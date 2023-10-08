В новой войне на Ближнем Востоке у Израиля есть два слабых места

Израилю в войне против ХАМАС угрожает второй фронт и гибель множества заложников

Tекст: Дарья Волкова

Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено начало крупных военных операций.

Решение соответствует статье 40 Основного закона правительства, говорится на сайте канцелярии. В канцелярии уточнили, что война, навязанная Израилю «в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06.00».

Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Число израильтян, военных и гражданских, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600 человек.

Как отмечает израильское СМИ «Y net», на развитие событий влияет небывало огромное число заложников, захваченных боевиками ХАМАС и уже переправленных в Сектор Газа. По мнению бывшего официального представитель израильской разведки «Шабак» Илана Лотама, реальное количество пленных и кто именно они – пока не известно. «Несмотря на то, что боевые действия еще не закончились, уже есть стороны, которые связываются с различными посредниками, включая египтян и катарцев, чтобы связаться с ХАМАС и дать им понять, что они несут ответственность за безопасность и благополучие плененных», – сказал он.

Другое «слабое место» Израиля в конфликте – угроза открытия «второго фронта». В воскресенье утром стало известно, что артиллерия Израиля наносит удары по одному из районов Ливана, из которого велся обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба армии. В Израиле заявили, что заранее рассматривали возможность «таких событий». Как сообщает al-Mayadeen, артиллерия Израиля обстреляла деревню Кфар-Шуба на юге Ливана. Армия Израиля заявила о готовности «ко всем сценариям» и заверила, что продолжит «защищать безопасность жителей Государства Израиль».



К вечеру воскресенья глава минобороны Израиля Йоав Галлант распорядился готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном, сообщает газета Haaretz. В сообщении утверждается, что «Галлант отдает приказ готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном».

По оценкам опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, последние события могут свидетельствовать о высокой вероятности открытия «второго фронта» на севере Израиля. Этот факт, как и высокое число заложников, захваченных группировкой ХАМАС, не могут не стать слабыми местами Тель-Авива в военном конфликте, уверены собеседники.

«Что касается актуальной ситуации, террористы ХАМАС захватили несколько израильских поселений. В данный момент идут бои по их освобождению», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Помимо этого, есть вероятность открытия «второго фронта» на границе с Ливаном. Сегодня с самого утра там происходит вялотекущая стрельба. Важно отметить, что это война не с Ливаном, как с государством, а с находящейся на его территории группировкой «Хезболла». Группировка пыталась обстрелять израильскую военную заставу, в ответ был открыт огонь из артиллерии», – отметил он.

«Сейчас там относительная тишина. В настоящее время говорить о полномасштабной военной интервенции со стороны Ливана по территории Израиля не приходится. Поэтому мы надеемся на то, что «второго фронта» все-таки не будет», – рассуждает эксперт.

«У провала израильских спецслужб в этой ситуации много факторов. Действительно, политическая ситуация в стране, судебная реформа – все это могло сказаться на работе спецслужб. Кроме того, есть и кризис внутри правительства, правящая коалиция была на грани раскола»,

– добавил собеседник. «Одновременно с этим информаторы израильской внутренней разведки ШАБАК очевидно ввели ее в заблуждение. Так, можно говорить, что все это было четко отработанной по всем фронтам операцией ХАМАС. Есть также предположение, что перед нападением на Израиль была совершена кибератака, поскольку многие датчики и системы были выведены из строя», – полагает Ципис.

«По моему мнению, основная причина произошедшего заключается в глубоком расколе внутри израильской армии и спецслужб. Атаке предшествовали большие разногласия в силовых и политических ведомствах», – заключил он.

«Оказалось, что в Израиле никто не был готов к такому нападению, хотя сценарий обсуждался всегда. Израильская армия пытается уничтожить террористов, зачистить свою территорию. К сожалению, выполнить эту задачу пока не получается, террористы продолжают отбиваться. Я бы предположил, что Израиль ранее никогда не оказывался в такой сложной ситуации», – сказал газете ВЗГЛЯД Бенни Брискин, бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса.

