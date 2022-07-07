Песков: Джонсон очень нас не любит, мы его тоже

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, который, по данным местных СМИ, может уйти в отставку, очень не любит Россию, Москва его тоже не любит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже», – передает РИА «Новости» его слова.

Песков отметил, что правительственный кризис в Великобритании не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.

«Безусловно, ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Все-таки мы следим в первую очередь за тем, что происходит у нас в стране. Но, конечно, и обращаем внимание и на правительственный кризис. Правительственный кризис там такой широкий, это мы видим», – сказал он.

Ранее Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.

Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия (в отличие от премьер-министра, готового в случае необходимости к полному отказу от сделки, Сунак считал необходимым подписание договоренности к 15 октября 2020 года).

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал его отставку «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.

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