Масштабное нападение ХАМАС стало провалом израильских спецслужб

В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится «в состоянии войны». На всей территории государства был введен режим чрезвычайного положения. «Это не операция, не эскалация – это война. И мы победим. ХАМАС заплатит за эту войну беспрецедентную цену. Я распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов», – сообщил Нетаньяху.

О начале боевиками палестинского радикального движения ХАМАС войны против Израиля также заявил глава минобороны еврейского государства Йоав Галант. В ответ армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции «Железные мечи» и мобилизации резервистов.

Нападение произошло на следующий день после того, как Израиль отметил 50-летие войны 1973 года, которая поставила страну на грань катастрофического поражения в результате внезапного нападения Сирии и Египта.

Первые сообщения о воздушной тревоге поступили в 6.29 (совпадает с Москвой) близ населенного пункта Яд-Мордехай около границы с сектором Газа и в тель-авивских пригородах Ришон-ле-Цион и Бат-Ям. Затем тревога была объявлена на юге Израиля, в центральной части, в том числе в районе Тель-Авива и его окрестностях, включая города Беэр-Шева, Ашдод, Ашкелон.

Всего прорыв границы произошел более чем в 20 пунктах. Израилю не помог массивный забор вдоль границы с сектором Газа против проникновения. Он уходит глубоко под землю и оснащен камерами, высокотехнологичными датчиками и микрофонами.

О происходящем в стране поступают обрывочные сведения. Но многие наблюдатели считают нынешнюю атаку боевиков ХАМАС беспрецедентной, потому что наступление одновременно развивались по нескольким фронтам и сопровождалось пуском на рассвете более 2 тыс. ракет.

В соцсетях распространялись кадры с атаками палестинских боевиков на израильскую бронетехнику с дронов и на войсковые базы. В частности, был подбит один из самых защищенных танков в мире Merkava Mk4. Вооруженные люди, в основном со стрелковым оружием, просачивались через хорошо укрепленную границу по воздуху, суше и морю, в некоторых местах выстроенная на границе стена уничтожалась с помощью взрывчатки.

Точных данных о погибших нет, но поступали сообщения о многих жертвах с обеих сторон. Израильские СМИ сообщили, что на юге Израиля были госпитализированы десятки человек. По данным национальной службы спасения Израиля, более двух десятков человек убиты и сотни ранены. Таким образом, нападение уже оказалось самым смертоносным в Израиле за последние годы.

Медцентр «Сорока» в южно-израильском городе Беэр-Шева сообщил об оказании помощи нескольким сотням пострадавшим, из которых 60 находятся в тяжелом состоянии. По данным министерства здравоохранения Палестины в Газе, есть раненые среди «многих граждан», по громкоговорителям в мечетях транслируются траурные молитвы по убитым боевикам. Палестинские СМИ также сообщали о взятии в плен нескольких израильских военных.

Палестинские СМИ сообщают, что операция стала ответом Израилю «на преступления оккупации», боевики защищают мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и тысячи палестинских заключенных, удерживаемых Израилем. Израиль заблокировал сектор Газа после того, как в 2007 году ХАМАС захватил контроль над этой территорией. С тех пор заклятые враги вели четыре войны, не считая многочисленных мелких боестолкновений. Израиль заявляет, что блокада мешает группировкам боевиков наращивать свои арсеналы. Только в этом году в результате израильских военных рейдов погибло около 200 палестинцев. А атаки палестинцев на израильские объекты привели к гибели более 30 человек.

«ВВС Израиля наносят массированные удары по целям в секторе Газа, прежде всего поражаются места пусков ракет и склады с оружием. Но сейчас главный вопрос – как вооруженные палестинцы проникли на территорию Израиля? Речь идет о сотнях боевиков. Они вламываются в квартиры, расстреливают из джипов людей на улицах, поэтому самое сложное – зачистить приграничные города и всех ликвидировать», – рассказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

Вспыхнувший конфликт отличается от предыдущих тем, что «палестинским боевикам в таком большом количестве удалось проникнуть на территорию Израиля». «Сейчас ситуация очень напряжена. Нужно как можно быстрее нанести максимальный урон инфраструктуре ХАМАС на территории сектора Газа», – уверен эксперт.

