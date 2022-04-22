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22 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 08:35  |  vz.ru
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России предложили переделать мир с Китаем и Индией

«Система американоцентричного капитализма приказала долго жить», – уверен Глазьев Григорий Сысоев/РИА Новости
Мир – на пути к принципиально новому экономическому укладу. Гегемония либерального Запада с его санкционной «дубинкой» – уходящая натура. Повестка ближайшего будущего – схватка китайского социализма и индийской демократии, вооруженной искусственным интеллектом. Такие мнения прозвучали на открытии нового дискуссионного клуба «Воробьевы горы». Как России в глобальной трансформации не оказаться на обочине истории? Подробности...
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Индия поддерживает Россию по трем причинам

Индийцы помнят, как поддержал их СССР в 1961 году, и не хотят казаться неблагодарными Н. Акимушкин
Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину. Надежды Вашингтона рассорить Москву и Нью-Дели пошли прахом по десятку разных причин, но стоит особенно выделить три из них - или даже четыре, если считать еще одну, почти мистическую. Подробности...
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Почему Зеленский не отводит войска из Донбасского котла

С каждым днем Украина теряет все больше людей и техники Сергей Аверин/РИА Новости
После освобождения Мариуполя еще одна крупная группировка ВСУ практически гарантированно рискует попасть в котел. Парадоксально, но Киев при этом не только не приказывает этим силам отойти, но даже еще более укрепляет их. О чем идет речь и как можно объяснить иррациональное поведение украинского военного руководства? Подробности...
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Почему Запад так боится военного поражения Украины

Немецкий канцлер переживает за судьбу Украины как за нечто принципиально важное IMAGO/Reichwein/Reuters
«Нельзя допустить победы России на Украине», – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Казалось бы, какая Германии и ЕС, и даже Западу в целом разница, кто выиграет в этом противостоянии? Однако есть как минимум пять причин, по которым победа России в спецоперации будет означать по сути конец того Запада, который мы все знаем сегодня. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Гибель азовцев нанесет удар по моральному духу украинской армии

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В офисе Зеленского понимают, что как только Мариуполь окончательно падет, родственники солдат и боевиков, погибших там или попавших в плен, обвинят во всем Зеленского. И это сильно ударит по его поддержке и в обществе, и в войсках. Подробности...
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Российских либералов принуждают стать русскими

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Это у нас либералы – обособленная страта, «пятая колонна». А для Запада все они – русские. Если в России у них были все условия для позы «люблю страну, но ненавижу государство», то для Запада они оказались тем самым государством, которое хотят разрушить. Подробности...
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Европейцам не дадут «устать» от конфликта с Россией

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас весьма велика вероятность того, что руководителям Европы придется втягивать свои народы в новые конфликты и бедствия. И масштаб этих бедствий должен быть таким, чтобы и дальше не заниматься комплексным решением застарелых проблем. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Приказ Путина по «Азовстали»

Как скоро Украина вступит в Евросоюз

Историческая ссора США и саудитов

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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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собственная новость

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Индия поддерживает Россию по трем причинам

    Индийцы помнят, как поддержал их СССР в 1961 году, и не хотят казаться неблагодарными
    		   22 апреля 2022, 08:28
    Фото: Н. Акимушкин
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину. Надежды Вашингтона рассорить Москву и Нью-Дели пошли прахом по десятку разных причин, но стоит особенно выделить три из них - или даже четыре, если считать еще одну, почти мистическую.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что российский уголь, на который наложили эмбарго в Европе, с удовольствием перекупает Индия. Теперь Bloomberg сообщает, что индийские кампании удвоили закупки российской сырой нефти. Происходит это не на публичных торгах через государственные тендеры РФ, а иначе: нефтеперерабатывающие заводы Индии предпочитают заключать частные контакты на поставку российского сырья, но это не из-за американских санкций, а в силу того, что им так выгоднее.

    Это важная новость для российской экономики, но для российской внешней политике она не менее важна, поскольку знаменует собой очередной провал администрации президента США Джо Байдена с публичным унижением оной.

