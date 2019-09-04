Лучший друг России является злейшим врагом Китая

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4 сентября, среда  |  Последнее обновление — 19:31  |  vz.ru
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Катастрофические проблемы с углем на Украине на руку ГазпромуФото: Архип Верещагин/ТАСС
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В Болгарии возмущены провокацией Софии о «щитах Советской армии»

Болгарское общество, в отличие от властей, помнит о подвиге «русского солдата Алеши»Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
МИД Болгарии объявил освобождение стран Европы Советским Союзом во время войны с Германией «сомнительным историческим тезисом». Совсем недавно болгарский премьер Борисов благодарил Россию за то, что она не держит зла за срыв «Южного потока», и подчеркивал: «Старший всегда прощает». Что побудило болгарские власти вновь оскорбить «старшего», присоединившись к русофобскому хору? Подробности...
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«Московские протесты» лишились «героев»

Иван Подкопаев получил три года колонии за нападение на росгвардейцевФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В течение суток в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Осужден и блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских. Справедливая ответственность за правонарушения оказалась не только неминуемой, но и быстрой. Подробности...
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Крым выиграл конкуренцию среди украинских туристов

Крым переполнен туристами не только из России, но и из-за рубежаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Все попытки киевских властей отвадить жителей Украины от традиционного отдыха в Крыму провалились. По крайней мере, это показывает статистика по итогам очередного курортного сезона на полуострове. Сколько граждан Украины предпочитает Крым, какую сумму они оставляют российской курортной индустрии и почему, собственно, украинские курорты на Черном море не выдерживают конкуренции с российскими?  Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Валлерстайн – человек, предсказавший реабилитацию Ленина

Андрей Манчук, политолог
Не будучи коммунистом, он неизменно высказывал симпатии советскому проекту – как выдающейся исторической попытке провести форсированную социально-экономическую модернизацию и преодолеть отставание от «гегемонов» из капиталистического ядра. Подробности...

Запас прочности системе дает не мягкость, а справедливость

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское общество вполне осознает, что едва ли не впервые оно получило над собой власть, которая сочетает в себе сдержанную силу, несклонность к избыточной жестокости – и вообще чуть ли не самую милосердную за всю историю страны. Подробности...
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Синдром отмены государства

Дмитрий Юрьев, политолог
Политика на Украине перешла в твердые руки, управляемые умной, но очень горячей головой. И это далеко не первый случай внешнего управления изнутри на постсоветском пространстве. Через него прошли Грузия, Молдавия и даже Россия. Подробности...
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              Монголы оценивают роль России в своей истории принципиально иначе, чем народы Восточной Европы   4 сентября 2019, 18:37
              Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              О России в Монголии вспоминают гораздо чаще, чем в России - о Монголии. Эта страна, бывшая некогда самой большой империей планеты, искренне считает Москву своим лучшим другом. Чтобы зафиксировать это на бумаге, Путин посетил Улан-Батор. Но почему монголы относятся к русским с такой приязнью? И почему их некогда нищую страну теперь называют самой перспективной экономикой планеты?

              «Узнаешь коня, проехав на нем верхом, а человека - по его дружбе». Знанием этой монгольской пословицы российский лидер козырнул перед коллегой – президентом Халтмаагийном Баттулгой. Понятно, что формат межгосударственных переговоров между главами дружественных держав предусматривает лирику подобного рода, но в данном случае особенно важен контекст.

              Монголия является одним из наиболее верных и последовательных друзей России на карте мира. А Россия для Монголии и вовсе - единственный настоящий друг.

              «Где ж мы вас хоронить-то будем?»

              Собственно, самим фактом своего появления на карте Монголия обязана именно России. Получить фактическую независимость от Китая монголы смогли лишь на фоне Синьхайской революции 1911-го и при деятельной поддержке из Петербурга. Во главе восстановленной монгольской государственности - так называемой богдыханской Монголии встал лидер местных буддистов Богдо-гэгэн VIII, сосредоточивший в своих руках и религиозную, и политическую власть. Китай с территориальной потерей не смирился, и оккупировал новое непризнанное государство вскоре после большевистского переворота, когда России вдруг стало не до Монголии.

              Воевать против китайцев монголам помогали как красные, так и белые, но в первую очередь - именно белые. Тогдашнюю столицу - Ургу - освобождали отряды барона Унгерна, носившегося с идеей возрождения империи Чингисхана от Тихого океана до Каспия. Активность белых спровоцировала вмешательство большевиков, и в итоге Монголия стала вторым в мире социалистическим государством, после СССР. Несмотря на это, монголы воспринимают свои революции именно как национальные - антикитайские.

