  • Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
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    Как арабы смогли обмануть армию и спецслужбы Израиля
    Ципис: Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах
    Собчак рассказала о сидящей в израильском бомбоубежище Глюкозе
    Умерла народная артистка УССР Нина Матвиенко
    В результате нападения ХАМАС погибло более 600 граждан Израиля
    Нетаньяху заявил об уничтожении большей части проникших в Израиль боевиков
    В ДНР сообщили об успешных атаках почти на всех направлениях
    Посол Израиля допустил нахождение россиян среди заложников ХАМАС
    Стало известно об убийстве «Правым сектором» 22 жителей Снигиревки
    Мнения
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Россия пробивается, как и 200 лет назад

    Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Турция включилась в борьбу против русского атома

    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    25 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    46 комментариев
    8 октября 2023, 15:28

    Число погибших израильтян после нападения ХАМАС превысило 600 человек

    Kan: Число погибших израильтян после нападения ХАМАС превысило 600 человек

    Число погибших израильтян после нападения ХАМАС превысило 600 человек
    @ IMAGO/SAEED QAQ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600 человек, сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

    Как сообщает Kan, еще свыше двух тысяч жителей Израиля пострадали, передает ТАСС.

    Ранее газета Times of Israel со ссылкой на Минздрав сообщила, что более 400 жителей Израиля погибли, по меньшей мере 2048 ранены в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта.

    7 октября 2023, 20:26
    Российские военкоры оценили действия Израиля после атаки ХАМАС
    Российские военкоры оценили действия Израиля после атаки ХАМАС
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Образ непобедимости ЦАХАЛ и вездесущности израильских спецслужб серьезно пошатнулся, в арабском мире этот разгром будут помнить долго, заявили российские военные эксперты и военкоры.

    «Армия обороны Израиля не сделала выводы не только из СВО, но даже из войны в Сирии. При этом последняя более-менее серьезная война была у Израиля в 2006, в Ливане. Кстати, парни, кто служат в АОИ, рассказывают, что последние годы армия все больше выполняла полицейские функции, проводила все больше операций, которые, скорее, подходят для СОБР или SWAT. Ну и общее восприятие палестинцев, как потешных противников, в итоге сделали свое дело», – написал журналист Андрей Медведев.

    По его словам, на фоне СВО и событий в Карабахе, именно сейчас Израиль имеет серьезный шанс силовым способом изменить расклад сил, и поставить точку в вопросе Палестины, как независимого государства.

    «На текущий момент, Израиль потерпел очень серьезное поражение. Да, тактическое, но тем не менее. В арабском мире этот разгром и бессилие ЦАХАЛ хорошо запомнят», – сделал вывод журналист.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале показал работу израильского спецназа на зачистке в Сдероте.

    «Эти парни явно ничего не знают о современном применении БПЛА – будь то сбросы или FPV. Даже ролики в тележке не смотрели. Иначе не кучковались бы такими толпами», – отметил журналист.

    По его словам, опыт СВО, видимо, не учитывается в подготовке современных боевых подразделений.

    «Представляется, что арабы «еще даже не начинали», и основной удар будет совсем с другой стороны, со стороны Ливана. Ну, по крайней мере исключать такого нельзя. Иначе все выглядит совсем уже странным. Потому что то, что сейчас начнется (на видео), иначе как избиением военно-политических младенцев, назвать будет нельзя», – предположил МИГ России.

    Замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале раскритиковал работу израильского спецназа по зачистке населенного пункта от боевиков.

    «Более некомпетентной работы видеть мне еще не приходилось. Если уровень подготовки всей остальной израильской армии сопоставим с тем, что мы видим на видео – Израиль ждет непростая задача. Времена  Шестидневной войны прошли  слишком давно – воевать придется учиться заново. И да: решетки на танки лучше наварить», – посоветовал он.

    «Армия обороны страны оказалась не готова к отражению удара на границе. Прорыв периметра безопасности базы палестинцы реализовали без применения военной техники вообще – в ход пошли строительные бульдозеры и кусачки по металлу для демонтажа ограждения», – пишет «Военная хроника».

    Как считает журналист-международник Аббас Джума, операцию «Наводнение Аль-Акса» планировали, по всей видимости, тщательно и давно, в условиях повышенной секретности.

