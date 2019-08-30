Путин посетит Монголию на годовщину Халхин-Гола

Президент Владимир Путин посетит Монголию с официальным визитом 3 сентября и примет участие в праздновании 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.

«Предстоящая неделя выглядит весьма насыщенно с точки зрения международных дел. Первое – это визит в Монголию 3 сентября. Визит посвящен участию в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в боях на реке Халхин-Гол», – заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Ушаков напомнил, что в этом году Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга увидятся уже второй раз. «До этого они встречались в Бишкеке 14 июня на саммите ШОС, там была встреча в формате тройки «Россия – Монголия – Китай». Там Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить бесперебойные поставки электричества в Китай и Монголию.