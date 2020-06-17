Конфликт Китая и Индии осложнила большая кровь

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17 июня, среда  |  Последнее обновление — 11:04  |  vz.ru
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Газпром бьет по Польше ее же оружием

Польша недоплачивает России за газ Фото: REUTERS/Katarina Stoltz
Долгие годы Польша, как и Украина, твердила о несправедливой и очень высокой цене на российский газ. Варшава добилась своего в Стокгольмском арбитраже. Однако теперь Газпром намерен доказать обратное: Варшава уже четвертый год недоплачивает ему за голубое топливо. Теперь уже российская компания требует увеличения цены российского газа для Польши задним числом. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Как сорвалась попытка СССР и Британии договориться о борьбе с Гитлером

Британский министр внешней (заморской) торговли Роберт Хадсон имел шансы сблизить позиции Москвы и ЛондонаФото: общественное достояние
Сближение СССР и Великобритании в целях противостояния Гитлеру могло произойти гораздо раньше 1941 года. По крайней мере, результаты Мюнхенского сговора стали толчком для перемены политических настроений в Лондоне. Однако отправленный в Москву британский уполномоченный совершил столько ошибок, что попытка наладить отношения сорвалась. О том, как это происходило, рассказывают шифротелеграммы советских дипломатов. Подробности...
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Конфликт Китая и Индии осложнила большая кровь

Кашмир футурологи часто называют местом, с которого может начаться третья мировая войнаФото: Umer Asif/Zuma/ТАСС
Индийская армия потеряла по меньшей мере 20 солдат в результате конфликта с китайскими пограничниками в одном из самых взрывоопасных регионов планеты − Ладакхе. Этот край высоких гор и буддийских монастырей давно стал яблоком раздора для крупнейших держав мира. Их первая война унесла жизни более чем двух тысяч человек. Будет ли вторая?  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Французская искра в американском костре

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В попытках американцев найти виноватых на стороне, точнее, в России, нет ничего нового. Европейцы в подобных ситуациях вели себя более честно. Де Голль не жаловался, что десятимиллионную забастовку во Франции организовал Кремль, а лозунги для манифестантов сочиняли на Лубянке. Подробности...

Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...
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Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Понятие коллективной вины, которую тут пытаются навязать всему белому миру – это игра не в одни ворота. И мячик может выкатиться на другую половину поля. Вот будет интересно. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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    Китай и Индия на пороге войны

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      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
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              Конфликт Китая и Индии осложнила большая кровь

              Кашмир футурологи часто называют местом, с которого может начаться третья мировая война   17 июня 2020, 10:16
              Фото: Umer Asif/Zuma/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Индийская армия потеряла по меньшей мере 20 солдат в результате конфликта с китайскими пограничниками в одном из самых взрывоопасных регионов планеты − Ладакхе. Этот край высоких гор и буддийских монастырей давно стал яблоком раздора для крупнейших держав мира. Их первая война унесла жизни более чем двух тысяч человек. Будет ли вторая?

              Бывший штат Джамму и Кашмир в Индии публицисты-футурологи часто называют местом, с которого может начаться третья мировая война. Ведь вокруг него схлестнулись и гремят оружием три титана – 200-милионный исламский Пакистан, Индия в период своего национального расцвета и Китайская Народная Республика.

              Они до сих пор делят между собой британское наследство, возможно, худшую его часть: бедный высокогорный регион с безжизненными почвами и суровым климатом. Однако национальная гордость у граждан этих стран столь велика, что за голые камни они до сих пор готовы убивать – и умирать сами. Например, борьба за труднодоступный ледник Сиачен привела как минимум к двум тысячам жертв среди индийских и пакистанских военных и пограничников.

              Газета ВЗГЛЯД уже писала об истории Кашмира. Он мог стать независимым государством, но стал единственным штатом Индии, где мусульмане составляют большинство населения. Время от времени среди них начинаются волнения и даже вооруженная борьба под лозунгом присоединения к Пакистану, что Пакистан со своей стороны приветствует и опекает.

              Накал страстей в этой паре конфликтующих сторон особенно силен. Есть основания полагать, что Индию и Пакистан удерживает от большой крови только одно – то же, что в свое время удерживало США и СССР, то есть гарантия взаимного ядерного уничтожения. Но даже несмотря на это бывший штат Джамму и Кашмир стал причиной четырех индо-пакистанских войн и одной индо-китайской.

              Прямо сейчас рискует грянуть вторая. Сообщения с мест скупы, но известно уже как минимум о 20 погибших военных со стороны Индии. По версии индийских журналистов, потери Китая убитыми и ранеными также исчисляются десятками, но официального подтверждения этому на момент публикации не поступало. 

              Все это происходит в Ладакхе (он же Ладак) – союзной территории Индии. Штат Джамму и Кашмир потому и «бывший», что власть в лице националистов премьера Нарендры Моди решила навести там порядок, покончить с сепаратизмом и поднять местную экономику на хоть сколько-нибудь достойный уровень. Для этого территорию, обладавшую беспрецедентно широкой автономией, разделили на две части, управляемые из федерального центра – Джамму и Кашмир и Ладакх.

