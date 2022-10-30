Зачем Польше самая большая армия в Европе

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30 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Как США лишают Европу промышленности и персонала

США заманивают к себе европейскую промышленность Swen Pfoertner/REUTERS
США заманивают к себе европейские предприятия, которые не могут существовать в условиях энергетического кризиса. Конца и края которому не видно. США даже узаконили свои желания. Германия и Франция обещают ответить тем же. Кто выиграет в этом разворачивающемся противостоянии Европы и Нового Света?  Подробности...
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Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое

The Washington Post: США следует вернуться к дипломатии в отношениях с Россией kremlin.ru
В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами.  Подробности...
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Севастополь оказался не по зубам Украине и НАТО

Севастополь отразил массированную воздушную атаку, которой руководили британские специалисты Сергей Мамонтов/РИА Новости
Севастопольская бухта подверглась многочасовому массированному террористическому налету украинских беспилотников. Их целью стали корабли Черноморского флота. Атака была отбита, но пострадал тральщик «Иван Голубец». Кроме того, был уничтожен вражеский подводный дрон. Пока шел бой, в нейтральных водах над Черным морем кружил американский беспилотник-разведчик Global Hawk, который, как считают эксперты, имеет прямое отношение к атаке на Севастополь. Подробности...
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Пентагон обновляет ядерное оружие в Европе

Первая модель термоядерной бомбы B83 была принята на вооружение в 1983 году fas.org
Пентагон отправляет в утиль свою самую мощную термоядерную бомбу – В83. Созданная в 1970-х бомба теперь бесполезна. При современной ПВО ни один бомбардировщик не успеет донести ее до цели. Но расставшись с В83, США тут же пообещали ускоренно перебросить в Европу другую, более современную ядерную авиабомбу – B61. Пентагон этим шагом хочет напугать Россию или успокоить Европу? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Зачем Польше самая большая армия в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Планы Варшавы по двукратному увеличению численности армии и закупкам вооружений на десятки миллиардов долларов имеют смысл лишь в случае подготовки к расширению Польши на Восток. Подробности...

Германия объявила Франции экономическую войну

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
За океаном, как можно предположить, не исключают и распада Евросоюза, а, возможно, к тому и ведут. Хаотизация и распад региона-мишени – любимый геополитический прием англосаксов. Подробности...
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Диверсия на «Северных потоках» может навредить США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации. Подробности...
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Товарищ Си получил абсолютную власть

Что Россия должна вернуть Польше

Обходной путь в НАТО для Украины

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
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    Олег Хавич

    Зачем Польше самая большая армия в Европе

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		30 октября 2022, 11:55

    Численность польской армии с начала года выросла на 16,5 тыс. человек, до 160 тыс. солдат и офицеров, и последовательно увеличивается, чтобы достигнуть 300 тыс. человек. Об этом заявил замминистра обороны страны, сенатор Войцех Скуркевич, отметив, что последняя цифра является перспективой 2035 года.

    Действительно, принятый в мае 2022 года Закон о национальной обороне Польши предусматривает, что к 2035 году польская армия будет увеличена до 250 тыс. профессиональных военных в Вооруженных силах и 50 тыс. – в войсках территориальной обороны. Однако, судя по всему, в Варшаве попытаются достичь этих показателей раньше, пока под шумок «российской угрозы» можно выбивать деньги на военные расходы, и не отвечать на вопросы, зачем готовиться к войне с Россией, которая никаких территориальных претензий к Польше не имеет.

    В упомянутом выступлении пана Скуркевича было отмечено, что минобороны запрашивает на 2023 год 97,45 млрд злотых (то есть более 20 млрд долларов). «Это рекордный бюджет даже по сравнению с текущим годом, в котором наш оборонный бюджет находится на достойном уровне в 58 млрд злотых», – заявил замминистра обороны Польши. По его словам, сейчас главное внимание будет сосредоточено на формировании двух новых механизированных дивизий на Востоке Польши, с командованием в Ольштыне и Седльце.

    По оценкам оборонного ведомства, в следующем году в Польше будет 125 тыс. профессиональных военных в составе вооруженных сил, 38 тыс. – в войсках территориальной обороны, а также более 3 тыс. военных разведчиков и контрразведчиков. Кроме того, 25 тыс. человек планируют набрать в подразделения вновь созданной добровольной основной воинской службы (предусматривает 12-месячное усиленное обучение с последующим переходом в резерв), и почти 10 тыс. будущих солдат и офицеров будут проходить обучение разного уровня.

    Однако реализация заявлений польского министра обороны Мариуша Блащака о том, что Польша будет иметь самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО, идет не только в направлении увеличения численности личного состава. Польша уже несколько лет осуществляет масштабную программу перевооружения армии, которая в 2022 году году достигла гигантских размеров.

