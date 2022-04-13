Как провалилась попытка США натравить Индию на Россию

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13 апреля, среда  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
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Россия нашла жесткую управу на сбежавший западный бизнес

Россия поставит на поток введение внешнего управления в иностранных компаниях Евгений Софийчук/ТАСС
Россия придумала, что делать с предприятиями западных компаний, которые после начала спецоперации России на Украине решили бросить и свой бизнес в России, и российских сотрудников. В Госдуму внесен законопроект, который определяет будущее таких предприятий: они либо найдут нового собственника, либо будут национализированы. Чем это обернется на практике и как себя поведут западные собственники? Подробности...
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У России есть давние счеты с грузинскими карателями в рядах ВСУ

Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС
В рядах воюющего на стороне украинских войск «Грузинского национального легиона», чьих боевиков обвиняют в убийстве российских десантников, засветились два высших чиновника времен Саакашвили – экс-глава Минобороны Грузии Окруашвили и бывший вице-премьер Барамидзе. Как бывшие грузинские госчиновники оказались в бандформировании, и каких тяжких преступлений успели наплодить грузинские «легионеры»? Подробности...
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Россия создает новые двигатели для перемещения в космосе

Так выглядит работа плазменных двигателей Роскосмос ТВ/YouTube
Какое место сегодня, спустя 61 год после запуска человека в космос, занимает Россия с точки зрения космических достижений? На фоне успехов Илона Маска может показаться, что уже не настолько значительное. Однако одна не замеченная новость последних дней доказывает обратное. О чем идет речь и какие преимущества это даст российским космическим спутникам? Подробности...
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Украина осталась без денег

Только срочный мир вытащит из пропасти украинскую экономику Александр Демьянчук/РИА Новости
Украина фактически разорена: у страны нет денег платить бюджетникам, ВВП рухнул почти в два раза, предприятия не работают, а западные кредиторы по-прежнему требуют выплаты многомиллиардных долгов. Это только часть катастрофических проблем с экономикой, которые прямо сейчас переживает страна. У этой проблемы есть решение, но пока Украина категорически от него отказывается. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Все, что вокруг вас, – сделано из нефти и газа

Дмитрий Соколов-Митрич
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, колумнист газеты ВЗГЛЯД
Очень многие очень умные люди попросту не понимают, что такое нефть и газ. Они и правда не знают, что существует целая отрасль – нефтегазохимия. Они и правда не в курсе, что вот уже полвека человечество делает из углеводородов практически все. Подробности...
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Куда ведут дипломатические войны

Александр Бобров
Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО
В практике международных отношений следующим за разрывом дипломатических отношений шагом, как правило, становится объявление войны. Подробности...

Что слушает русский вертолетчик над Уманью

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У русского наступления нет своего саундтрека – а все потому, что десятилетия культуры потеряны, потрачены, трачены молью. Кто из сферы искусств сегодня задумался хотя бы – не то, что попросился в гущу событий? Подробности...
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Санкции против России задели казахов

США перекупают Индию у России

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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Как провалилась попытка США натравить Индию на Россию

    Президент США Джо Байден провел виртуальный саммит с индийским премьером Нарендрой Моди
    		   13 апреля 2022, 17:00
    Фото: Carolyn Kaster/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Соединенные Штаты предприняли целую серию мероприятий, чтобы заставить Индию изменить свои отношения с Россией. Нью-Дели отказался осуждать российскую операцию на Украине, активно закупает российскую нефть и оружие – и все это крайне не нравится Вашингтону. Почему тем не менее попытки американцев перетянуть Индию на свою сторону на данный момент провалились?

    Соединенные Штаты пытаются сколотить глобальную коалицию против России. И поэтому они вот уже несколько недель обхаживают Индию – разрушительницу всех изоляционных мифов.

