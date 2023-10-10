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    10 октября 2023, 16:50

    Война Израиля вредит Зеленскому по трем причинам

    Война Израиля вредит Зеленскому по трем причинам
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Внезапное обострение конфликта на Ближнем Востоке стало катастрофой для сектора Газа, трагедией для Израиля и предметом тяжелых раздумий для президента Украины Владимира Зеленского. Происходящее – серьезный вызов для него и для ВСУ. Несмотря на удаленность Украины от Израиля, теперь у Киева на три проблемы больше.

    Как заявил Владимир Зеленский в своем ежевечернем стендапе, «Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке», и на этот счет у него якобы есть «очень четкая информация».

    Когда Зеленский говорит о России, верить ему не нужно. Но примечательна формулировка – «заинтересована». Не организовала нападение ХАМАС на Израиль, как утверждают горячие головы из числа беглых российских либералов, а только «заинтересована».

    Для таких выводов не нужна «четкая информация», достаточно украинской логики: то, что плохо для власти в Киеве – хорошо для России. А происходящее на Ближнем Востоке для Зеленского действительно большая проблема – более значительная, чем для любой другой страны, если не считать сам Израиль и его арабских противников. На это есть как минимум три причины.

    Первая: ни США, ни страны Западной Европы не откажутся от поддержки Израиля, скепсис на этот счет свойственен разве что Восточной Европе и Скандинавии. Учитывая, что их ВПК и так работает на пределе, а арсеналы и военные бюджеты значительно оскудели из-за подготовки провального «весенне-летнего контрнаступления ВСУ», формула очень проста: чем больше получит Израиль, тем меньше достанется Украине. И Зеленский прекрасно это осознает.

    Менее очевидно, осознает ли он то, что поддержка Израиля со стороны Запада в данной ситуации не ограничится подвозом патронов на период операции ЦАХАЛ. Как показали текущие события, еврейское государство нуждается в значительной и срочной перестройке своей системы безопасности, а также в модернизации вооруженных сил. Судя по всему, Западу придется частично это оплатить. Наверняка – за счет амбиций Украины.

    В Пентагоне храбрятся, что ресурсов хватит и на Украину, и на Израиль. США и впрямь богатая страна, а Пентагон – неприлично богатое ведомство. Однако то же самое ведомство недавно сообщало, что средств на Украину осталось всего на два месяца, а выделение дополнительных было приостановлено из-за революции в Конгрессе.  

    Из 24 млрд долларов «на Украину», которые администрация президента США Джо Байдена планировала выбить из парламента, пока не одобрено ни цента. И правое крыло республиканцев планирует ничего в этом смысле не менять – наоборот, еще больше сократить расходную часть бюджета в ходе октябрьских торгов с Белым домом. 

    Правда, то же самое крыло – ярые сторонники Израиля, которому его лоббисты в Сенате хотят дать в разы больше, чем Зеленскому – до 100 млрд долларов, как утверждает The Wall Street Journal. Поэтому у Байдена пытаются сделать вид, что происходящее «не баг, а фича» – и заставить Конгресс утвердить единый законопроект, предусматривающий финансирование боевых действий сразу и для Израиля, и для Украины.

    Некоторые республиканцы (а именно они сейчас «платят за музыку», поскольку имеют большинство в Палате представителей) считают, что на Ближний Восток нужно отправить вообще все, что хотели пожертвовать Киеву. До чего они в итоге договорятся, предсказать сложно, нынешний политический сезон богат на сюрпризы не только в Израиле, но и в Конгрессе. Но у Зеленского точно есть повод тревожиться. Особенно с учетом второй причины, по которой ближневосточный конфликт попортил ему жизнь.  

    Выделение Украине натовских вооружений еще сильнее усложнится, если подтвердятся, мягко говоря, серьезные подозрения, что для нападения на Израиль хамасовцы использовали в том числе западное оружие, которое «по накладным» должно находиться у ВСУ.

    Украинская разведка (ГУР), по сути, уже подтвердила: такое оружие у хамасовцев есть. Якобы коварная Россия тайно поставила в сектор Газа те западные вооружения, которые захватила в ходе боев на Украине.

