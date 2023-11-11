Почему Украина стала для Запада тонущим кораблем

В США и Европе начали отказываться от обещанной Украине военной помощи

Tекст: Андрей Резчиков

Германия и некоторые другие страны ЕС отвергли план предоставить военную помощь Украине в размере до 20 млрд евро. Как сообщил дипломатический источник Reuters, теперь этот план может претерпеть изменения. «Я пока не назову его (план) мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить... У Германии возникло много вопросов... и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах», – сообщил дипломатический источник.

На недавних выборах в Гессене и Баварии правая партия «Альтернатива для Германии», выступающая против передаче Украине тяжелого вооружения, стала второй и третьей по величине политической силой. Стремительно набирающая популярность политик левых взглядов Сара Вагенкнехт, которая намерена создать свою партию и бороться за пост канцлера, утверждает, что Запад несет ответственность за войну на Украине.

После этих выборов правящая немецкая коалиция в составе левоцентристской СДПГ, правоцентристского ХДС, либеральной СвДП и зеленых оказалась на грани политического банкротства, поэтому будущее Германии как основного сторонника Украины и ЕС находится под вопросом.

Роберт Фицо, лидер победившей на недавних парламентских выборах в Словакии партии Smer («Курс – социальная демократия»), дал понять, что под его руководством страна значительно уменьшит поддержку Украины. Аналогичная ситуация сложилась во время недавней избирательной кампании в Польше, где правительство обвиняло Киев в наводнении местного рынка дешевым украинским зерном.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно встречался в Пекине с президентом России Владимиром Путиным, что вызвало обеспокоенность в НАТО. Более того, венгерский парламент по-прежнему блокирует вступление Швеции в Североатлантический альянс после того, как Турция сняла свои возражения.

О стремительном отказе союзников Украины поддерживать Киев пишет обозреватель UnHerd Томас Фаци. По его словам, «все покидают тонущий корабль» и союзники Украины в будущем будут отрицать свое моральное соучастие в этом конфликте и попытаются убедить мировую общественность, что жертвы в ходе конфликта были необходимы. «Для Украины все кончено», – считает Фаци.

В свою очередь глава внешнеполитической службы Евросюза Жозеп Боррель во время выступления в субботу на конгрессе партии европейских социалистов в Малаге предупредил о снижении помощи Украине со стороны США. Боррель призвал страны ЕС «политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США».

Согласно опросу Евробарометра (проводит замеры общественного мнения по поручению Еврокомиссии и других институтов ЕС), в августе доля граждан Евросоюза, которые либо «полностью одобряют», либо «полностью согласны» с финансовой и военной поддержкой Украины, существенно снизилась с начала СВО. Сейчас только 26% граждан ЕС «полностью согласны» с «финансовой и экономической поддержкой Украины» по сравнению с 42%, которые полностью одобряли это в апреле 2022 года.

Киев в значительной степени полагается на американское и европейское оружие, которое он называл залогом успешного контрнаступления. Однако, как показали недавние социологические опросы, в США среди избирателей демократов и республиканцев снижается число сторонников поставок оружия Украине. Если в мае такую поддержку одобряли 46% опрошенных, то сейчас – 41, следует из недавнего опроса Reuters/Ipso.

На данный момент Вашингтон отдал Киеву 44 млрд долларов на поставку десятков танков, тысяч ракет и миллионов патронов. Около 34% демократов согласились с утверждением, что проблемы Украины «не наше дело, и мы не должны вмешиваться». Среди республиканских избирателей такого мнения придерживаются 56% опрошенных.

«Все больше стран Евросоюза отказываются субсидировать Украину. Среди этих стран, прежде всего, отмечу Венгрию, к которой недавно присоединились Словакия, а теперь начинают колебаться и другие страны»,

– отмечает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

По мнению военного эксперта, нежелание европейцев помогать Киеву связано с неспособностью Украины «противостоять мощному военному потенциалу Вооруженных сил России». Бартош подчеркивает, что на Западе происходит перелом в отношении Украины. «Вся помощь Украине уходит впустую, она перемалывается нашими военными и не приносит результата. Свидетельством этому служит провал широко разрекламированного наступления вооруженных сил Украины, оно с треском провалилось, в чем отдают себе отчет не только в Евросоюзе, но и в США, которые безоговорочно поддерживали ВСУ», – напомнил собеседник.

«У стран коллективного Запада появляются более приоритетные глобальные цели. Украина выполнила свою задачу ввиду того, что отвлекла часть серьезных военных, экономических и кадровых ресурсов России. Понятно, что боевые действия продолжатся, но Запад попробует подморозить конфликт. Киевскому режиму дают понять, что он будет вести боевые действия с ограниченными возможностями», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

Эксперт отметил, что в Болгарии тоже растет протестное движение против оказания военной помощи Украине. «Я даже допускаю, что Франция и Британия могут отказаться от оружейных поставок, потому что поменялись приоритеты. Париж начинает тратить определенные ресурсы на помощь Еревану», – указал Перенджиев, добавив, что Лондон перенаправляет свои возможности для противостояния с Россией за арктические ресурсы.

«У Польши особая позиция, она преследует свои шкурные интересы, рассчитывая все-таки отхватить какую-то часть Украины. Но у Варшавы это не получится, потому что Россия этого никогда не допустит. Тем не менее Польша и поддерживающие ее страны Балтии громче всех требуют продолжать помогать Украине. Однако к их мнению никто не прислушивается, потому что они сами зависят от помощи Евросоюза», – считает Бартош.

По прогнозу спикера, в условиях нехватки военных ресурсов ВСУ уйдут в глухую оборону и «будут добиваться наращивания поддержки со стороны США и Европы несмотря на то, что игра проиграна».

«Интересы США во многом переориентированы на арабо-израильский конфликт, продолжает нарастать напряженность между Китаем и Тайванем. Поэтому ресурсы Запада по оказанию помощи Украине существенно исчерпаны»,

указал военный комментатор.

Перенджиев добавляет, что скоро у ВСУ будет меньше снарядов, бронетехники и других вооружений. «Ставка сделана на то, что киевский режим перейдет к обороне и ассиметричной войне, то есть начнет действовать исключительно диверсионно-террористическими методами. В ответ России нужно усиливать службы контрразведки, антиэкстремистские подразделения быстрого реагирования в системе Росгвардии и подключить все имеющиеся структуры безопасности прежде всего в приграничных областях», – уверен собеседник.

Военный политолог согласен с тем, что неудачное контрнаступление ВСУ стало одной из главных причин нежелания ЕС оказывать дальнейшую военную поддержку Украине.

«Европейцы увидели, что средства ушли в трубу и дальнейшие поставки пойдут туда же. На некоторых участках фронта российские войска улучшили свое положение по итогам украинского «контрнаступа», чей результат не просто нулевой, а минусовой. Украина вынуждена переходить к тотальной мобилизации, а в самом ЕС экстремизм все выше поднимает голову. Европа так много заботилась об Украине, что серьезно просела в вопросах собственной национальной безопасности, внутренних проблем становится все больше и больше», – заключил эксперт.