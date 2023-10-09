Мировые СМИ: ХАМАС выплеснул кровавую ярость на мирных жителей

Tекст: Евгений Поздняков

Шимрит Меир, бывшая старшая советница экс-премьера страны Нафтали Беннета, в статье для The New York Times проводит аналогию между текущими событиями и Войной Судного дня. Она называет происходящее «нашим 1973 годом». «Эти события потрясают нас до глубины души, но мы не можем позволить себе такую роскошь, как пребывание в шоке», – подчеркивает она.

«Армия обороны Израиля должна найти в себе силы для немедленной перегруппировки и, как только ситуация будет сдержана в границах страны, провести перекалибровку и нанести ответный удар, чтобы привлечь ХАМАС к ответственности», – указывает Меир. По ее мнению, главной ошибкой Тель-Авива стала «политика умиротворения врага в надежде, что организация перерастет свое джихадистское происхождение».

Кроме того, она считает, что происходящее стало возможным из-за распрей внутри еврейского государства. «В течение последних пяти лет в Израиле распускали правительство за правительством. Нация была занята разрывом себя изнутри», – считает Меир. Она подчеркивает, что стране нужно сформировать «правительство единства».

В другом материале издание цитирует подполковника Джонатана Конрикуса, бывшего представителя вооруженных сил Израиля. «Наша задача – сделать так, чтобы в конце этой войны у ХАМАС больше не было никаких возможностей по созданию угроз гражданскому населению страны».

Тем не менее он подчеркивает, что на возвращение всех захваченных террористами территорий «потребуется много времени». «К сожалению, доминирующим фактором, который определит ход конфликта в секторе Газа, станет очень большое количество израильтян и военных, удерживаемых в плену противника», – считает Конрикус.

Источники издания Reuters в свою очередь замечают, что «ХАМАС удалось вызвать у Израиля впечатление, что организация не готова к бою». Преследуя планы о начале атаки, боевики два года «воздерживались от операций против Тель-Авива». Это усилило чувство, что формирование не вынашивает планов о начале интервенции.

The Guardian называет происходящее «кровавой яростью, выплеснутой ХАМАС». По мнению авторов публикации, эскалация стала не просто «самой смертоносной атакой на Израиль за последнее время», но огромной трагедией, поскольку «нападения были направлены и против мирных жителей».

В другой статье издание добавляет, что обострение может играть на руку Ирану, поскольку целью Тегерана является «деморализация региона и создание ситуации, в рамках которой заключение соглашения с Саудовской Аравией становится практически невозможным».

С этой точкой зрения согласны и в The Washington Post. Газета пишет, что происходящие события стали результатом длительной подготовки противников Тель-Авива, которым, наверняка, оказывалась «внешняя помощь со стороны Ирана». «Теперь мы знаем, как дерзко может действовать Тегеран, чтобы упредить диалог США, Саудовской Аравии и Израиля», – акцентирует издание.

Издание The Economist указывает на сложность текущего положения Тель-Авива. «Биньямин Нетаньяху пообещал взыскать «огромную цену» с нападавших: ХАМАС необходимо заставить заплатить за свои зверства, в том числе за убийство молодых людей на музыкальном фестивале на юге страны».

Однако «ответ Израиля сопряжен с серьезными рисками». «Отправка наземных войск ЦАХАЛ в сектор Газа может втянуть солдат в кровавые городские бои, а также подвергнуть опасности жизни заложников», – пишет журнал. По мнению издания, одним из наиболее важных направлений деятельности Тель-Авива в будущем станет «поиск ответа на вопрос, как израильтяне и палестинцы могут жить в мире».

Подчеркивается, что вторая интифада настроила многих молодых людей против переговоров с мусульманами. «Это возмущение приведет к появлению нового поколения израильтян, которые не смогут себе представить, как палестинские группировки могут быть партнерами во имя мира».

Впрочем, издание Bloomberg считает, что текущий конфликт не является новой «Войной Судного дня».