              Со смертью Богдо-гэгэна - к тому моменту уже сугубо номинального правителя страны - в Монголии установился режим МНР. Местные коммунисты ориентировались на советских буквально во всем - за бездумное копирование практик их даже критиковали из Москвы. Ввиду этого страна прошла через те же исторические периоды, что и Россия. Там был свой НЭП, своя коллективизация, собственный период жесточайших репрессий, пик которых пришелся на 1937-й (основными жертвами были буддийские монахи, составлявшие тогда до трети населения республики), своя «оттепель», свой «застой» и своя «перестройка», причем, практически в те же даты, что и у нас.

              При этом до трети монгольского бюджета обеспечивала именно Москва, а общая зависимость МНР от СССР была настолько всеобъемлющей, что в 1930-х местное руководство Советы расстреливали, как свое собственное.

              Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга (фото: Михаил Климентьев/ТАСС)
              Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга (фото: Михаил Климентьев/ТАСС)

              Китай не признавал монгольской независимости вплоть до конца Второй мировой войны и победы Мао над Гоминданом, причем, пошел на этот шаг только в силу беспрецедентного давления СССР, ставшего гарантом независимости Монголии. В 1939-м за эту независимость пришлось повоевать еще и с Японией, собственно, к 80-летней годовщине событий в Халхин-Голе и был приурочен визит Путина в Монголию. Именно совместная победа советских и монгольских войск обеспечила невмешательство японцев в дела СССР на протяжении всей Великой Отечественной войны.

              Тайвань, где гоминдановцы окопались после проигрыша Мао, и вовсе признал монгольскую независимость буквально несколько лет назад. Но до сих пор Монголию там называют исключительно Внешней Монголией, как и во времена империи Цин. Внутренняя Монголия - автономия в составе КНР, монголов там живет даже больше, чем в самой Монголии, но китайцы численно преобладали уже в начале XX века, поэтому местным националистам не удалось стать подданными Богдо-гэгэна, а ведь пытались неоднократно.

              Объединение двух Монголий до сих остается мечтой националистов по обеим сторонам границы, с той разницей, что китайские националисты желают этого, разумеется, под властью Пекина.

              Но ирредентизм монголов выражен значительно сильнее. Руководство страны исходит из чистого прагматизма и не желает ссориться с великим соседом. Однако отношение простых монголов к китайцам, как и восприятие КНР на культурном уровне, откровенно ксенофобское - и это отнюдь не преувеличение. Для страны является нормой существование ультраправых антикитайских группировок - эдаких монгольских скинхедов, распевание песен с акцентом на расовую китайскую неполноценность и граффити с призывами убивать китайцев.

              Граффити эти, кстати, на кириллице. И они - далеко не единственное, что напомнит российским туристам о родине. После упразднения МНР монголы не стали предъявлять России претензий за «десятилетия угнетения и репрессий», как государства Восточной Европы, наоборот - Россию здесь воспринимают как верного друга, помощника и защитника, что сделало монголов одной из самых русофильских наций на планете, о чем сами русские даже не догадываться. Попавшие туда туристы быстро устают удивляться обилию говорящих по-русски (нашим языком владеет и президент Баттулга) и мало с чем сравнимому монгольскому гостеприимству.

              Правда, хлебосольность монголов не нужно воспринимать исключительно на свой счет. Согласно традициям кочевников, чем больше гостей (особенно - иностранных) посетит монгольский дом, тем счастливее будет следующий год.

              Как богатеть со скоростью монгола

              С точки зрения среднего россиянина, Монголия - это край света, ultima thule и, скорее всего, отсталая дыра, над которой не властно время. Юрта, кумыс, верблюд, степь, дерисун. Безлюдно, бедно, безблагодатно - и очень-очень холодно (в горном Улан-Баторе холоднее чем в Рейкьявике и любой другой столице мира).

              Эти представления устарели не то чтобы давно, но - безнадежно.

              После потери финансовой поддержки из Москвы в 1991-м, Монголия пережила собственные «лихие девяностые» с безработицей и грабительской (с точки зрения населения) приватизацией. Но, как и Россия, со временем вспомнила о своей культурной самости и исторической значимости: все-таки Чингисхан, о котором монголы отзываются не просто уважительно, а как о святом, некогда создал самое большое государство в человеческой истории. Отсюда и выраженные антикитайские настроения: Поднебесная для монголов не только многолетний угнетатель, но и самозванец, претендующий на истинное - монгольское величие.