По мнению Циписа, в произошедшем виновата не израильская разведка, а слабая готовность военных на границе с сектором Газа. «Террористы проникли не только наземным путем, но и со стороны моря на лодках.

Это массированная атака одновременно по нескольким фронтам. Это фактически полномасштабная интервенция»,

– уверен собеседник.

Ципис напомнил, что последнюю военную операцию в секторе Газа Израиль проводил более двух лет назад и за это время ХАМАС накопил вооружения. «Боевики создают ракеты кустарным методом – начиняют взрывчаткой отрезки водопроводных труб и запускают их с помощью примитивных способов. Однако массированный обстрел всегда представляет намного большую угрозу, чем единичные пуски. Сейчас происходит именно массированный обстрел, поэтому даже «Железный купол» – тактическая система ПРО для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета до 70 километров – не способен ликвидировать сотни летящих одновременно ракет», – указал эксперт.

По оценке спикера, если конфликт продолжится в рамках террористических вылазок с территории сектора Газа, «то мы справимся сами». «Если подключится какая-то крупная страна вроде Ирана, Египта, Иордании, Сирии или Ливана, то мы не справимся и, скорее всего, придется просить о помощи. Это могут быть США, государства Евросоюза, Восточной Европы. Может быть, даже придется уповать на помощь России», – не исключил Ципис.

«ХАМАС не выживет после этого нападения. Но более важный вопрос – кто стоит за атакой и каким будет следующий этап – начнут ли полномасштабную операцию ливанская «Хезболла» (шиитское движение, одна из ведущих политических сил страны) и посланники из Ирана? Наши силы с этим разберутся, но на данном этапе палестинские боевики сумели воспользоваться эффектом неожиданности», – отмечает Цви Маген, бывший посол Израиля в России, экс-шеф спецслужбы «Натив».

После начала вторжения ХАМАС Магену пришлось укрыться в бомбоубежище. В течение первых часов нападения боевикам удалось захватить несколько населенных пунктов. «К сожалению, наша разведка прозевала нападение, она готовилась к другим сценариям. Боевики просто взяли и прорвались по разным направлениям, в том числе по шоссе и воздуху на парашютах. Против террористической войны ни у кого нет эффективных мер, включая Россию. Террор остается террором. Но надеюсь, что мы разберемся», – уверен собеседник.

По мнению Магена, Израилю не нужна военная помощь союзников, страна может «разобраться со всеми» противниками. «Я считают, что за сегодняшним нападением стоит Иран, который в последнее время активно и негативно вел себя в регионе, готовил тот или иной террористический прорыв, сумел задействовать все свои филиалы в окружении Израиля, среди которых «Хезболла» и Палестинский исламский джихад. Будет ли Иран напрямую участвовать в эскалации или устроит прокси-войну – отдельный вопрос, но без его разрешения палестинские боевики ничего не делают», – считает бывший шеф спецслужбы «Натив».

«Хезболла» уже поздравила ХАМАС, назвав нападение ответом на «преступления Израиля» и заявив, что боевики имеют «божественную поддержку». Группа утверждает, что ее командование в Ливане контактировало с ХАМАС по поводу операции. Палестинская группировка «Исламский джихад» тоже заявила, что ее боевики присоединились к ХАМАС в нападении.

С тем, что ХАМАС мог вести консультации с Ираном и «Хезболлой», согласен эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. «Безусловно, велась какая-то координация, но главная инициатива за самим ХАМАСом, не надо переоценивать внешний фактор. Вмешается ли «Хезболла» в эту эскалацию напрямую, будет зависеть от того, как будут развиваться события в регионе», – считает эксперт.

Семенов особо отметил высокую боеспособность палестинских группировок. «Они уже давно способны преодолевать израильскую оборону, потому что долго тренировались. Не стоит исходить из давнишних стереотипов о некой безалаберности палестинских группировок. У палестинцев боеспособные структуры, в том числе спецназначения. Именно в этом дело, а не в том, что израильтяне стали хуже подготовлены. Условия изменились, военная подготовка сравнивается», – считает эксперт.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть о того, как далеко готов зайти Израиль и ответной реакции палестинцев. «Если Израиль попытается полностью уничтожить ХАМАС, то в конфликт вступит «Хезболла» и тогда он затянется надолго. Если Израиль попробует лишь зайти в Газу, как это было раньше, то конфликт может быстро завершиться», – пояснил Семенов.