сделки между сторонами о будущих отношениях после Brexit, сообщила The Times.

По данным издания, британское правительство намерено в ближайшее время законодательно закрепить соответствующее расширение полномочий военной полиции ВМС. Отмечается, что уже с 1 января 2021 года по завершении переходного периода после Brexit Лондон готов разместить четыре патрульных корабля класса River в своей исключительной экономической зоне, чтобы останавливать суда стран ЕС, которые будут незаконно находиться в этих водах, передает ТАСС.

Складывающаяся ситуация, как подчеркивает Times, напоминает тресковые войны между Великобританией и Исландией в 1970-е годы, когда республика расширила свою исключительную экономическую зону и стала останавливать заходившие туда иностранные рыболовецкие суда. После того, как британские рыбаки отказались покинуть 200-мильную морскую зону, Исландия в 1975 году начала уничтожать их рыболовные сети, в связи с чем королевство направило в регион несколько своих фрегатов. Конфликт привел к разрыву дипломатических отношений между странами и был урегулирован в 1976 году подписанием соглашения, по которому Великобритания признала новые границы исключительной экономической зоны Исландии.

Ранее главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что представители Евросоюза и Великобритании в очередной раз не достигли договоренностей по соглашению о свободной торговле. По его словам, стороны «сошлись в том, что условия для соглашения не выполнены в связи с серьезными разногласиями по рыболовству, госрегулированию и торговым нормам».

Напомним, Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, в который стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли.