Путин объявил о планируемой модернизации железных дорог Монголии силами РЖД

Президент России Владимир Путин заявил, что РЖД планируют модернизацию железных дорог Монголии для развития транзитного потенциала этой страны, сообщают СМИ.

«Большое внимание в двустороннем диалоге уделяем транспортно-инфраструктурной сфере, дальнейшему раскрытию транзитного потенциала Монголии. В этих целях РЖД планирует модернизацию Улан-Баторской железной дороги – ключевой для страны транспортной артерии», – передает ТАСС слова российского лидера в интервью монгольской газете «Одрийн сонин», которое он дал в преддверии своего визита в Улан-Батор, запланированного на 3 сентября.

Путин отметил, что в последние годы двусторонняя торговля России и Монголии развивается высокими темпами. Глава государства заявил, что в 2018 году товарооборот увеличился почти на 21% и составил 1,65 млрд долларов, а за январь-июнь текущего года он вырос еще на 11,8% – до 800 млн долларов.

Путин напомнил также, что российские компании ведут поставки электроэнергии в Монголию и отметил интересные проекты в области промышленности и сельского хозяйства.

«Активное сотрудничество ведется в санитарной и ветеринарной сферах. В прошлом году успешно завершен второй этап гуманитарной программы вакцинации скота на территории Монголии, что позволит облегчить доступ монгольской животноводческой продукции на российский рынок», – заявил президент России.

Путин подчеркнул, что Москва и Улан-Батор придают большое значение вопросам охраны окружающей среды.

«Ведутся переговоры о создании ряда совместных заповедников в приграничных районах. Это будет способствовать сохранению уникального биоразнообразия общего региона», – заявил Путин.

Он отметил также, что Москва продолжает помогать монгольской стороне в подготовке национальных кадров.

«Сегодня в высших учебных заведениях России обучается около трех тысяч граждан Монголии. Ежегодно выделяем 500 государственных стипендий для монгольских студентов», – сказал российский лидер.

Отвечая на вопрос о возможности снижения таможенных пошлин, Путин напомнил, что в 2015 году между Евразийской экономической комиссией и монгольской стороной была создана совместная рабочая группа, которая занимается повышением эффективности взаимной торговли.

«Зачастую упрощение технических требований дает гораздо больший импульс деловому взаимодействию, чем уменьшение пошлин», – отметил Путин.

В минувшую пятницу помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визита Путина в Монголию на годовщину Халхин-Гола.

Напомним, ранее в понедельник Путин анонсировал подписание бессрочного договора о дружбе с Монголией.

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