Отмечается, что «Израиль подвергся нападению со стороны лишь одного их своих региональных противников», который, к тому же, является достаточно «слабым». «Некоторые из врагов Израиля примирились с государством. Однако все может быстро измениться, если противостояние обострится с еще большей яростью».

В другом материале, написанном редакционной коллегией газеты, выражается уверенность в том, что «убийственное нападение палестинцев заслуживает лишь одного ответа со стороны мира: возмущения и непоколебимой поддержки права Израиля на самооборону». При этом «государства, которые имеют влияние на ХАМАС, должны оказать давление на боевиков, чтобы они отступили и освободили всех заложников».

Politico отмечает, что «несмотря на возможности интенсивного цифрового и спутникового мониторинга, службы безопасности Тель-Авива были застигнуты врасплох». Происходящее «потрясет Израиль до глубины души: большинство оборонительных сооружений, на которые страна опиралась последние 20 лет, похоже, прорваны».

Джейкоб Даллал, офицер запаса страны, считает, что происходящее стало возможным из-за неправильных оценок рисков местной разведкой. «Наши сценарии предполагали нападение «Хезболлы» с севера, а не ХАМАС из сектора Газа. Никто не думал, что эта организация обладает такими серьезными возможностями», – подчеркивает он.

В другой статье издание указывает, что текущий конфликт «может перерасти в более широкую войну, сотрясающую весь регион». «Боевые действия способны выйти за пределы территории, контролируемой ХАМАС. Так, на Западном берегу также возрастает напряженность между палестинцами и израильтянами», – подчеркивает газета.

Кроме того, ХАМАС «ожидает, что его иранские сторонники и арабские правительства придут на помощь» в борьбе против Тель-Авива. «Базирующаяся в Ливане «Хезболла» может предоставить рабочую силу ХАМАС или воспользоваться моментом для того, чтобы спровоцировать конфликт на других территориях».

Однако «каждое правительство или группа имеют стимулы избегать участия в драке» в связи с «нежеланием ставить под угрозу связи с Вашингтоном или неготовностью проливать кровь в войне, исход которой остается неясным».

В свою очередь издание The Times of Israel пишет о 260 расстрелянных боевиками ХАМАС на музыкальном мероприятии Nature Party Nova Festival. В событии, проходившим под открытым небом, принимали участие три тыс. человек. Произошедшее описывается как «кошмарная резня, в которой террористы, очевидно, заранее знавшие о фестивале, охотились на скрывающихся людей, чтобы казнить их или взять в плен».

На этом фоне Aljazeera обобщает реакции мировой общественности на происходящие события. Так, Лига арабских государств призвала «немедленно прекратить все военные действия в секторе Газа», а в Египте предупредили о «серьезных последствиях эскалации напряженности». Министр иностранных дел страны подчеркнул, что «обе стороны должны проявлять сдержанность во имя избегания серьезных рисков».

В Китае заявили о «глубокой обеспокоенности» резкой эскалации насилия между Тель-Авивом и палестинцами и призвала все стороны «проявить спокойствие». В свою очередь, США осудили «ужасающие террористические атаки ХАМАС». По словам министра обороны страны Ллойда Остина, «в ближайшие дни ведомство будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самообороны и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия».

Между тем, президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Polstat заявил, что «война в Израиле сыграет на пользу России, которая желает отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине».

«Я бы не стал преувеличивать, – подчеркнул Дуда. – Это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке. Мы помним, что в последние десятилетия подобное уже случалось».

Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Число военных и гражданских, погибших после нападения террористов палестинской радикальной организации со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600 человек.

Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено начало крупных военных операций.

Решение соответствует статье 40 Основного закона правительства, говорится на сайте канцелярии. В канцелярии уточнили, что война, навязанная Израилю «в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06.00».

К вечеру воскресенья глава Минобороны Израиля Йоав Галант распорядился готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном, сообщает газета Haaretz. В сообщении утверждается, что он «отдает приказ готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о двух слабых местах Тель-Авива в условиях новой войны на Ближнем Востоке.