В Израиль проникли до 300 боевиков ХАМАС

Haaretz: В Израиль проникли около 300 боевиков ХАМАС

Tекст: Вера Басилая

По данным издания, в субботу утром в Израиль проникли от двух до трех сотен палестинских боевиков, причем еще несколько десятков скрываются в стране, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Израиль, чьи спецслужбы считаются одними из лучших в мире, пропустил столь масштабное нападение.