              В то же самое время Монголия - и это может кого-нибудь удивить - относится к устойчивым демократиям со свободной прессой, развитыми политическими институтами и регулярным транзитом власти от левых к правым - и обратно. В 2008-м их противостояние на фоне якобы подтасованных выборов вылилось в «цветную революцию» с несколькими трупами, но это исключительный случай - в остальном конкурирующие партии сосуществуют довольно мирно.

              Нынешний президент представляет правую Демократическую партию, премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух Монгольскую народную партию - ту самую, что правила страной в советский период. После местной перестройки она отказалась от коммунизма в пользу социал-демократии и сейчас контролирует оппозиционный президенту парламент - Великий Хурал, формирующий правительство.

              Обе ведущие партии выступают за дружбу с Россией, поскольку никаких других соседей, кроме нее и Китая, у Монголии нет, а русский вклад в новую монгольскую государственность не оспаривается. Но экономически Монголия серьезно зависит от «неприятельской» КНР и темпов экономического роста в ней.

              Темпы роста в самой Монголии рекордные - двухзначные, иногда до 20% в год.

              Она уже несколько лет входит в число наиболее быстрорастущих экономик мира, периодически опережая по этому показателю все остальные страны. За 15 лет ВВП (по ППС) на душу населения увеличился втрое и теперь средний монгол сопоставим по достатку со средним албанцем, то есть он богаче среднего грузина, тунисца или южноафриканца.

              Во многом этот рекорд обусловлен эффектом низкой базы. Монголия по-прежнему бедна, но бедна не так, как Центральная Африка или Бангладеш, а как Украина или Таиланд. Уровень жизни там выше, чем, например, в Индонезии или Молдавии, а коррупция находится на уровне стран Южной Европы, то есть, ее довольно много, но не так много, как это обычно бывает в небогатых странах Азии.  

              Улан-Батор - город с современным аэропортом, новым метро, плотным траффиком, небоскребами и бизнес-центрами, возникшими там за последние десять лет. Если бы Монголия вошла в состав России, он стал бы четвертым по величине мегаполисом РФ - там проживают полтора миллиона человек. В то же время, некоторые районы города состоят преимущественно из юрт, что является сугубо местной «фишкой».

              Кочевые традиции остаются для монголов столпом национальной культуры и чуть ли не государствообразующей идеей. Поэтому до трети населения трехмиллионной страны по-прежнему живут в периодически перемещающихся юртах, правда

              перед юртами теперь не только кони пасутся, но и внедорожники запаркованы, а внутри есть и электричество, и связь.

              Экономические успехи страны, где не любят определение «азиатский тигр» и предпочитают «монгольский волк», во многом обусловлены социальной мобильностью населения. Одним из приоритетов властей стало образование, и в стране успешно функционирует специальная сеть школь-интернатов для кочующих семей. Благодаря им удалось не только победить неграмотность, но и сделать Монголию странной с европейскими показателями вовлеченности женщин в бизнес - в этом плане монголы соперничают отнюдь не с китайцами, а, например, с американцами.  

              Значимыми проблемами по-прежнему остаются неразвитая дорожная сеть и перегруженный общественный транспорт, но скоро руки дойдут и до них. Монголия, традиционно зарабатывавшая на животноводстве и добыче полезных ископаемых, делает ставку на финансы и туризм, возлагая большие надежды на традиции местного гостеприимства.

              Положа руку на сердце, это может быть интересно разве что любителям степных красот и этники в широком смысле, хотя посмотреть в Монголии есть, на что - от самой большой в мире конной статуи (разумеется, Чингисхана) до уникального кладбища лошадей.

              Меню в ресторанах специфическое - сугубо мясное, вегетарианскую пищу здесь не жалуют, рыбу не едят вообще. Зато есть неплохие бары, весной в степи действительно красиво и не по-азиатски чисто (к природе монгольские традиции диктуют относиться бережно), а степень приязни и радушия к русским гостям можно сравнить разве что с Сербией. То будет встреча с другом, о существовании которого вы даже не догадывались.  

              Кстати, новый договор о дружбе между Монголией и Россией, подписанный Путиным и Баттулгой в Улан-Баторе, относится к бессрочным. То есть, по умолчанию, к вечным. 

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