«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.15 комментариев
В Израиль проникли до 300 боевиков ХАМАС
Haaretz: В Израиль проникли около 300 боевиков ХАМАС
В приграничные районы Израиля проникли от 200 до 300 боевиков движения ХАМАС, еще десятки бойцов остаются на территории страны, сообщила газета Haaretz.
По данным издания, в субботу утром в Израиль проникли от двух до трех сотен палестинских боевиков, причем еще несколько десятков скрываются в стране, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Израиль, чьи спецслужбы считаются одними из лучших в мире, пропустил столь масштабное нападение.