    «Израиль застали врасплох. По всей видимости, для сил, обеспечивающих безопасность в стране, 50 лет Октябрьской войне – дата, не ассоциирующаяся с возможностью символического, но крайне болезненного удара со стороны палестинцев. Почему символического? Да потому что силы этого удара явно недостаточно, чтобы нокаутировать Израиль. А вот посеять панику – вполне. Вероятно, главная цель организаторов атаки была спровоцировать у населения Израиля паранойю», – сделал вывод Джума.

    По его словам, как бы Израиль сейчас ни действовал, что бы ни предпринял, с какой бы жестокостью ни ударил в ответ, самое страшное для израильской власти уже произошло — образ непобедимости ЦАХАЛ и вездесущности израильских спецслужб серьезно пошатнулся.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему масштабное нападение ХАМАС стало провалом израильских спецслужб.

    Коментарии (41)
    8 октября 2023, 01:22
    Эксперт: Прямое столкновение Ирана и Израиля необратимо изменит картину Западной Азии

    Лукьянов: В случае прямого ирано-израильского столкновения геополитическая картина Западной Азии изменится необратимо

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с эскалацией палестино-израильского конфликта наиболее важным является вопрос о возможном прямом ирано-израильском столкновении, заявил политолог Федор Лукьянов.

    Как заявил Лукьянов в Telegram, «наиболее важное следствие сегодняшней трагедии в Израиле – что будет дальше в отношении Ирана». Лукьянов опасается, что «военная акция ХАМАС» может привести к «прямому ирано-израильскому столкновению». В таком случае «геополитическая картина Западной Азии изменится кардинально и необратимо», заявил Лукьянов.

    Также он указывает, что «израильский вопрос и, как следствие, проблема ближневосточного урегулирования никогда не были для США элементом только внешней политики». Лукьянов отметил, что «внутриамериканский политический фактор намертво увязан с поддержкой Израиля».

    По его словам, нынешний «ценностно-идейный раскол» в США отражается и на Израиле, где также есть «аналогичный раскол». При этом «власти в Иерусалиме и Вашингтоне пребывают в ярко выраженной противофазе», говорится в сообщении.

    Лукьянов подчеркнул, что «мирный процесс 1990-х годов», а также выборы в Палестине 2006 года, завершившиеся победой ХАМАС и, «как следствие, расколом на Западный берег и сектор Газа» стали результатом «идеологических озарений» Белого дома.

    Напомним, депутаты иранского меджлиса (парламента) поддержали военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» движения ХАМАС против Израиля.

    Коментарии (17)
    7 октября 2023, 20:54
    СМИ сообщили о сложном положении Зеленского из-за сработавшего «плана» Путина

    YS: Зеленский оказался в сложном положении из-за «плана» Путина по усталости Запада от Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе сократит помощь Украине, Владимир Зеленский оказался в ужасном положении, отмечает Yeni Safak.

    Издание пишет, что угроза срыва военной помощи Украине отрицательно скажется на притязаниях США на мировое лидерство. Авторы публикации заявляют, что на Западе столкнутся со сценарием, когда сбудутся предсказания России о том, что США устанут от Украины и потеряют к ней интерес, передает РИА «Новости».

    Журналисты также указывают, что общественность чаще задает вопросы о целесообразности защитить границу Украины, в то время, как США не могут обезопасить свою границу с Мексикой. Также отмечается, что в Киеве процветает коррупция, а американская помощь используется не по назначению.

    Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева.

    Коментарии (4)
    7 октября 2023, 15:56
    Германия заподозрила Польшу в дезинформации по делу о взрывах на «Северных потоках»

    Welt: Немецкие следователи подозревают Польшу в дезинформации по делу о взрывах на «Северных потоках»

    Германия заподозрила Польшу в дезинформации по делу о взрывах на «Северных потоках»
    @ Trond Larsen/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкие следователи подозревают, что в сообщении о якобы российском следе во взрывах на «Северных потоках» кроется дезинформация со стороны Польши на фоне избирательной кампании, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

    Издание пишет, что Польша прислала в Берлин собственный список якобы причастных к взрывам на «Северных потоках» людей, среди которых есть те, кто имеют связи с Россией».

    По данным газеты, немецкие следователи заподозрили дезинформацию со стороны Польши на фоне избирательной кампании, продолжают работать с «украинским следом», из-за чего между двумя странами нарастает напряженность из-за разных взглядов на то, кто является преступником, передает ТАСС.