              Население Ладакха более полувека просило о чем-то подобном, поскольку оно преимущественно буддийское, по языку и культуре близкое к тибетцам (этот регион даже называют Вторым Тибетом). Примерно треть от него – регион Аксайчин – с 1960-х годов контролирует Китай, претендуя и на все остальное. Данную часть бывшего Джамму и Кашмир Пакистан как бы переуступил Китаю, стравливая его тем самым с Индией.

              Аннексию Аксайчина можно рассматривать в рамках общей политики Мао по расширению границ КНР до владений бывшей империи Цин. Но этот регион имеет и важное стратегическое значение из-за проходящей через него дороги – с учетом местного рельефа, транспортные артерии в Гималаях важнее нефтепроводов.

              Таким образом, государственная граница между Индией и Китаем в Ладакхе не определена, а взаимные претензии и хроническое недоверие друг другу провоцируют ситуации, подобные нынешней бойне.

              Последовательность событий вырисовывается следующая. В начале мая у высокогорного озера Пангонг Цо начались стычки между индийскими и китайскими военными. Одна из них стала по сути массовой дракой, в которой участвовали сотни человек. Обе стороны вызвали вооруженное подкрепление, но около недели назад прибывшие в спорный участок силы развели.

              Казалось, что кризис миновал, но вдруг случилось нечто – и счет трупам пошел на десятки.

              Пекин и Нью-Дели обвиняют в провокации друг друга, но, судя по всему, локальными «агрессорами» выступили все же индийцы, а в какой степени это было спровоцировано китайским «самоуправством», еще предстоит узнать.

              В целом текущий конфликт также выглядит чистой самодеятельностью, инициативой снизу, как будто военные не совладали с нахлынувшими эмоциями и решили выяснить отношения на кулаках. На это указывает тот факт, что применение огнестрельного оружия категорично опровергают все – якобы умершие и раненые пострадали от камней и палок.

              В то, что военнослужащие-индийцы вдруг вспылили, перешли на китайскую сторону и заговорили языком силы (так сказать, стали излишне пассионарны), поверить можно. В этом неспокойном регионе служат серьезно замотивированные люди, в том числе и идейные националисты.

              Нельзя забывать и о том, от отношение местного населения к Китаю очень сложное – регион не зря называют вторым Тибетом. В годы Тибетского восстания и культурной революции в КНР, когда буддийское наследие намеренно искоренялось коммунистами, Ладакх заполнили беженцы из Тибета, и антикитайские настроения с тех пор там очень сильны.

              На такой взрывоопасной почве может произойти что угодно, включая и массовую рукопашную пограничников, готовых биться за каждую пядь земли по сугубо идейным соображениям. Но они готовы на это в значительно большей степени, чем правительства их стран.

              Ни Пекин, ни Нью-Дели не хотят отказываться от претензий на единый Ладакх – но крупномасштабного столкновения тоже никто не хочет. Поэтому две столицы уже довольно давно договорились ввести в свои отношения понятие «линия фактического контроля» – та же госграница, но как бы временная. Это юридическое ноу-хау помогало сохранять конфликт в замороженном состоянии.

              Кстати, он для Индии и КНР не единственный – имеются споры и по другим участкам карты.

              Сейчас желание двух правительств «не будить лихо» отражено в упомянутых выше попытках не раздувать скандала – заявлены взаимные претензии, но нет требований, лозунгов и угроз. В наше время военная авантюра или намеренная государственная провокация всегда сопровождаются информационной войной, но китайские и индийские журналисты и блогеры препираются как будто по собственному почину, а официальные власти минимизируют свои комментарии и явно содействуют тому, чтобы ручеек поступающей с мест информации не увеличивался.

              Зато подтверждено очередное и весьма оперативное разведение вооруженных сил в зоне конфликта, произошедшее уже после резни и без видимого международного посредничества.

              Новая война за Ладакх, начнись она сейчас, оказалась бы уж совсем некстати – у каждой из сторон полно более актуальных проблем, чем принадлежность холодных скал, начиная с коронакризиса и заканчивая торговыми спорами с США.

              Обе ядерные державы с более чем миллиардным населением несут себя довольно высоко и не терпят покушений на национальную гордость, но руководимы прагматичными людьми, сконцентрированными сейчас на экономике. В их интересах замять конфликт (что они и пытаются сделать), а не раздувать его – дороже выйдет.

              История знает случаи, когда большие войны начинались вопреки желанию вовлеченных в них сторон, но это, кажется, совсем не тот случай, по крайней мере это не большая политика и не военная агрессия, а инцидент, спровоцированный человеческим фактором. Так что прогноз пока оптимистичный.

              Правда, 2020 год оказался полон больших сюрпризов неприятного характера. И тем, кто не верит в совпадения, остается надеяться на то, что поединок пограничников в Ладакхе не находится в том же ряду «больших сюрпризов» и не выплеснется за границы региона, как это произошло с коронавирусом и погромами в США.

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