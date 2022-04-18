Товарооборот между Россией и Индией вырос на 60% за год

Внешний оборот торговли между Москвой и Индией в 2021 году вырос на 62,7% относительно 2020 года и составил почти 4,5 млрд долларов.

«Россия является одним из ключевых партнеров Индии, приоритетное значение отводится расширению их двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В 2021 году товарооборот между странами увеличился на 46,5% по сравнению с 2020 годом, при этом треть от него пришлась на Москву. Если рассматривать непосредственно оборот торговли столицы с этой страной, то в прошлом году он увеличился на 62,7% и составил почти 4,5 млрд долларов», – отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, слова которого приводятся на сайте мэра столицы.

Ефимов отметил, что объем экспорта Москвы в Индию в прошлом году достиг 2,3 млрд долларов, это вдвое больше, чем в 2020-м. Причем почти половина этой суммы пришлась на поставки продукции промышленного сектора.

«В 2021 году столица увеличила поставки продукции промышленного сектора в Индию на 46,1% – примерно до 955 млн долларов. Такая динамика связана с высокими темпами роста экспорта различных электрических устройств и аппаратуры связи. Перспективным направлением развития внешней торговли, в частности, являются контрольно-измерительные приборы, так как Индия стабильно наращивает количество закупок таких товаров», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Объем импорта из Индии в Москву в 2021 году составил почти 2,2 млрд долларов. В основном закупались расфасованные лекарства, одежда, электрические устройства и аппаратура связи, а также другие категории промышленного и агропромышленного сектора.

Газета ВЗГЛЯД отмечала: пока Запад отказывается от российских энергоресурсов себе в убыток, Индия, наоборот, налаживает новые торговые связи с Россией. Оказалось, что индусы скупают не только российскую нефть, но и российский уголь, на который Европа наложила эмбарго.