    Всего неделю назад между Вашингтоном и Нью-Дели состоялись переговоры особого значения, главным вопросом на которых был обрыв российско-индийских связей в обороне, энергетике и других стратегических направлениях. Взамен американцы обещали индийцам стать для них альтернативным источником оружия, денег и знаний.

    В противном случае, как подчеркивалась в американских СМИ, у индийцев могли возникнуть проблемы. Тем более, как подчеркивалось там же, к «самой большой демократии в мире» есть множественные вопросы насчет соблюдения ею прав человека, особенно - прав мусульман.

    Индийцы ненавидят, когда им угрожают или отдают приказы на английском языке (о чем в Вашингтоне могли и забыть), но провал американской дипломатии был предсказуем про другим причинам.

    Первая - своего рода помешанность властей Индии на нефти. Вопрос о том, где можно купить «черного золота» побольше да подешевле, всегда находится в фокусе внимания Нью-Дели и вряд ли нуждается в подробном обосновании.   

    Достаточно уже того, что в числе основ, на которых держится индийская экономика, нефтепереработка и химическая промышленность. Кроме того, прослойка в виде «среднего класса» в стране хоть медленно, но растет, общественный транспорт заставляет желать много лучшего, а в возраст получения водительских прав уже вошло поколение очередного (но не последнего) бейби-бума.

    Современная Индия не только «самая большая демократия» - это просто самая большая по населению страна мира. Там теперь живет на десять миллионов человек больше, чем в Китае - 1 млрд 426 млн. 

    При этом нефть - это то, чего США предложить Индии сейчас не могут. Во-первых, самим мало, и высокие цены на топливо продолжают разгонять рекордную за 40 лет инфляцию. Во-вторых, заправляющая в ОПЭК Саудовская Аравия находится в состоянии исторического развода с Вашингтоном и отказывается наращивать нефтедобычу (что соответствует параметрам сделки с Россией в формате ОПЕК+).

    Вторая причина - необходимость для Нью-Дели постояннно оглядываться на упомянутый выше Китай. Собственно, у Индии два злейших врага: это Пакистан, находящийся при этом в орбите влияния США, и Китай. Территориальные конфликты с Пекином не просто не решены - они тлеют и периодически вспыхивают, как было, например, два года назад, когда в высокогорном Ладаке индийские и китайские пограничники стреляли друг друга, а количество жертв с обеих сторон исчислялось десятками. 

    Кстати, индийская армия вооружена оружием советского или российского производства примерно на 80%, но в последнее время доля РФ в госзакупках для нужд индийской обороны сократилась до 50%. Оружие - это то, что индийцы не отказались бы взять и у Америки, но российский ВПК выигрывает конкуренцию в плане цен и «гибкости» - соглашается на совместное производство и передачу некоторых технологий, чего США не предлагают.

    Но вернемся к Китаю. В США хотят его всячески сдерживать, но всячески сдерживать они его будут в любом случае. На свой счет индийские власти понимают: если они прислушаются сейчас к Вашингтону и предадут Москву в самый ответственный, почти критический для нее момент, она больше не будет балансировать между Нью-Дели и Пекином, а образует устойчивый союз с КНР. Это то, чего индийцам очень не хочется допускать.

    Обратной стороной такой ситуации является колоссальная ответственность, лежащая на российской дипломатии. Ей необходимо держать этот самый баланс и тонко его чувствовать. Ведь то, что является сильной стороной российского бренда, в данном случае является его же слабостью: в элите Индии есть люди, кто убеждает остальных в том, что принципиальный выбор в пользу Китая Россией уже сделан, поэтому прислушиваться нужно именно к США.

    Такими людьми обычно подчеркивается, что российско-индийский товарооборот сейчас - одна десятая от российско-китайского. Но умалчивается, что у него колоссальный потенциал для роста. Власти двух стран уже предписали увеличить товарооборот на треть к 2025 году, а в условиях экономической войны между Россией и Западом этот результат может быть достигнут досрочно.

