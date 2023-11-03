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    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

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    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

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    3 ноября 2023, 21:30

    Украину ждет возвращение домайданных политиков

    Украину ждет возвращение домайданных политиков
    @ Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Похоже, Украина приближается к тому, чтобы провести президентские выборы весной 2024 года. О намерении баллотироваться уже заявил Алексей Арестович. По некоторым данным, Юлия Тимошенко также готова к избирательной кампании. Кто еще из политиков может составить конкуренцию Владимиру Зеленскому и какие сценарии исхода выборов на Украине наиболее вероятны?

    Владимир Зеленский рассматривает все за и против проведения президентских выборов следующей весной, заявил в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы не закрываем эту страницу. Он рассматривает и взвешивает различные плюсы и минусы», – сообщил Кулеба, добавив, что проведение выборов на фоне боевых действий создает «беспрецедентные» проблемы.

    На Украине пока официально не объявлено о проведении выборов, но по закону они должны состояться весной 2024 года. Ранее власти Украины несколько раз корректировали свою точку зрения по данному вопросу: сперва отказывались провести выборы, а затем попросили финансовой поддержки для организации голосования у западных партнеров.

    Противники проведения выборов в срок утверждают, что в «горячую фазу» военного конфликта свободное проведение избирательной кампании невозможно, поэтому есть угроза делегитимизации власти. Однако им возражают даже те, кто допускает затягивание конфликта на долгие годы вперед.

    В США также неоднократно заявляли, что выборы президента Украины нужно проводить в любом случае, но Зеленский указывал, что тогда в Верховной раде придется принимать поправки в законы о выборах и о военном положение. В том числе депутатам необходимо решить вопрос о том, как смогут проголосовать миллионы человек, которые покинули страну.

    На этом фоне экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о планах баллотироваться на пост президента. Он представил свою избирательную программу, начал резко критиковать бывшее начальство и выступил за проведение переговоров с Россией. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о его мотивах.

    Бывший депутат горсовета Одессы Александр Васильев уверен, что Арестовичу президентство «не светит», потому что страну ждет так называемая фаза реставрации. «Победа Зеленского подала множеству амбициозных представителей украинского креативного класса – журналистов, блогеров, артистов и просто аферистов – сигнал: тут возможно все», – напоминает эксперт в своем Telegram-канале.

    «И с одной стороны может показаться, что так дальше и будет. В президентском кресле начнут сменять друг друга подобные персонажи, из которых чуть более чем полностью состоит украинский политический класс. Но эта простая экстраполяция нынешних тенденций ошибочна. Она не учитывает фазовой логики украинской национальной революции. Следующая фаза – реставрация», – продолжает аналитик.

    «Таким образом все молодые и креативные жулики в пролете. Общество будет еще долго залечивать травму Зеленского. И маятник качнется в другую сторону. Будут искать кого-то из старых, но такого, кого еще не пробовали»,

    – допускает эксперт. Васильев убежден, что наилучшие шансы в такой ситуации – у Юлии Тимошенко. Он приводит следующие доводы: Тимошенко понятна Кремлю, США она тоже устраивает, потому что «у них папочка на нее высотой с Empire State Building еще со времен Лазаренко (экс-премьер Павел Лазаренко). Патриотов – в общем тоже устраивает», – считает Васильев.

    «Основную массу простого украинского народа (особенно в новых границах) – тоже устраивает. Этот избиратель будет чувствовать перед ней вину, что не дал ей раньше шансов. Поэтому, мне кажется, Юля там безальтернативный кандидат. Помешать сбыться прогнозу могут две вещи. Недооценка суицидального безумия, которым охвачено украинское общество. И «случайно» упавшая на голову «российская» бомба. В этом плане у Зеленского рука не дрогнет», – отмечает Васильев.

    «Да, Арестовичу вряд ли дадут стать президентом по итогам так называемых выборов. Его запустили не для того, чтобы он побеждал, а для того, чтобы он мочил Зеленского. Ранее точно так же Арестович поступал с Петром Порошенко. У Арестовича хорошо получается заниматься черным пиаром», – считает донецкий политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт убежден, что против Зеленского начата кампания, «которая будет вынуждать его отказываться от дальнейшего нахождения на посту президента». О начале кампании говорит и то, что «активизировались все»: «Кроме Порошенко вылезла из нафталина и Тимошенко, и даже Арсений Яценюк. Все начали напоминать о себе Западу, делая заявки на участие в кастинге. Увы, народ Украины на этих выборах опять ничего не решает».

    Что касается Тимошенко, то в последние полторы недели она резко нарастила свое участие в публичных мероприятиях. Среди них – поездки по прифронтовым городам, которые находятся под контролем ВСУ. Также экс-премьер Украины принимает участие в зарубежных саммитах и, по некоторым данным, ведет активные переговоры с различными олигархами о финансировании своей кампании.

    В то же время опубликованное на днях открытое письмо Яценюка с призывом к G7 передать Украине российские активы – это явно намек на участие в политической борьбе. «Яценюк заручился подписями многих западных деятелей, в основном сбитых летчиков. Но мы понимаем, почему это делается. Он хочет заявить, что за ним есть поддержка на Западе. А уж как бьет копытами Порошенко – вообще слов нет!» – считает Корнилов. Киевский политолог Владимир Скачко допускает

    четыре сценария избирательной кампании на Украине. Первый – реванш Петра Порошенко. Второй – возвращение Юлии Тимошенко. Третий – углубленный реванш обновленного «Оппозиционного блока» и политиков времен Виктора Януковича. Четвертый – приход кандидата, схожего с Зеленским по основному профилю.

    Аналогичной точки зрения придерживается и депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман. По его словам, «с Зеленским могут конкурировать те политики, чьи имена были на слуху до начала Евромайдана. Однако у них очень высокий антирейтинг, поэтому депутат надеется на то, украинский избиратель в случае проведения выборов «не наступит на любимые грабли».

    Шоу-бизнес на выборах тоже не останется в стороне, о чем говорилось выше. По мнению экспертов, это «сословие» может выдвинуть в кандидаты Сергея Притулу – стендап-комика и телеведущего, которого активно поддерживают структуры Джорджа Сороса внутри Украины и на Западе. В последние полтора года Притула известен «масштабными сборами на коптеры», из-за чего постоянно фигурирует в коррупционных скандалах.

    Возможен и пятый сценарий – когда военные выдвигают своего кандидата. Одним из них может стать главком ВСУ Валерий Залужный, который несколько дней назад опубликовал свое эссе в журнале The Economist, где попытался откреститься от поражений Украины в ходе контрнаступления.

    «Залужный способен вступить в президентскую гонку, однако Зеленский может решить эту проблему, воспользовавшись правилом «нет человека – нет проблемы». При очередном выезде на фронт Залужный может попасть под артиллерийский удар. И кто потом будет разбираться, с какой стороны прилетел этот снаряд?» – риторически заключил Вассерман.

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