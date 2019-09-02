Путин прибыл в Монголию

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Монголии, визит российского лидера приурочен к торжествам по случаю юбилея победы на Халхин-Голе.

Глава государства прибыл в Улан-Батор из Иркутской области, где проверял ход восстановительных работ после паводка, передает РИА «Новости».

Осенью 2019 года празднуется 80-летний юбилей победы советских и монгольских войск в битве с японскими захватчиками на Халхин-Голе. Операцией тогда руководил маршал Георгий Жуков.

Основные мероприятия с визитом российского президента запланированы на 3 сентября, он проведет беседу с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой.

Отдельные беседы пройдут между председателем Великого Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом.

Путин в интервью монгольскому изданию «Одрийн сонин» перед визитом в эту страну сообщил, что планирует обговорить перспективы наращивания взаимовыгодного сотрудничества, включая ход реализации Среднесрочной программы развития стратегического партнерства между РФ и Монголией.

Главы государств также обменяются мнениями по актуальным проблемам региона и международным проблемам.

Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что президенты затронут темы дальнейшей координации действий двух стран на ведущих мировых и региональных площадках, в том числе в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, трехстороннего формата взаимодействия с КНР.

В рамках визита пройдет совместное возложение венков к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе.

Ранее Путин заявил, что РЖД планируют модернизацию железных дорог Монголии для развития транзитного потенциала этой страны.