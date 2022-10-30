Зачем Польше самая большая армия в Европе

Численность польской армии с начала года выросла на 16,5 тыс. человек, до 160 тыс. солдат и офицеров, и последовательно увеличивается, чтобы достигнуть 300 тыс. человек. Об этом заявил замминистра обороны страны, сенатор Войцех Скуркевич, отметив, что последняя цифра является перспективой 2035 года.

Действительно, принятый в мае 2022 года Закон о национальной обороне Польши предусматривает, что к 2035 году польская армия будет увеличена до 250 тыс. профессиональных военных в Вооруженных силах и 50 тыс. – в войсках территориальной обороны. Однако, судя по всему, в Варшаве попытаются достичь этих показателей раньше, пока под шумок «российской угрозы» можно выбивать деньги на военные расходы, и не отвечать на вопросы, зачем готовиться к войне с Россией, которая никаких территориальных претензий к Польше не имеет.

В упомянутом выступлении пана Скуркевича было отмечено, что минобороны запрашивает на 2023 год 97,45 млрд злотых (то есть более 20 млрд долларов). «Это рекордный бюджет даже по сравнению с текущим годом, в котором наш оборонный бюджет находится на достойном уровне в 58 млрд злотых», – заявил замминистра обороны Польши. По его словам, сейчас главное внимание будет сосредоточено на формировании двух новых механизированных дивизий на Востоке Польши, с командованием в Ольштыне и Седльце.

По оценкам оборонного ведомства, в следующем году в Польше будет 125 тыс. профессиональных военных в составе вооруженных сил, 38 тыс. – в войсках территориальной обороны, а также более 3 тыс. военных разведчиков и контрразведчиков. Кроме того, 25 тыс. человек планируют набрать в подразделения вновь созданной добровольной основной воинской службы (предусматривает 12-месячное усиленное обучение с последующим переходом в резерв), и почти 10 тыс. будущих солдат и офицеров будут проходить обучение разного уровня.

Однако реализация заявлений польского министра обороны Мариуша Блащака о том, что Польша будет иметь самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО, идет не только в направлении увеличения численности личного состава. Польша уже несколько лет осуществляет масштабную программу перевооружения армии, которая в 2022 году году достигла гигантских размеров.

Символическим является направленный Польшей еще в мае текущего года запрос в США на закупку 500 ракетных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS калибра 227 мм. Ныне в польских вооруженных силах 20 пусковых установок HIMARS, при этом во всех Сухопутных войсках США находится на вооружении 363 таких РСЗО, и еще 47 – в Корпусе морской пехоты. Кроме этого, Польша уже получила две батареи американских систем ПВО Patriot и отправила заявку на очередные шесть, заказала 250 танков Abrams в новейшей комплектации (первые 28 уже в стране, остальные ожидаются в следующем году), и запросила 96 американских боевых вертолетов Apache АН-64Е. Варшава также рассчитывает на самолеты F-35, однако сроки их появления в польской армии постоянно сдвигаются в будущее. При этом, хотя суммы уже подписанных Польшей контрактов с США составляют десятки миллиардов долларов, поставки идут либо в кредит, либо с отсрочкой платежа.

Потому куда более интересными являются закупки Польшей вооружений у Южной Кореи, за которые Варшава обязалась платить живыми деньгами. В конце июля 2022 года речь шла о закупках 48 легких истребителей FA-50, более чем 600 самоходных артиллерийских установок К9 и почти тысячи танков К2, а в октябре власти Польши завершили переговоры с Сеулом о покупке порядка 300 РСЗО K239 Chunmoo – практически полного аналога HIMARS. Блащак тогда сообщил, что Польша хотела приобрести РСЗО только у США, однако сейчас решено, что страна закупит и HIMARS, и K239 Chunmoo – видимо, американцы просто не могут их произвести в нужном количестве.

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Точные суммы оружейных контрактов между Польшей и Южной Кореей не называются, однако еще в начале августа портал Asia News оценил их в 14,5 млрд долларов. Портал, который является официальным изданием Папского института зарубежных миссий в Ватикане, акцентировал внимание на двух моментах.

Во-первых, Польша реально готовится к войне с Россией, и хочет взять на себя военное лидерство в Европе в контексте будущего, в котором войну нельзя будет ни избежать, ни игнорировать. Собственно, это является официальной позицией Варшавы, которой там фактически гордятся. А во-вторых – часть корейского оружия может быть тайно передана Украине.

Однако, учитывая неподготовленность украинских военных к работе с корейской военной техникой, она может оказаться на территории Украины… вместе с польской армией. И это уже будут не тысячи наемников или спецназовцев в составе «интернациональных батальонов», а регулярные полки, или даже дивизии – к примеру, две упомянутые выше, формируемые на востоке Польши.

Ведь если подходить к анализу планов Варшавы по двукратному увеличению численности армии и закупкам вооружений на десятки миллиардов долларов именно с точки зрения взятия под контроль западной части Украины, тогда все встает на свои места. Хотя населения на подконтрольной Киеву территории уже меньше, чем в Польше, однако площадь этой территории пока больше. И даже если принять во внимание только польские «Восточные Кресы», то есть Волынь и Восточную Галичину, которые до 1939 года входили в состав межвоенной Польши, то это порядка 100 тыс. квадратных километров – то есть треть Польши нынешней. По нормам военной науки тут и двух дивизий будет мало, даже учитывая потенциальную дружелюбность населения.

Причем, судя по всему, поначалу в Варшаве рассчитывали решить вопрос расширения Польши на Восток с привлечением чужих сил, ведь 16 марта лидер правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский, тогда занимавший пост «силового» вице-премьера, предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО. И лишь получив резкий отказ от партнеров по Альянсу, в Польше решили готовиться к очередному походу на Киев собственными силами. Очевидно, что украинские солдаты и офицеры, которых ныне готовят на польской земле, будут в этом походе лишь передовым отрядом.

Безусловно, польские военные учтут печальный опыт своих соплеменников в ходе нынешних боевых действий на Украине. К примеру, тех из них, которых на днях в составе подразделения иностранных наемников погнали на штурм российских позиций на Лиманском направлении. А поскольку поляки в самоубийственную атаку идти отказались, украинское командование использовало в качестве заградотряда боевиков «Правого сектора*» (запрещен в России), давно интегрированных в состав вооруженных сил Украины.

Примечательно, что польские наемники смогли отбиться, даже будучи в меньшинстве. Но в Варшаве явно не собираются ставить в подобное положение свою профессиональную армию в случае ее введения на Украину. Польские власти увеличивают свою армию, и спокойно наблюдают за уменьшением личного состава войск своего украинского союзника… но союзника ли?

Согласно обнародованным 27 октября результатам опроса поляков, проведенного компанией United Surveys, главным военным союзником своей страны 73% жителей Польши считают США, 6% – Великобританию, и лишь по 2% – Германию и Украину. Кстати, в том же исследовании 63,4% опрошенных поддержали увеличение польской армии до 300 тыс. человек.