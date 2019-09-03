Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничества

Москва и Улан-Батор планируют заключить соглашение о создании российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Сегодня Российский фонд прямых инвестиций подписывает важное соглашение с монгольским инвестиционным фондом о создании Российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества», – цитирует ТАСС Дмитриева.

По его словам, фонд будет заниматься наращиванием объема инвестиционного сотрудничества.

«Сейчас это буквально десятки млн долларов в год, но мы считаем, что он может составлять сотни млн долларов в год», – сказал Дмитриев.

Совместный фонд поможет российским компаниям лучше сотрудничать с монгольскими, поскольку с каждым годом появляется все больше общих проектов в сфере новых технологий и транспортной инфраструктуры.

Во вторник, 3 сентября, президент России Владимир Путин находится с визитом в Монголии. Переговоры Путина с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой проходят в Государственном дворце, но не в кабинете, а в традиционном жилище монгол – юрте.

Путин считает, что между народами двух стран существуют братские отношения.

«В послевоенный период отношения развивались самым наилучшим образом, характеризовались именно качеством, имею в виду союзничество фактическое, братские отношения между народами», – подчеркнул Путин.

Президент Монголии признался, что очень рад видеть российского лидера в Улан-Баторе в дни, когда отмечается 80-летие исторической победы на Халхин-Голе.

В этом году празднуется юбилей победы советских и монгольских войск в битве с японскими захватчиками на Халхин-Голе. Операцией тогда руководил маршал Георгий Жуков. В рамках визита пройдет совместное возложение венков к памятнику Жукову в Улан-Баторе.

Ранее Путин заявил, что РЖД планируют модернизацию железных дорог Монголии для развития транзитного потенциала этой страны.