Tекст: Андрей Резчиков,

Илья Абрамов

Европейская служба внешних связей проинформировала дипломатов стран ЕС о том, что Евросоюз, вероятно, не сможет поставить на Украину запланированный 1 млн артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года, сообщает Bloomberg.

ЕС планировал поставлять Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12-месячного периода. Сначала для оказания военной помощи предполагалось использовать уже существующие запасы, после чего страны Евросоюза должны были увеличить свои производственные мощности для создания снарядов.

Однако, скорее всего, ЕС не достигнет своей цели. По прошествии половины намеченного срока объединение передало Украине не более 30% от всех обещанных снарядов, то есть около 300 тыс. штук. В то же время Bloomberg отмечает, что сейчас любой дефицит военных поставок из Европы «рискует стать критическим» для ВСУ.

Как недавно выяснила немецкая газета Welt, с начала конфликта на Украине цены на 155-мм снаряды производства Rheinmetall выросли в полтора раза – с 2 тыс. евро до 3,6 тыс. Однако при расчете закупки 1 млн боеприпасов, которые ЕС пообещал поставить Украине до конца этого года, учитывалась цена именно в 2 тыс. евро.

В начале июля бундесвер заключил с Rheinmetall рамочное соглашение на поставки таких снарядов – как для собственных нужд, так и для Украины. Заказ, рассчитанный до 2029 года и объемом до 1,2 млрд евро, подразумевает поставку до 333 тыс. 155-миллиметровых боеприпасов.

В России, наоборот, нашли возможности увеличить выпуск боеприпасов самого разного типа. Объем ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями превысил объемы выпуска за весь минувший год, сообщал еще в июле вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Только выпуск боеприпасов вырос более чем в 12 раз.

«С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года», – сообщал Мантуров.

Сообщения о нехватке боеприпасов для Украины появляются не впервые. В конце октября Зеленский принял двухпартийную делегацию конгрессменов США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча. Он подробно проинформировал американцев о ситуации на передовой и первоочередных потребностях ВСУ.

По итогам встречи Куигли отметил, что у ВСУ есть необходимость в снарядах 155 миллиметров. Однако конгрессмен намекнул, что они также нужны Израилю. А поэтому Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство США, пора становиться более самодостаточной в вопросе производства вооружений.

Зеленский называл нехватку оружия и ПВО главной проблемой контрнаступления ВСУ. В свою очередь премьер Денис Шмыгаль заявлял в интервью газете Financial Times, что весь мир в настоящее время испытывает огромный дефицит вооружений и большинство складов на территории разных государств уже опустело.

Кроме того, по данным CNN, для закрытия наиболее острых потребностей ВСУ США даже были вынуждены отправлять на Украину тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов.

Информация о нехватке снарядов появились на фоне статьи главкома ВСУ Валерия Залужного в издании The Economist с откровениями о том, что конфликт оказался в тупике и переходит в позиционную фазу. По его словам, во время контрнаступления он наблюдал, как «его войска и техника застревают на минных полях», а поставленное западными странами вооружение «подвергается обстрелам российской артиллерии».

«Те, кто инвестировал в «контрнаступ», хотели бы получить гарантии того, что Украина не пойдет на попятную, не станет вести переговоры о мире и продолжит воевать, создавая спрос на продукцию ВПК. На Западе звучала сверхобнадеживающая риторика, однако обещания ЕС явно расходятся с их промышленными возможностями», – считает полковник в отставке Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова.

«На Западе были уверены: если Украина получит зарубежное вооружение, то Российской армии надолго не хватит. Эта уверенность появилась в тот момент, когда Россия встала в оборону по всей линии фронта, за исключением нескольких направлений. Им казалось, что у Москвы ничего не получится. Но они забыли о том, что русские «долго запрягают», – добавляет Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса. По его словам,

бенефициары конфликта рассчитывали на «афганскую» интенсивность боевых действий, однако практика показала ошибочность их представлений.

«Европейцы уже отдали все, что могли, и теперь смотрят на американцев. А те заняты своими проблемами. Поэтому время на нашей стороне. И заявление о необходимости «победить Россию на поле» оказалось бравадой», – считает собеседник.

Поэтому в ситуации, когда расчеты натовских стратегов оказались ложными, западные оружейники не стали расширять производство по выпуску боеприпасов. «Чтобы вкладывать деньги – нужны долгосрочные заказы. Однако таких гарантий никто не дает. Да и планы развернуть серьезное промышленное производство боеприпасов на Украине, похоже, оказались блефом», – допускает Кошкин.

«Предложения создать на Украине заводы для производства боеприпасов звучали не от хорошей жизни. Но для реализации этих желаний нужны не месяцы, а годы. Кто знает, что будет с Украиной через год или два? Никто не знает. Россия, когда жизнь заставляет, умеет быстро наращивать производство боеприпасов, ракет и техники. А западный ВПК под такие задачи не заточен», – подчеркивает собеседник.

Важно и то, что Россия пользуется собственным сырьем, промышленными и кадровыми ресурсами. «У нас все свое. У противника из своего только солдаты. И с учетом ситуации на Ближнем Востоке США переориентировали поставки боеприпасов на Израиль вместо Украины. Конфликт в Газе серьезно повлиял на расклады вокруг Украины, в том числе на моральное состояние ВСУ», – указывает Дандыкин.