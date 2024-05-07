Политолог Баширов: Народосбережение и суверенитет России – главные темы для Путина

Политолог Баширов: Народосбережение и суверенитет России – главные темы нового президентского срока Путина

Tекст: Олег Исайченко

«В обращении президента было два главных традиционных направления: внутренняя и внешняя политика. Что касается внутренней политики, то главная задача, которую обозначил президент – это народосбережение, которое является главной целью при реализации большинства нацпроектов. Путин подчеркнул, что на достижение этой цели должны работать все уровни и ветви власти», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«А в вопросах внешней политики президент еще раз продемонстрировал, что Россия привержена суверенности и конкурентоспособности на мировой арене, сохраняя свое миролюбие. Еще один концепт, на котором настаивает Путин – это равноправие всех стран. Старая колониальная модель разделения мира умерла. Бессмысленно на ней настаивать и вести войны за свой диктат. И чем быстрее западные элиты это осознают, тем лучше для их же стран», – добавил аналитик.

«В целом, Путин еще раз подчеркнул: мы будем защищать свои интересы, причем не только дипломатически, но и с использованием силовых средств. Это видно и на примере СВО, и в анонсированных накануне учениях ядерных сил. Россияне готовы и далее отстаивать свой исторический путь, свои ценности. И избрание Путина на должность президента это еще раз подтвердило», – констатировал эксперт.







Инаугурация Путина прошла во вторник в Большом Кремлевском дворце. В ходе своего обращения президент подчеркнул, что интересы и безопасность народа России стояли и будут стоять для него превыше всего. Путин поблагодарил воинов, граждан России, «жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной».

Церемония инаугурации завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов со стороны Кремлевской набережной.

Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, самовыдвиженец Путин набрал 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная явка – 77,44%.