    В статье упоминается информация о подставной фирме Feeria Lwowa, через которую предполагаемые преступники арендовали судно Andromeda. Welt am Sonntag напоминает, что одна из учредителей этой фирмы была украинкой, а другая якобы в 2015 году была членом избирательной комиссии в Крыму. Газета со ссылкой на силовые структуры указывает, что следователи задаются вопросом», как это вписывается в картину, где виновной в подрыве потоков называют Украину.

    Следователям также непонятно, зачем яхте нужно было стартовать из Германии и делать так много остановок, говорится в статье.

    Ранее американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил об осведомленности канцлера ФРГ Олафа Шольца о планах США по взрыву «Северных потоков» из-за спецоперации России на Украине.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании транспарентным образом расследовать взрывы.

    Президент России Владимир Путин назвал теракты на «Северных потоках» актами международного терроризма.

    Коментарии (10)
    8 октября 2023, 12:43
    Собчак рассказала о сидящей в израильском бомбоубежище Глюкозе
    Собчак рассказала о сидящей в израильском бомбоубежище Глюкозе
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Певица Глюкоза (Наталья Ионова) со своей семьей уже второй день сидят в бомбоубежище в Израиле, сообщила журналистка Ксения Собчак.

    Как указала Собчак, Ионова и ее супруг Александр Чистяков вместе с двумя дочками прибыли в Израиль на концерт Бруно Марса в Тель-Авиве, передает «Московский комсомолец».

    Журналистка написала в комментарии под фото Глюкозы с семьей, что уже второй день семья Глюкозы находится в бомбоубежище. По ее словам, аэропорты Израиля продолжают работать, так что уже завтра Глюкоза с семьей намерены улететь.

    Ранее в посольстве России заявили об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Израиле.

    Коментарии (51)
    8 октября 2023, 08:06
    Стало известно об убийстве «Правым сектором» 22 жителей Снигиревки
    Стало известно об убийстве «Правым сектором» 22 жителей Снигиревки
    @ Igor Golovniov/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Снигиревки в занятой украинскими войсками части Херсонской области сообщили российским силовикам об убийстве националистами «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация) 22 мирных граждан Украины за их пророссийские взгляды, при этом уже известны имена пятерых погибших и одного убийцы, рассказал сотрудник российских силовых структур.

    Как сообщил источник РИА «Новости», от нескольких жителей Снигиревки получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все погибшие граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов.

    По его словам, убийства произошли 13 сентября, а среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик «Правого сектора» Евгений Караван 1990 года рождения.

    Источник добавил, что среди погибших были: Ремзов Сергей Артурович 1980 года и Сельский Юрий Михайлович 1977 года, Кравченко А.И. 1963 года рождения, Довгаль В.А. 1985 года, Симцова А.К. 1977 года рождения.

    Ранее глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что мирных жителей Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии.

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    7 октября 2023, 18:27
    Палестинцы заявили о четырех захваченных танках Merkava

    Палестинцы заявили о четырех захваченных танках Merkava

    Палестинцы заявили о четырех захваченных танках Merkava
    @ Nir Alon/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики из палестинской группировки ХАМАС заявили о захвате четырех израильских танков Merkava, и другой бронированной техники на взятых штурмом КПП.

    Палестинцы заявили о 14 захваченных единицах израильской бронетехники: танки Merkava Mk.IV, БТР M113, БМП Namer. Также на взятых КПП был серьезный арсенал стрелкового вооружения и гранатометов, пишет «Комсомольская правда».

    Ранее ХАМАС опубликовал видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Израиль, чьи спецслужбы считаются одними из лучших в мире, пропустил столь масштабное нападение.

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    7 октября 2023, 19:46
    Американский полковник заявил о шоке в Вашингтоне от числа противников помощи Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена была шокирована тем, как много людей выступают против поставок вооружения Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

    Полковник отметил, что на фоне протестов против поставки оружия ВСУ Республиканская партия США напомнила о внутренних проблемах страны: миграции и медицине, передает RT.

    Макгрегор уверен, что именно Вашингтон развязал конфликт на Украине.

    Напомним, в США конгрессмены впервые в истории страны отстранили от должности спикера Палаты представителей. Другие члены Республиканской партии заподозрили Маккарти в сговоре с демократами для продолжения поддержки Украины.

    Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева.

    Коментарии (7)
    7 октября 2023, 19:58
    Haaretz: Спецслужбы Израиля просчитались относительно ХАМАС
    Haaretz: Спецслужбы Израиля просчитались относительно ХАМАС
    @ Yousef Masoud/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные чиновники службы безопасности Израиля ранее пришли к выводу, что ХАМАС будет избегать боевых действий, чтоб не ставить под угрозу жизни жителей сектора Газа, сообщила газета Haaretz.