    Сложно говорить о том, что весь развитый мир (кроме, понятно, Китая) сплотился против Москвы, если одна из крупнейших экономик планеты не собирается участвовать в санкционном шабаше. И невозможно говорить о единстве глобальных демократий против российского авторитаризма, если крупнейшая в мире демократия не присоединилась к глобальному антироссийскому вою. «Если вы убедите Индию, то сможете убедить и многие другие страны, поскольку все они смотрят, как поступит Индия», – говорит Апарна Панде из Гудзоновского института. 

    Убеждать должны были госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, которые отправились в Нью-Дели на встречу «2+2» (консультации глав МИД и Минобороны обеих стран). Посильную помощь в этом деле им оказал президент США Джо Байден, который провел виртуальный саммит с индийским премьером Нарендрой Моди.

    Правильное основание

    Казалось бы, американцы достигли успеха. Глава Белого дома рассказал коллеге о том, что покупка большего количества нефти у России не отвечает интересам Индии – и вот крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation не стала закупать российскую нефть, после чего российские СМИ стали выходить с паническими заголовками. И это вдобавок к различным индийским риторическим изыскам (наподобие осуждения «трагедии в Буче», которую Москва назвала откровенным фейком, а также призыва к прекращению боевых действий на Украине).

    Однако если взглянуть внимательно, то можно заметить, что Блинкен, Остин и присоединившийся к ним Байден так и не смогли сдвинуть глыбу индийского нейтралитета.

    Во многом потому, что она покоится на массивном основании под названием «национальный интерес», препятствующий каким-то уступкам Индии по нефти, оружию и прочему экономическому сотрудничеству с Россией.

    «Индийские власти готовы защищать свои интересы на российском направлении, хотя могут пойти на отдельные (и, скорее всего, временные) уступки по ряду второстепенных позиций. Но в целом они хорошо понимают открывающиеся возможности и нацелены на продолжение и расширение сотрудничества», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

    На себя посмотрите

    Да, индийская компания не стала закупать российскую нефть – но отнюдь не по политическим причинам. «Там история чисто техническая. Конкретный НПЗ закупал нефть для себя. Он настроен под переработку нефти конкретного качества. Поэтому он или сразу берет нефть такого качества, либо покупает несколько сортов и смешивает их в такой пропорции, чтобы получилась нефть нужной ему характеристики.

    И вот этот индийский НПЗ ранее купил партию тяжелой сернистой нефти из Ирана. Чтобы получить нужные характеристики сырья, теперь ему нужно купить легкую малосернистую, чтобы разбавить иранское сырье. Поэтому конкретный нынешний тендер индийская компания проводила с условием, что поставляемая нефть должна быть малосернистая. Естественно, что российский Urals, как и другие сорта – Das, Eugene Island, Thunder Horse, не подходят, так как относятся к среднесернистым или высокосернистым, – поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового университета, эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. – С таким же успехом СМИ могли написать, что Индия отказалась от американской нефти, так как Eugene Island добывают на шельфе Мексиканского залива в зоне США».

    При этом принципиально отказываться от российской нефти Нью-Дели не собирается. «Поверьте мне, у нас имеется приличное понимание того, что отвечает интересам Индии, как их защищать и продвигать», – заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Он посоветовал европейским критикам российско-индийского нефтяного сотрудничества сначала попытаться самим отказаться от углеводородов из РФ. «Глядя на цифры, можно сказать, что наши общие закупки за месяц, вероятно, будут меньше, чем Европа делает за полдня», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    А в другой своей речи, сделанной еще до визита Блинкена и Остина, Субраманьям Джайшанкар выразил сомнение в том, что Евросоюз последует своему же совету. «Я почти уверен в том, что если мы подождем два-три месяца и после этого взглянем на то, кто является крупнейшими покупателями российского газа и нефти, то этот список вряд ли будет отличаться от сегодняшнего. Индия даже не окажется в его первой десятке», – пояснял он.

    Оружие на условиях

    Примерно такое же отношение наблюдается и в торговле вооружениями. Да, Вашингтон сейчас очень активно обхаживает Нью-Дели.

