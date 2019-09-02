Путин анонсировал подписание бессрочного договора о дружбе с Монголией

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Монголией отношения между двумя странами выйдут на качественно новый уровень.

«По итогам визита будет подписан межгосударственный договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который выводит наши двусторонние отношения на качественно новый уровень», – сказал Путин в интервью монгольскому изданию «Одрийн сонин», которое опубликовано на сайте Кремля в преддверии визита президента России в Улан-Батор.

Глава государства обратил внимание, что этот документ, подготовленный на основе договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, будет иметь бессрочный характер.

Российский лидер обратил внимание, что народы двух стран связывает богатая история взаимовыгодного сотрудничества – так, в этом году исполнилось 70 лет совместному межгосударственному предприятию «Улан-Баторская железная дорога», а 60 лет назад при содействии советских специалистов началось освоение целинных земель Монголии.

«Сотрудничество между Россией и Монголией носит комплексный, многосторонний характер и охватывает политическую, торгово-экономическую, инвестиционную, финансовую, промышленную, сельскохозяйственную, научно-образовательную, культурную, спортивную и другие сферы», – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что во время визита будет обсуждать с руководством республики перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, в том числе ход реализации среднесрочной программы развития стратегического партнерства между двумя странами.

В минувшую пятницу помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визита Путина в Монголию на годовщину Халхин-Гола.