Путин предложил Китаю и Монголии бесперебойные поставки электричества

Россия готова обеспечить бесперебойные поставки электричества в Китай и Монголию, заявил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Путин подчеркнул, что Москва ждет конкретных предложений от партнеров, передает РИА «Новости».

«Россия готова к более плотному взаимодействию с Китаем и Монголией в сфере энергетики. Мы заинтересованы получить от китайских и монгольских партнеров конкретные предложения по возможным совместным проектам», – сказал президент.

При этом он подчеркнул, что Россия со своей стороны предлагает бесперебойные поставки электроэнергии «в энергодефицитные регионы наших стран-соседей».

Также Путин указал, что Россия хотела бы наладить сотрудничество в сфере транспортной инфраструктуры.

«Мы заинтересованы в том, чтобы повысить взаимосвязанность наших трех государств, обеспечить свободное трансграничное движение товаров, капиталов и услуг. Особое значение, на наш взгляд, имеют планы по модернизации коридора на базе Улан-Баторской железной дороги», – сказал глава государства.

По его словам, среди задач стоит увеличение объемов грузов, поставляемых из Китая на европейские рынки и в обратном направлении.

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