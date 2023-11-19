Страх и ненависть на польско-украинской границе

Посол Украины в Варшаве обвинил польских дальнобойщиков в том, что те нанесли его стране «болезненный удар в спину», а украинские перевозчики называют коллег из Польши «католическим быдлом» и обещают перерезать им глотки. Соответственно, у поляков это вызывает прямые ассоциации с «Волынской резней», в ходе которой украинские националисты убили около 100 тыс. мирных польских жителей. То есть хватило нескольких дней протестов польских водителей грузовиков, которые с 6 ноября почти полностью заблокировали движение через три перехода на границе Польши с Украиной (Дорогуск – Ягодин, Корчовая – Краковец и Гребенное – Рава-Русская), чтобы рассыпался карточный домик «польско-украинской дружбы», который выстраивался на протяжении многих лет, но особенно тщательно – после начала СВО.

А ведь польские автоперевозчики всего лишь требуют возвращения системы выдачи разрешений для работы в ЕС их украинским коллегам. Дело в том, что после начала СВО Брюссель пошел на беспрецедентные шаги для поддержки украинской экономики и на год отменил для украинских перевозчиков необходимость получения упомянутых разрешений. Летом текущего года ЕС продлил действие этой нормы до июня 2024-го. Теперь польские перевозчики требуют отменить эту льготу в принципе и вернуть старую разрешительную систему. Еще одно требование – ужесточение для украинских коллег правил перевозок по сертификату ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).

Стоит отметить, что блокада не является тотальной: протестующие пропускают одну-две фуры с коммерческими грузами в час, при этом без ограничений пропускают гуманитарные грузы и пассажирский транспорт. Но, безусловно, это куда более серьезная акция протеста, чем перекрытие путей для грузовиков с дешевым украинским зерном, которую весной этого года организовывали польские фермеры. Та блокада продлилась лишь несколько дней, а дальнобойщики заявляют о готовности протестовать как минимум до 3 января 2024 года.

Вследствие блокады цены на доставку грузов из Польши на Украину выросли в несколько раз: если ранее стоимость доставки груза массой 22 тонны из польского порта Гданьск в Киев стоила около 1000 евро, то сейчас цены доходят до 4000 евро. В перспективе ситуация может привести к перебоям поставок товаров, росту цен, убыткам как для перевозчиков, так и для их заказчиков – а значит, и для всей украинской экономики.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 13 ноября провело встречу с представителями польских властей и перевозчиков, которая ни к чему не привела. Дело в том, что Киев готов решать только технические вопросы: создание на КПП отдельных полос для выезда пустых фур с Украины в Польшу, возможность замены водителей в системе электронной очереди e-Cherga и т. п. Что же касается возвращения к разрешительной системе перевозок между Украиной и ЕС, то киевские власти не собираются это даже обсуждать. Кроме того, киевская пропаганда обвиняет в создавшейся ситуации только польских перевозчиков. Это вызвало ожидаемую реакцию украинских дальнобойщиков – они начали угрожать своим польским коллегам. Об этом сообщил польский портал Wirtualna Polska (WP).

«Даже если блокада закончится соглашением, я не знаю, смогу ли я смотреть на наших соседей по-старому. Я уже получил десятки угроз через социальные сети и сообщения на телефон», – заявил порталу владелец транспортной компании из Люблинского воеводства Рафал Меклер, который является одним из организаторов протеста дальнобойщиков.

Меклер продемонстрировал журналистам скриншоты сообщений, которые он получил от украинцев. Они пишут, что протестующие водители – «быдло католическое». В одном из сообщений некто Александр Дунайчук написал на украинском языке: «Я резал глотки русским, думаю, что сделаю это и с тобой». А персонаж с ником Vozia написал, что «мало вас жгли наши славные казаки». Стоит отметить, что на обещания «резать» со стороны украинцев в Польше реагируют очень резко, потому что сразу вспоминают «Волынскую резню». В ходе этой акции украинские националисты и местное украинское население Волыни убили – в основном с помощью сельхозорудий – более 100 тысяч мирных поляков, в подавляющем большинстве женщин, детей и стариков.

Память о «Волынской резне» в Польше жива: в ходе стотысячного «Марша Независимости» в Варшаве 11 ноября 2023 года несли большой транспарант «Помним Волынь! Волынская резня – украинский геноцид поляков» и много раз выкрикивали лозунг «Помним Волынь!». Потому неудивительно, что поляки, заходящие на страницы Меклера в социальных сетях, не жалеют оскорбительных эпитетов в адрес украинцев. Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро.