    Однако имеется значительно более правдоподобное объяснение этому: зашкаливающая украинская коррупция. В Киеве изо всех сил пытаются доказать, что живут по принципу «все для фронта». Но местному национальному характеру больше подходит другой принцип – «потом еще пришлют» (в смысле оружие – с Запада). А прямо сейчас украинский человек может немного подзаработать, отправляя часть натовских подарков куда-нибудь «налево». Может быть, напрямую в ХАМАС, может быть, через третьи руки. 

    Примечательная деталь: президент Украины был в числе тех, с кем израильский премьер Биньямин Нетаньяху связался в первый день обострения. Об этом разговоре сообщили и у него, и у Зеленского. Но нигде не уточняется, а кто кому звонил?

    Зачем Нетаньяху звонить в Вашингтон, Лондон, Берлин и Рим, понятно, но зачем – Зеленскому, ведь он в области военно-финансовой помощи сам – главный международный попрошайка? Но если у израильских спецслужб есть информация об украинском оружии в руках ХАМАС, звонок просто необходим, поскольку кто-то должен за это ответить, а Зеленский очень похож на идеального кандидата. 

    Впрочем, президент Украины мог и сам позвонить Нетаньяху. Чтобы выразить «однозначную поддержку» (которая, к слову сказать, уже осложнила отношения Киева с мусульманскими бригадами ВСУ) или даже заранее заверить, что украинская коррупция к произошедшему непричастна, и всему виной изощренные козни Москвы.

    Только вот, как говорилось в фильме «Паспорт», «здесь вам евреи, а не идиоты». Для властей Израиля война с ХАМАС имеет экзистенциальный характер, поэтому продать им украинские сказки о русском коварстве будет непросто.

    По словам Зеленского, он рассчитывает, что происходящие события «сплотят» Украину и Израиль. Но пока что Израилю не до бесполезной Украины, и вводных больше не для «сплочения», а наоборот, для разрыва со скандалом. И это станет дополнительным ударом по пропагандистской конструкции, которую выстроила команда Зеленского для внутренней аудитории. Ее разрушение – третья неприятность для Киева.

    Когда речь заходит о собственном будущем, украинцы, как и любые другие народы, лучше понимают на примерах. Если до СВО таким примером в устах политиков чаще служили зажиточная Польша, жестокая к сепаратистам Хорватия или Евросоюз в целом, то в 2022 году на первый план стал выходить Израиль – развитая страна в окружении смертельных врагов.

    Так Израиль превратился «в прекрасную Украину будущего» – мотивированную, милитаризированную и постоянно готовую к обороне.

    У Зеленского пытались убедить народ, что при службе женщин в армии и при системной поддержке Запада «перемога» неизбежна – даже по соседству с разозленной Россией можно неплохо устроиться.

    Фантастические военные успехи ХАМАС в первый день обострения разрушили этот миф. Израиль уже не успешная страна, а такая, которая не может организовать отпор на критических участках и раз за разом платит за свой экзистенциальный конфликт тысячами трупов. Лживая, но относительно уютная модель украинского будущего «по Зеленскому» вдруг стала пугающей.

    Если ты не хочешь или не можешь договориться с противником, уход в глухую оборону отнюдь не спасение от новой катастрофы, даже если ты находишься на содержании НАТО и технологически развит, как Израиль. А Украине израильского жирка не нажить в принципе: 30 лет своей «незалежности» она, наоборот, тощала, если не считать кратковременного бурного роста экономики в ранний период Януковича. 

    Происходящее сейчас – катастрофа для Израиля, Газы, Западного берега и всех их соседей, а в случае ЦАХАЛ, АМАН, ШАБАК, «Моссада» и других силовых структур еврейского государства – это еще и репутационный удар, разбор последствий которого еще только предстоит.

    А Зеленскому и Ко в то же самое время предстоит выдумывать другую модель существования в условиях оскудевающего потока помощи и обнаружения всеми, что воспеваемый властями Украины пример – голый король.

    Может, и выдумают: за кавээнщиками не заржавеет. А вот успеют ли, зависит преимущественно от ВС РФ.

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