«Вместе с тем, произошедшее показало высокий уровень мобилизации гражданского общества. Например, в пунктах приема донорской крови очереди растягиваются на часы. Идет активная мобилизация резервистов, никто не уклоняется», – добавил он.

«Консолидировалась и оппозиция, практически все партии заявили о поддержке действий правительства и армии, для восстановления безопасности и победы в войне. Вчера премьер-министр четко дал понять, что это не антитеррористическая операция, а самая настоящая война и действия Израиля будут соответствующими», – полагает эксперт.

«Сейчас вполне возможно возникновение «второго фронта» на границе с Ливаном, однако дать точные прогнозы пока невозможно. Кроме того, там ситуация гораздо сложнее, поскольку «Хезболла» напрямую фактически связана с Ираном. Поэтому очевидно, что такое решение будет согласовываться в том числе с Тегераном. Однако, каким бы оно не было, Израиль уже сейчас готовится к такому сценарию развития событий, как к возможному», – рассуждает собеседник. «Что именно стало причиной того, что

ХАМАС по сути застал израильскую разведку «со спущенными штанами»,

сказать сейчас сложно. Но очевидно, что после окончания военных действий, будет проводится расследование. Нет сомнений в том, что ХАМАС серьезно готовился, всячески отвлекали внимание Израиля и сработали профессионально в этой части», – считает Брискин.

«Вероятность появления «второго фронта» в арабо-израильском конфликте очень велика. «Хезболла» уже нанесла удары по израильской территории и взяла на себя ответственность за них. В прошлые разы говорилось, что это делал якобы ХАМАС на территории Ливана. Сейчас группировке важно показать свою ангажированность и нахождение на переднем крае борьбы с «сионистской оккупацией», – считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

«Вместе с тем, «Хезболла» сильно связана с правительством Ливана, у которого есть своя позиция по этому вопросу. Думаю, что руководство страны подойдет к принятию решения исходя из оценки угроз ударов по Ливану, потерям среди гражданских лиц. И, вполне вероятно, открыто не вмешается в конфликт», – отметил он.

«Если же Израилю удастся преодолеть сопротивление ХАМАС, войти в Газу и там начнется бойня – это станет сигналом к тому, чтобы другие страны арабского, исламского мира активизировались в поддержке группировок, воюющих против Израиля. Все зависит от степени накала конфликта», – полагает эксперт.

«Сейчас все идет к затягиванию конфликта.

В отличии от предыдущих сценариев, когда Израиль быстро входил в Газу и проводил там свои операции, мы видим, что силы ХАМАС практически начинают вторую волну», – добавил Семенов.

«Очевидно, что израильское руководство еще не определилось с тактикой своих дальнейших действий. Вероятно, что Израиль будет вынужден готовить либо сухопутную операцию, связанную с большими рисками, либо вести воздушную операцию, что также не позволит быстро достичь целей. При всем при этом, стоит помнить, что при планировании масштабных действий с израильской стороны, мусульманские страны могут поддержать ХАМАС. Это можно назвать слабым местом Тель-Авива», – акцентировал собеседник.

«Другим таким моментом является большое количество израильских заложников у боевиков. Причем там ведь не только военные лица, но и гражданские. Израиль и без того находится не в самом лучшем положении. Внутриполитический кризис в стране сыграл здесь свою роль. А теперь еще государство демонстрирует, что оно уязвимо даже не для регулярных вооруженных сил, а для группировок повстанцев», – продолжил он.

«На мой взгляд, происходящее сейчас может стать вопросом будущего для Израиля. На самом деле, эти события подводят к вопросу, а не пора ли Тель-Авиву признать границы своего государства по состоянию на 1967 год, как к тому призывают многие государства, в частности Саудовская Аравия», – заключил Семенов.