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30 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Россия рвется покорить мировой рынок СПГ

Цель России – увеличить производство СПГ в три раза Владимир Песня/РИА Новости
Россия ставит амбициозную цель – выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Это означает в три раза нарастить поставки СПГ взамен пострадавшему трубопроводному экспорту в Европу. Какие сложности стоят на этом пути у Москвы? И как США могут оказать большую услугу России в этом плане? Подробности...
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«Политическая близорукость» Пашиняна грозит Армении потерей ориентации

Никол Пашинян еще несколько лет назад добился полной управляемости Конституционного суда Vahram Baghdasaryan/Photolure/REUTERS
Пророссийские силы в Армении обвинили правительство Никола Пашиняна в «политической слепоте» – после того, как Ереван получил «черную метку» из Москвы. Скандал начался с того, что власти Армении на прошлой неделе запустили процесс подключения к работе Гаагского суда. Любопытно, они действительно не заметили, что такое решение оскорбительно для Москвы, или Пашинян нарочно пошел на провокацию? Подробности...
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Россия заставила США улететь от Крыма

MQ-9 Reaper зарекомендовал себя в Ираке и Афганистане, но проверку Россией не прошел U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson
В США сделали первые выводы после инцидента с дроном MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. Во-первых, Штаты изменили маршруты полетов БПЛА – теперь они держатся подальше от Крыма. Во-вторых, Вашингтон отказался поставлять MQ-9 Reaper для ВСУ. Что означают на практике оба этих решения и к каким последствиям они приведут в будущем?  Подробности...
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США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке

Reuters
Судебная реформа в Израиле привела не только к митингам внутри страны, но и к острой критике извне. Масла в огонь подлил Джо Байден, отказавшись приглашать Биньямина Нетаньяху в Белый дом. В ответ еврейские политики напомнили Вашингтону о том, что Израиль – суверенная страна, «а не еще одна звезда на флаге США». К каким последствиям может привести эта перепалка и почему России стоит внимательно присмотреться к этому конфликту?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как Финляндия докатилась до прибалтийской русофобии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Одним из итогов последнего года стало обрушение отношений России с соседом и многолетним важным партнером – Финляндией. К этому шло давно, и Страна тысячи озер по степени неприятия России и всего русского почти превратилась во вторую Эстонию. Подробности...

Гонения властей на УПЦ ставят мировых лидеров перед выбором

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и особенно международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Почему люди не уезжают из-под обстрелов

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Cамое страшное, что мы видели на этой войне, длящейся столько лет – это то, что вполне здоровые и успешные дети бросили своих родителей. И даже не хотят с ними общаться, потому что «сепары, сами виноваты». Подробности...
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

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    США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке

    		   
    30 марта 2023, 09:00
    Фото: Reuters
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Судебная реформа в Израиле привела не только к митингам внутри страны, но и к острой критике извне. Масла в огонь подлил Джо Байден, отказавшись приглашать Биньямина Нетаньяху в Белый дом. В ответ еврейские политики напомнили Вашингтону о том, что Израиль – суверенная страна, «а не еще одна звезда на флаге США». К каким последствиям может привести эта перепалка и почему России стоит внимательно присмотреться к этому конфликту?

    Президент США Джо Байден заявил, что не будет приглашать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом «в ближайшее время». Он также выступил с резким упреком в адрес предложенной Нетаньяху судебной реформы, сообщает CNN. «Они не могут дальше идти этим путем. Надеюсь, премьер-министр сможет выработать компромисс. Я надеюсь, что он откажется от судебной реформы», – сказал глава Белого дома.

    «Израиль – суверенная страна, которая принимает решения по воле своего народа, а не на основании давления из-за рубежа, в том числе со стороны лучший друзей», – парировал Нетаньяху. Впрочем, позже он заявил: «Между Израилем и США время от времени возникали разногласия. Но я хочу всех заверить, что союз между величайшей демократией мира и сильной, гордой и независимой демократией – Израилем – в самом сердце Ближнего Востока непоколебим».

    На этом фоне куда радикальнее выступил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, сообщает Jerusalem Post. «США должны понять, что Израиль – независимая страна, а не еще одна звезда на флаге США», – сказал он. Однако один из главных активистов израильской оппозиции, лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид раскритиковал такой подход. «На протяжении десятилетий Израиль был ближайшим союзником США. Самое экстремистское правительство в истории страны разрушило все это за три месяца», – заявил он.