    Например, за прошедший год товарооборот между Индией и одной только Москвой (как городом) увеличился более чем на 60%, несмотря на пандемию.

    Таких «скептиков» в Индии пока что не очень много - из-за третьей причины, по которой индийско-российская дружба кажется достаточно крепкой. Это причина изначально исторического, но теперь уже почти ментального характера. «Простые люди» в Индии не особо разбираются во внешней политике, но очень любят Россию и русских. Они привыкли дружить с Россией и русскими, это их реальность и часть национальной памяти.

    В той истории, которую предложил нам XX век, вряд ли могло сложиться иначе. Индостан избавился от британского владычества в начале «холодной войны», когда отношения между СССР и его союзниками по антигитлеровской коалиции уже успели испортиться. Москва предсказуемо сблизилась с молодым индийским государством, а антагонистичное ему молодое пакистанское государство столь же предсказуемо ушло под крыло англосаксов.

    В той дружбе многое сплелось. И то, что у нас часто обозначают ироничным шаблоном «хинди руси бхай бхай», в Индии имеет довольно серьезную моральную нагрузку, о которой у нас мало кто догадывается, потому что помнят не о всех последствиях «бхай-бхай».

    После освобождения от британцев на индийском субконтиненте еще оставались португальские колонии - города-порты с окрестностями, оформленные в ООН как неотъемлемая часть Португалии: Ламан, Диу, Дадра и Нагар Хавели, а также территории составляющие современный штат Гоа, высоко ценимый туристами из РФ.

    В 1954-м при поддержке вооруженных волонтеров из Индии Дадра и Нагар-Хавели объявили о независимости от Лиссабона, став непризнанными государствами с решающим индийским участием - близкими аналогами народных республик Донбасса.

    А в 1961 году в колониальной истории Индостана была поставлена точка - индийская армия начала военную операцию в Гоа. В ходе скоротечного двухдневного конфликта погибло более 20 индийских военных и около 30 португальских (при этом более трех тысяч стали военнопленными), после чего все поименованные территории стали неотъемлемой частью Индии.

    Советский плакат (художник Иванов В.С) в поддержку действий Индии. На карте отмечены Гоа, Даман и Диу

    Советский плакат (художник Иванов В.С) в поддержку действий Индии. На карте отмечены Гоа, Даман и Диу

    Москва их таковыми сразу же и признала, дав бой в ООН и на других площадках «колониалистам, расистам и империалистам» - представителям стран Запада, занявшего сторону Португалии (она признала свое поражение только 13 лет спустя - после падения диктатуры Салазара).   

    Официальная позиция правительства Никиты Хрущева была в том, что «советские люди единодушно поддерживают дружественную Индию». Но самим индийцам больше запомнился Леонид Брежнев - будущий генсек то ли случайно, то ли нет находился с визитом в Индии как раз во время операции в Гоа и направил все свое природное обаяние на то, чтобы заверить индийцев в однозначной поддержке. «Мы счастливы, как вы счастливы» - и все в таком духе.

    Судя по публикациям в индийских СМИ, эта «мягкая сила» работает до сих пор. Не нужно недооценивать степень ситуативного эгоизма правительства Нарендры Дамодардаса Моди, но в принципиальности ему, индуистскому националисту, тоже не откажешь, а местные «толкователи геополитики» рассуждают примерно так: русские поддержали нас тогда, и не поддержать их сейчас означает не просто предать, а проявить черную неблагодарность.

    Неблагодарность - это очень важное для индийской бытовой и политической культуры понятие. Неблагодарность портит карму. Никто не хочет казаться неблагодарным - таким не помогают боги.  

    Другими словами, российско-индийский союз скреплен не только историей и деньгами, но и на почти мистическом уровне. Советская атеистическая школа такой уровень вряд ли бы оценила, но России лучше с ним, чем без него, а Индии как государству, собранному по религиозному принципу, - тем более.

    Когда дописывался этот материал, правительство Индии отказалась помогать Японии в доставке грузов на Украину. Японцы говорят - случайность, бюрократия. Но мы-то знаем!


     
     
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