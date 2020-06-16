Китай заявил о подготовке Индией «провокационной атаки»

Минобороны Китая утверждает, что индийские военные незаконно пересекли линию фактического контроля и готовили «провокационную атаку», говорится в заявлении официального представителя Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжан Шуйли.

«Войска Индии нарушили свои обязательства, вновь нелегально пересекли линию фактического контроля и планировали осуществить провокационную атаку. Это привело к ожесточенной рукопашной схватке, что окончилось человеческими жертвами», – передает его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что трое военнослужащих армии Индии погибли в столкновении с китайскими военными в районе Галван в восточном Ладакхе. Китай выразил протест в связи с инцидентом, сделав Индии представление. Пекин обвинил Индию в том, что военные этой страны нарушили договоренности и напали на китайских солдат.

При этом в начале прошлой недели СМИ сообщали, что Индия и Китай выводят войска из восточного Ладакха после месяца противостояния в регионе.