    «Отношения Индии и России развивались в течение десятилетий, в те времена, когда Соединенные Штаты не могли быть партнером Индии. Теперь другое время. Сегодня мы хотим быть предпочтительным партнером для Индии практически во всех сферах: в торговле, технологиях, образовании и безопасности», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. И действительно, в теории Соединенные Штаты (самая мощная и экономически развитая держава в мире) могут дать Индии больше, чем Россия.

    Но лишь в теории. На практике же все зависит не только от потенциала, но и от условий сотрудничества, а также наличия политической воли. «Индия хочет, чтобы США предложили ей новейшие военные и промышленные технологии, обеспечили поток инвестиций и релокацию предприятий, и при этом ничего бы не требовали взамен. Вашингтон на такое пойти не готов», – говорит Алексей Куприянов.

    Так, несмотря на многолетние попытки США отвадить Индию от российских вооружений, Америка так и не смогла предложить Нью-Дели приемлемые альтернативы. Стороны, конечно, заключают точечные контракты (например, по космосу и беспилотникам), но, по словам Ллойда Остина, вопрос о продаже американского оружия «по приемлемым ценам» до сих пор находится в процессе обсуждения. Министр обороны Индии Раджнат Сингх прямым текстом сказал: его страна хочет совместных разработок высокотехнологичного оружия, которое будет производиться на индийских мощностях.

    А американские оборонные компании – частные, и они не собираются делиться технологиями/прибылью с Индией – страной, которая является чуть ли не крупнейшим покупателем оружия.

    Да, Белый дом мог бы подергать за ниточки, но лишь в случае, если Индия пойдет на ряд политических уступок. И не только по России – глава Пентагона прямым текстом говорит о том, что США готовы вооружать Нью-Дели для сдерживания Пекина, которого Индия, конечно, опасается, но не настолько, чтобы с радостью играть роль наконечника американского копья.

    Кремль же, со своей стороны, настроен на максимально широкое военное сотрудничество с государством, которое не рассматривается Россией даже как потенциально враждебное. «Кто еще вам даст в лизинг атомную подводную лодку», – говорит бывший командующий северной армией Индии генерал-лейтенант Дипендра Сингх Гуда, намекая на действующий контракт. Россия не выдвигает никаких политических условий для военного сотрудничества. Не требует либерализации общественной жизни, не критикует правонационалистический курс Нарендры Моди, не заставляет делать внешнеполитический выбор по принципу «с нами или против нас».

    Понять и простить

    Наконец, в Индии понимают, что курс на изоляцию Москвы является угрозой для национальной безопасности страны. Ведь эта изоляция ведет РФ прямо к Китаю. «Индийцев этот сценарий очень тревожит, они рассчитывают на то, что российское руководство понимает опасность и не планирует превращать страну в китайского вассала», – говорит Алексей Куприянов.

    Москва и не планирует такой сценарий, поэтому разрабатывает планы по диверсификации экономического сотрудничества – и как раз Индии в нем отведено важное место. По ряду сообщений, речь идет о масштабном технологическом сотрудничестве, предполагающем даже вынос российских производственных цепочек на индийскую территорию. Неудивительно, что индийцы за такой сценарий ухватились и с радостью в нем поучаствуют. По данным Bloomberg, Индия собирается увеличить свой экспорт в Россию на два миллиарда долларов – то есть примерно на 50% по сравнению с показателем 2021 года.

    Индийские эксперты уверены в том, что американский гнев на их страну в результате происходящего не падет. Ведь на сегодняшний день Индия очень нужна Вашингтону для сдерживания Китая. «Вне зависимости от всех этих разногласий по России, Украине и индийской позиции в этом вопросе, [в США] существует четкое и правильное понимание ситуации – Индия является частью стратегического уравнения для достижения наших целей в Индо-Тихоокеанском регионе», – говорит бывший замминистра обороны США Джеймс Андерсон. «Наше партнерство основано на общем видении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, основанного на таких принципах, как верховенство права и национальный суверенитет», – заявил Ллойд Остин. Прекрасно понимающий, что без Индии сдерживать КНР будет очень непросто. А значит, ее особые отношения с Россией придется понять и простить.

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