    Фото: MARCIN OBARA/EPA/ТАСС

    Символическим является направленный Польшей еще в мае текущего года запрос в США на закупку 500 ракетных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS калибра 227 мм. Ныне в польских вооруженных силах 20 пусковых установок HIMARS, при этом во всех Сухопутных войсках США находится на вооружении 363 таких РСЗО, и еще 47 – в Корпусе морской пехоты. Кроме этого, Польша уже получила две батареи американских систем ПВО Patriot и отправила заявку на очередные шесть, заказала 250 танков Abrams в новейшей комплектации (первые 28 уже в стране, остальные ожидаются в следующем году), и запросила 96 американских боевых вертолетов Apache АН-64Е. Варшава также рассчитывает на самолеты F-35, однако сроки их появления в польской армии постоянно сдвигаются в будущее. При этом, хотя суммы уже подписанных Польшей контрактов с США составляют десятки миллиардов долларов, поставки идут либо в кредит, либо с отсрочкой платежа.

    Потому куда более интересными являются закупки Польшей вооружений у Южной Кореи, за которые Варшава обязалась платить живыми деньгами. В конце июля 2022 года речь шла о закупках 48 легких истребителей FA-50, более чем 600 самоходных артиллерийских установок К9 и почти тысячи танков К2, а в октябре власти Польши завершили переговоры с Сеулом о покупке порядка 300 РСЗО K239 Chunmoo – практически полного аналога HIMARS. Блащак тогда сообщил, что Польша хотела приобрести РСЗО только у США, однако сейчас решено, что страна закупит и HIMARS, и K239 Chunmoo – видимо, американцы просто не могут их произвести в нужном количестве. 

    Точные суммы оружейных контрактов между Польшей и Южной Кореей не называются, однако еще в начале августа портал Asia News оценил их в 14,5 млрд долларов. Портал, который является официальным изданием Папского института зарубежных миссий в Ватикане, акцентировал внимание на двух моментах.

    Во-первых, Польша реально готовится к войне с Россией, и хочет взять на себя военное лидерство в Европе в контексте будущего, в котором войну нельзя будет ни избежать, ни игнорировать. Собственно, это является официальной позицией Варшавы, которой там фактически гордятся. А во-вторых – часть корейского оружия может быть тайно передана Украине.

    Однако, учитывая неподготовленность украинских военных к работе с корейской военной техникой, она может оказаться на территории Украины… вместе с польской армией. И это уже будут не тысячи наемников или спецназовцев в составе «интернациональных батальонов», а регулярные полки, или даже дивизии – к примеру, две упомянутые выше, формируемые на востоке Польши.

    Ведь если подходить к анализу планов Варшавы по двукратному увеличению численности армии и закупкам вооружений на десятки миллиардов долларов именно с точки зрения взятия под контроль западной части Украины, тогда все встает на свои места. Хотя населения на подконтрольной Киеву территории уже меньше, чем в Польше, однако площадь этой территории пока больше. И даже если принять во внимание только польские «Восточные Кресы», то есть Волынь и Восточную Галичину, которые до 1939 года входили в состав межвоенной Польши, то это порядка 100 тыс. квадратных километров – то есть треть Польши нынешней. По нормам военной науки тут и двух дивизий будет мало, даже учитывая потенциальную дружелюбность населения.

    Причем, судя по всему, поначалу в Варшаве рассчитывали решить вопрос расширения Польши на Восток с привлечением чужих сил, ведь 16 марта лидер правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский, тогда занимавший пост «силового» вице-премьера, предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО. И лишь получив резкий отказ от партнеров по Альянсу, в Польше решили готовиться к очередному походу на Киев собственными силами. Очевидно, что украинские солдаты и офицеры, которых ныне готовят на польской земле, будут в этом походе лишь передовым отрядом.

    Безусловно, польские военные учтут печальный опыт своих соплеменников в ходе нынешних боевых действий на Украине. К примеру, тех из них, которых на днях в составе подразделения иностранных наемников погнали на штурм российских позиций на Лиманском направлении. А поскольку поляки в самоубийственную атаку идти отказались, украинское командование использовало в качестве заградотряда боевиков «Правого сектора*» (запрещен в России), давно интегрированных в состав вооруженных сил Украины. 

    Примечательно, что польские наемники смогли отбиться, даже будучи в меньшинстве. Но в Варшаве явно не собираются ставить в подобное положение свою профессиональную армию в случае ее введения на Украину. Польские власти увеличивают свою армию, и спокойно наблюдают за уменьшением личного состава войск своего украинского союзника… но союзника ли?

    Согласно обнародованным 27 октября результатам опроса поляков, проведенного компанией United Surveys, главным военным союзником своей страны 73% жителей Польши считают США, 6% – Великобританию, и лишь по 2% – Германию и Украину. Кстати, в том же исследовании 63,4% опрошенных поддержали увеличение польской армии до 300 тыс. человек.

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