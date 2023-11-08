Tекст: Алёна Задорожная,

Евгений Поздняков

Окно возможностей для переговоров на выгодных Украине условиях закрылось, пишет The Washington Post. «Россия видит технологический тупик, сложившийся на полях сражений, и у Москвы имеется долгосрочное преимущество в плане живой силы», – подчеркивает издание. Газета уточняет, что прорыв ВСУ вглубь территорий РФ уже невозможен, о чем также свидетельствует недавняя публикация главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist.

Отмечается, что наиболее удачной возможностью договориться о перемирии для офиса Зеленского был ноябрь прошлого года, когда украинская армия сумела «получить импульс» к продолжению наступления под Харьковом и Херсоном. Тогда же на необходимость начала диалога с Москвой указывал и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Как отмечают в экспертном сообществе, властям Украины свойственно упускать шансы на мир, причем эта традиция длится с 2014 года, когда Донбасс заявил о намерении стать автономным. Напомним, тогда Виктор Медведчук, экс-глава администрации Леонида Кучмы, совместно с депутатом от «Партии регионов» Нестором Шуфричем встречались с представителями ЛНР и ДНР. Однако переговоры провалились.

Второй случай для урегулирования представился осенью того же года. На фоне обстрелов территорий ЛНР и ДНР со стороны ВСУ по инициативе президента России Владимира Путина в Минске собрались члены контактной группы, которые согласовали первый план дальнейшего мирного урегулирования, пишет ТАСС.

Далее был подписан протокол, согласно которому стороны обязались незамедлительно прекратить военные действия, вывести все вооруженные формирования, а также освободить заложников. Отдельно оговаривалась обязанность властей Украины провести децентрализацию и организовать досрочные местные выборы.

Однако режим прекращения огня достаточно быстро был нарушен силами ВСУ. Для урегулирования кризиса в феврале 2015 года в столице Белоруссии прошла встреча «нормандской четверки» – лидеров России, Украины, Франции и Германии. В ходе долгих обсуждений был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений, которые в народе назвали «Второй Минск» или «Минск-2».

Подписанный документ получил поддержку СБ ООН и стал обязательным для выполнения. Достигнутое соглашение во многом повторяло смысловое содержание осенних договоренностей. Особое внимание в нем уделялось необходимости проведения конституционной реформы на Украине и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)».

Это была третья попытка урегулирования конфликта, но украинские политики ею вновь не воспользовались. Причиной провала стало нежелание Украины наделять ЛНР и ДНР функциями самоуправления. Именно этот пункт стал камнем преткновения при дальнейших попытках нормализации ситуации. С приходом к власти Владимира Зеленского стороны получили еще один шанс уладить накопившиеся противоречия – четвертый.

Так, 9 декабря 2019 года «нормандская четверка» собралась вновь. На саммите в Париже было принято итоговое коммюнике, в котором стороны подтвердили приверженность минским договоренностям, пишут «Ведомости». Украина обязалась интенсифицировать работу над выполнением взятых на себя обязательств.

Попытки уладить ситуацию продолжались вплоть до февраля 2022 года. Тогда, еще до начала СВО, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, описывая свои впечатления от прошедших переговоров с офисом Зеленского, заявил, что Украина саботирует выполнение «Минска-2». Он отметил, что встреча политсоветников «нормандского формата» в Берлине показала, что три из четырех его участников не готовы к реализации достигнутых в 2015 году договоренностей.

Однако даже после начала СВО у офиса Зеленского был еще один шанс – пятый по счету – на выгодное соглашение. Весной 2022 года представители России и Украины вели активные переговоры по вопросам урегулирования. Но из-за давления со стороны Запада представители Украины решили отказаться от мира и, как позже отметит Владимир Путин, выкинут парафированный договор на свалку истории.

В октябре 2023 года экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Berliner Zeitung раскрыл подробности, касающиеся причин провала переговоров. По его словам, в рамках обсуждений двух сторон ничего не могло решиться, поскольку многое «решалось в Вашингтоне». «Обо всем, о чем они говорили, им приходилось спрашивать американцев», – отметил он.

Экс-канцлер считает, что для урегулирования конфликта следовало выполнить пять условий. «Во-первых, отказ Украины от членства в НАТО. Украина и так не может выполнить условия. Во-вторых, проблема языка. Украинский парламент отменил двуязычие, это необходимо изменить. Третье – Донбасс остается частью Украины, но нуждается в большей автономии», – подчеркивает Шредер.

«В-четвертых, Украина нуждается в гарантиях безопасности. Совет Безопасности ООН и Германия должны предоставить эти гарантии. В-пятых, Крым. Как давно Крым российский? Крым для России больше, чем просто территория, но он часть ее истории», – акцентировал он.

Таким образом, в период с лета 2014 года по весну 2022 года у Петра Порошенко и Владимира Зеленского было пять возможностей для того, чтобы урегулировать конфликт на достойных для Украины условиях и сохранить ее территориальную целостность, не считая Крыма. Но все они были безнадежно упущены.

При этом осенью 2022 года таких возможностей у офиса Зеленского уже не было. Как только в Донбассе и Приазовье прошли референдумы – ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России и, согласно Конституции, перестали быть предметом торга.

Поэтому данные The Washington Post о «закрывшимся окне» для офиса Зеленского выглядят скорее как манипуляция.

«В последний год Украина целенаправленно шла на эскалацию отношений с Россией в расчете на максимальную военную и финансовую поддержку Западом. Вообще, у украинских политических элит были свои, сугубо коррупционные планы на эту историю», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

«Сейчас они чувствуют, что как раньше уже не будет. США и ЕС не смогут присылать такие объемы помощи, потому что у них меняются приоритеты. Кроме того, сейчас Украина не субъектна. Во-вторых, западные страны могут воспользоваться возможным перемирием для экономии собственных средств. А когда они их подкопят – они могут вновь направить украинцев воевать с Россией», – допускает дипломат.

Мирошник, будучи активным участником переговоров с Украиной во времена «Минска-2», напоминает: для Украины наиболее выгодным было бы заключение мирного соглашения еще в 2014 году. «Каждые следующие предложения для нее были значительно хуже предыдущих», – указывает он.

«Если сперва все начиналось с предоставления Донбассу всего лишь дополнительных полномочий, то Минские соглашения уже предусматривали сохранение ЛДНР в составе Украины на условиях автономии. Сейчас же вопрос о принадлежности Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей вообще не стоит на повестке, поскольку это часть России. Поэтому торг невозможен», – замечает собеседник.

«Единственное, что еще можно обсуждать – как сделать из Украины нетоксичное государство.

Однако офис Зеленского к понимаю этого пока не пришел, отсюда и возникают странные и завышенные ожидания со стороны украинских властей», – подчеркнул Мирошник. Схожей точки зрения придерживается и политолог Лариса Шеслер:

«Украина потеряла свою субъектность сразу после Евромайдана в 2014 году. Тогда же на пост президент был посажен Петр Порошенко. И позже, как дала понять Ангела Меркель, Минские соглашения никто выполнять не собирался. Но если бы Запад дал отмашку на урегулирование с Россией – Порошенко и Зеленский согласились бы с этим».

По ее словам, в прошлом году «именно США и Британия настаивали на том, что исход конфликта решится на поле боя». «А теперь, когда расчет на слом России не оправдался, они начинают в свойственной себе манере перекладывать ответственность на офис Зеленского, делая это через СМИ», – заключила Шеслер.