    Издание пишет, что высокопоставленные чиновники службы безопасности решили, что ХАМАС хочет избежать полномасштабной войны с Израилем, чтобы не ставить под угрозу прошлые достижения, которые улучшили жизнь жителей Газы, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему масштабное нападение ХАМАС стало провалом израильских спецслужб.

    Коментарии (9)
    7 октября 2023, 21:20
    Украинский солдат рассказал о мастерстве российской армии

    Солдат ВСУ Солонько отметил высокое мастерство российской армии

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия пресекает все попытки ВСУ развернуть масштабные боевые действия, мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций, рассказал украинский боец Александр Солонько изданию The New voice of Ukraine.

    Солонько рассказал, что на фронте российские беспилотники «Орлан» не дают возможности спрятаться и скрытно перебросить силы и средства ВСУ, а совершить какую-либо атаку или вылазку можно только ночью, и то не всегда, потому что российские войска замечают любое движение, передает РИА «Новости».

    По его словам, серьезная проблема заключается в отсутствии у ВСУ превосходства в воздухе, каждый день «бомбы падают на головы».

    Солдат ВСУ считает, что российская армия мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций.

    Ранее Washington Post заявила о победе России в «битве дронов» над Украиной.

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    7 октября 2023, 22:29
    Байден собрался запросить у Конгресса США помощь для Киева на 100 млрд долларов

    Daily Telegraph сообщила о планах Байдена запросить у Конгресса «большой пакет» помощи для Киева на 100 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден собирается запросить у Конгресса «большой пакет» помощи для Украины на срок до 2025 года, речь может идти о пакете военной и гуманитарной помощи на 100 млрд долларов, сообщают СМИ.

    Как пишет Daily Telegraph, Белый дом хочет предотвратить ожидаемые споры с республиканцами до завершения президентских выборов в США (ноябрь 2024 года). Сообщается, что идея «большого пакета» пользуется поддержкой в Белом доме, «сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов», передает ТАСС.

    В администрации США заявили, что такая идея рассматривается как «один из вариантов», но конкретных решений «о том, будет ли это один большой пакет и каким будет его размер», не следует ждать до избрания нового спикера Палаты представителей.

    В Белом доме сказали, что Байден намерен выступить с речью с целью «объединить Америку» и «объяснить, почему так важно поддерживать Украину». Сообщается, что президент США «напрямую затронет критику финансирования Украины и ответит на нее».

    Daily Telegraph полагает, что Конгресс может поддержать законопроект о «большом пакете» помощи Киеву. Прежде Конгресс одобрил четыре пакета помощи Украине на общую сумму в 113 млрд долларов. При этом, как свидетельствует проведенный Ipsos и Reuters опрос, доля американцев, поддерживающих отправку вооружений на Украину, упала с майского уровня в 46% до 41%.

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи украинским войскам из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Американские СМИ указывают, что смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей поставило под угрозу оказание в дальнейшем военной помощи Украине.

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    7 октября 2023, 22:40
    Нетаньяху пообещал превратить места расположения ХАМАС в руины

    Нетаньяху пообещал превратить места расположения ХАМАС в руины и призвал жителей сектора Газа покинуть эту территорию

    Нетаньяху пообещал превратить места расположения ХАМАС в руины
    @ Jinipix/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал задействовать всю мощь армии Израиля и превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины, он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть эту территорию.

    Нетаньяху в вечернем телеобращении подчеркнул, что все правительство Израиля поддерживает его решение и что «армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС». «Мы отомстим с огромной мощью за этот черный день для Израиля», – сказал Нетаньяху.

    Премьер-министр Израиля заявил, что «те места, где прячется ХАМАС», будут превращены «в руины», передает ТАСС.

    «Я говорю жителям Газы, чтобы они уходили оттуда немедленно, потому что мы будем действовать повсеместно и со всей силой», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Нетаньяху заявил, что война Израиля против ХАМАС займет время и будет сложной. Нетаньяху, обращаясь к гражданам Израиля, заявил: «Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим».

    Jerusalem Post пишет, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. Издание Times of Israel сообщало, что в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека.

    Минздрав Палестины сообщил о «232 погибших и 1 697 раненых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа».

    Кроме того, Jerusalem Post сообщает, что движение «Талибан» попросило Иран, Ирак и Иорданию дать «проход» талибам* в Израиль для помощи движению ХАМАС, передает «Интерфакс».

    Утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего начались атаки палестинских боевиков по суше, воде и воздуху. Эта эскалация стала крупнейшей за последние годы и появилась угроза повторений событий войны 1973 года. Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

    Сообщалось, что в приграничные районы Израиля проникли от 200 до 300 боевиков движения ХАМАС, еще десятки бойцов остаются на территории страны.

    Коментарии (38)
    8 октября 2023, 03:58
    Азербайджан выступил с обвинениями в адрес Франции

    Алиев возложил на Францию ответственность за возможное «новое противостояние» между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан выступил с обвинениями в адрес Франции
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Если между Азербайджаном и Арменией возникнет «новое противостояние», то виновата в этом будет Франция, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

    Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем раскритиковал Францию за то, что она «вооружает Армению». По словам Алиева, такие действия Франции «способствуют не миру, а новой напряженности в регионе», передает ТАСС.

    Президент Азербайджана сказал, что именно из-за Франции не поехал на переговоры в Гранаду. Также Алиев осудил упоминание Азербайджана в принятом лидерами Евросовета, Германии, Франции и Армении итоговом заявлении, хотя Баку во встрече участия не принимал.

    Алиев указал, что «Арменией все еще оккупированы восемь сел» и «подчеркнул необходимость их освобождения».

    Напомним, Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече в формате Армения – Азербайджан – Франция – Германия – ЕС, которая состоялась в испанской Гранаде. Париж заявил, что готов поставлять военную технику в Армению.

    Коментарии (30)
    8 октября 2023, 07:10
    Китай призвал к полной независимости Палестины

    МИД Китая заявил, что полная независимость Государства Палестина приведет к миру на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Реализация решения о двух государствах и независимость Государства Палестина является основным способом урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил МИД Китая.

    Китай выразил обеспокоенность обострением ситуации в регионе. Он призвал всех участников конфликта «прекратить огонь, защитить гражданское население и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации». Пекин полагает, что международному сообществу необходимо немедленно заняться палестинским вопросом, а также работать над возвращением Палестины и Израиля к мирным переговорам, передает ТАСС.

    Напомним, юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего началось вторжение палестинских боевиков. Израиль в ответ пригрозил превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается.

    Коментарии (15)
    8 октября 2023, 05:24
    В ДНР сообщили об успешных атаках почти на всех направлениях

    Советник главы ДНР Гагин сообщил об успешных атаках российских войск почти на всех направлениях в республике

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР российские войска «за последние дни и за истекшие сутки» успешно атаковали почти на каждом направлении, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    Гагин заявил, что российские войска «не только отражали наступление противника по всей линии фронта, но и практически на каждом из направлений переходили в контратаку», передает РИА «Новости».

    Также, по его словам, «по всей линии фронта» удары наносили российские артиллерия и авиация. В частности, активно наносились удары на Угледарском и Артемовском направлениях. Кроме того, происходит «активное и вполне успешное» продвижение «на отдельных направлениях, в том числе на Купянском».

    Напомним, российские войска улучшили свое тактическое положение на Южно-Донецком направлении, заняв более десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

    Коментарии (12)
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    Запад признал превосходство России в мирном атоме

    Россия помогла создать в Бангладеш целую новую отрасль – атомную энергетику. Мировые атомные эксперты, по сути, признали не просто наши успехи, а превосходство России в атомной сфере над американскими и французскими конкурентами. Им просто не под силу так быстро построить АЭС, да еще и полностью обслуживать все ее процессы. Подробности

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    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

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    «Страшилки о «генетическом оружии» не имеют отношения к науке»

    «Генетические тесты позволяют определить присутствие у человека тех или других изменений в ДНК (мутаций), которые достоверно ассоциированы с некоторыми болезнями или даже являются причиной этих болезней», – сказал газете ВЗГЛЯД генетик Константин Северинов. Он также рассказал о перспективах создания генетического оружия против конкретного этноса и усомнился в существовании черного рынка результатов генетических тестов. Подробности

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    Как арабы смогли обмануть армию и спецслужбы Израиля

    Удар палестинцев по Израилю привел в замешательство все мировое сообщество. Те, кого ранее воспринимали как крестьян в плетеных тапках, способных в лучшем случае взорвать автобусную остановку, за несколько часов уничтожили один из мифов о Государстве Израиль. Как вообще такое оказалось возможным? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

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