«У меня и моих коллег были заклеены номерные знаки. Нас сфотографировали, всё же определили реквизиты нашей компании, после чего мы получили угрозы, что тому, кто въедет на Украину, выбьют зубы и сожгут машину», – рассказал журналистам WP один из протестующих перевозчиков. По его словам, это окончательное завершение польско-украинской дружбы.

«Подумать только, они борются против таких людей, как я, который возил вооружение, бронежилеты, консервы и другие продукты, необходимые перед украинским контрнаступлением под Харьковом. Теперь мне пишут, что у меня на руках кровь, а я военный преступник наравне с российскими солдатами. Беда с этими людьми», – вздыхает польский дальнобойщик. По его словам, ему угрожают, что украинская военная разведка расправится с ним, потому что протестуя на границе, он будто бы помогает России.

Польские предприниматели также заявляют, что украинские чиновники контролируют пограничное движение, позволяя избранным украинским перевозчикам быстрее пересекать границу. Речь идет о некоторых киевских компаниях, чьи машины не появляются в электронной очереди, но все равно пересекают границу. Раздражение поляков вызывают и некоторые грузы, которые следуют на Украину. В понедельник протестующие обнародовали видео, на котором они заблокировали украинский автоприцеп, загруженный Porsche и другими роскошными автомобилями, импортированными украинскими компаниями с Запада.

«Я соберу еще несколько подобных материалов и сообщу об этих угрозах в полицию. Эти эмоции могут дойти до такой степени, что кто-то действительно пострадает», – пообещал Меклер.





Но пока что в Польше от местного правосудия страдают поляки, которые, несмотря на свое критическое отношение к украинским националистам, помогали беженцам с Украины. Предпринимателя Ежи Анджеевского из Люблина, в 2022 году принявшего 40 украинских беженцев, 9 ноября всё же отправили в тюрьму на три месяца за «оскорбление украинцев» в социальных сетях. Приговор был вынесен еще в апреле этого года, с тех пор Анджеевский пытался его обжаловать, но безуспешно. При этом ни в приговоре суда, ни в представлении прокуратуры даже не указано, о каких именно записях в соцсетях идет речь. Поводом же для преследования послужил донос «Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения», финансируемого на западные гранты. Журналисты, правда, нашли несколько комментариев Анджеевского, в числе которых слова о том, что «украинцы натравливают друг друга» и «не должны быть желанными гостями в Польше». А его комментарии по отношению к «Волынской резне», в которой Анджеевский обвинял украинцев, судья в ходе заседания назвала «зловещими» (не приведя их). Сам обвиняемый подчеркнул, что осуждает бандеровскую идеологию, а не украинцев из-за их происхождения. Но на это в суде внимания не обратили, указав, что такое наказание станет сдерживающим фактором для «возможных подражателей».

События, подобные описанным выше (а таких в Польше немало), приводят к резкому уменьшению желания поляков поддерживать украинских беженцев на территории своей страны. Этот тренд был зафиксирован еще осенью прошлого года, а накануне парламентских выборов, которые состоялись 15 октября, 60% опрошенных поляков заявили, что выступают против дальнейшего предоставления финансовой помощи беженцам с Украины. На вопрос «Должны ли мы по-прежнему помогать украинским гражданам, проживающим в Польше, например, предоставляя им социальные выплаты на детей и другие льготы?», 36% поляков ответили «определенно нет», а 24% – «скорее, нет». Противоположного мнения придерживаются 26% респондентов, из которых только 8% ответили «определенно да», а 18% – «скорее, да».

Профессор политологии из Университета Яна Кохановского в Кельце Казимеж Кик, комментируя результаты опроса, заявил, что поляки помогают украинцам, но всё больше склоняются к тому, чтобы помогать так, дабы не навредить себе. «У нас очень много симпатий к беженцам, но мы, оказывается, не можем закрывать глаза на собственные интересы», – сказал он. По его мнению, на изменение отношения поляков к украинцам повлияла также ситуация с импортом украинского зерна.

Кстати, президент Польско-украинской торговой палаты, бывший министр экономики Польши Яцек Пехота, отвечая на вопрос, какая еще польская отрасль – после фермеров и перевозчиков – может организовать антиукраинские протесты, ответил: «Любая». Лучшего подтверждения слов простого дальнобойщика об «окончательном завершении польско-украинской дружбы» и придумать сложно.