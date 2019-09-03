Россия и Монголия заключили бессрочный Договор о дружбе

Президент России Владимир Путин и монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Церемония прошла после переговоров президентов в Государственном дворце в Улан-Баторе, куда Владимир Путин прибыл с официальным визитом, передает РИА «Новости».

Ранее российский лидер в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» отметил, что этот документ, подготовленный на основе Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, будет иметь бессрочный характер.

По мнению президента России, новый договор выводит двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Также по итогам переговоров стороны заключили 10 соглашений о развитии сотрудничества в различных областях.

Правительства заключили соглашения о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом и о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству.

Кроме того, были подписаны протоколы между кабинетами министров двух стран о возобновлении действия Соглашения между правительствами России и Монголии об оказании монгольской стороне военно-технической помощи на безвозмездной основе от 3 марта 2004 года.

Также подписан Меморандум о взаимопонимании между ПАО «Россети» и ООО «Эрдэнэс Монгол» и Соглашение о сотрудничестве между Российским фондом прямых инвестиций и ООО «Ди Би Эм Ассет Менежмент».

Подписаны протокол между Федеральной таможенной службой и Главным таможенным управлением Монголии о взаимодействии в области обеспечения стабильного функционирования международного автомобильного пункта пропуска Кяхта – Алтанбулаг на российско-монгольской государственной границе, а также план стратегического сотрудничества между ФТС и Главным таможенным управлением Монголии на 2020-2024 годы, Соглашение между АО «Росгеология» и Агентством полезных ископаемых и нефти Монголии, Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ФГУП «Почта России» и ВО «Монгол Шуудан».

Сообщается также, что Халтмаагийн Баттулга принял приглашение Владимира Путина посетить торжества в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне.

«Я думаю, что в этих праздничных мероприятиях мы, монгольская сторона, будет участвовать в широком составе», – сказал он после переговоров с президентом России.

Он добавил, что в скором времени Монголия может открыть торгпредство во Владивостоке, передает ТАСС.

«Выражаю благодарность за то, что правительство России открыло торговое представительство в нашей стране», – сказал политик.

Ранее Путин заявил, что РЖД планируют модернизацию железных дорог Монголии для развития транзитного потенциала этой страны.

Также сообщалось, что Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничества.

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