    Напомним, судебная реформа предполагает передачу парламентскому большинству контроля над выбором судей Верховного суда (БАГАЦ). Также Верховный суд потеряет право отменять решения правительства, прямо не противоречащие букве закона, сообщает «Коммерсант». Кроме того, в результате реформы мнение юридических советников правительства и министерств станет консультативным, а не обязывающим, и они потеряют самостоятельность.

    Также в результате реформы можно будет преодолеть вето Верховного суда, наложенное на тот или иной закон, за исключением тех случаев, когда судьи приняли решение единогласно в расширенном составе.

    В феврале противники реформы вышли на многодневные митинги возле здания Кнессета в Иерусалиме, в Тель-Авиве и в других городах. С тех пор демонстрации практически не стихают. Нетаньяху даже пришлось уволить главу оборонного ведомства Израиля Йоава Галанта, выступившего против нововведений.

     

    Позже премьер провел консультации с партнерами по коалиции, большинство из которых выступили за приостановку реформы. Однако ее главный идеолог, министр юстиции Ярив Левин пригрозил уйти в отставку, если власти примут подобное решение. В итоге президент страны Ицхак Герцог заявил, что принятие судебной реформы необходимо остановить ради единства народа Израиля – и Нетаньяху пришлось отложить ее до лета.

    «Отказ Байдена приглашать Нетаньяху вполне прогнозируем. Нелюбовь Демпартии США к партии «Ликуд» давно известна. Считать ли это вмешательством США во внутриполитическую повестку Израиля? Вполне. Но это уже не прецедент, а традиция. Барак Обама, кстати, в свое время открыто призывал израильтян не голосовать за Нетаньяху», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    «В этой ситуации важно то, что Израиль – последняя страна на Ближнем Востоке, которая ориентируется на США.

    Предпоследней страной был Пакистан, отказавшийся присутствовать на «Саммите за демократию». А еще раньше Иран начал мириться с Саудовской Аравией, которая уходит из-под влияния Вашингтона. В этой ситуации Израиль раздумывает над тем, куда ему дрейфовать. И выбор в пользу Москвы вполне реален. Отчасти происходящее совпадает с интересами России, которая восстанавливает баланс сил в регионе», – добавил собеседник.

    «Следовательно, США могут перестать общаться с Израилем покровительственным тоном и начать его «поджигать». Не исключаю, что какой-нибудь влиятельный чиновник, вроде госсекретаря Энтони Блинкена, может предложить Байдену: «А давайте устроим Нетаньяху цветную революцию, потому что протестующие как-то слишком быстро разошлись по домам», – спрогнозировал политолог.

    Собеседник также допустил, что в среднесрочной перспективе Израиль и Иран тоже могут прийти к некому варианту мирного сосуществования. «Это произойдет в ближайшие годы, а не десятилетия. Израилю страшновато уходить из-под американской крыши, но сделать это необходимо. Соответственно, для России и Китая в такой ситуации откроются новые возможности на Ближнем Востоке», – добавил аналитик.

    «Ситуация в Израиле взаимозависима с внутриполитическим раскладом в США, где мы видим очень сильное еврейское лобби. При этом лобби расколото: правое крыло – неоконсерваторы, поддерживающие Республиканскую партию, и левое – либералы, сторонники Демократической партии», – рассказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

    «Левые настроены против Нетаньяху. Они хотят, чтобы он ушел с поста премьера, а Израиль перестал быть строго еврейским государством и пошел по пути либерализации. Они одобрительно относятся к Палестине. И они пытаются пролоббировать свою повестку в нынешней администрации США», – указал политолог.

    «Правые же поддерживают Нетаньяху, в том числе по вопросам Палестины. Но поскольку в Белом доме республиканцы не правят – у Нетаньяху нет серьезной поддержки в Вашингтоне. Оппозиция в Израиле это прекрасно осознает и смело выступает против нынешнего премьера, в том числе пользуясь митингами», – отметил собеседник.

    «Заметьте: Нетаньяху не отменил судебную реформу, а отложил ее рассмотрение на летнюю сессию Кнессета. Значит, в июле в Израиле беспорядки вспыхнут с новой силой. Это ставит под удар правящую коалицию. Многие эксперты прогнозируют, что нынешнее израильское правительство падет до конца года», – рассказал он.

    «Нетаньяху тоже осознает все риски и пытается привлечь на свою сторону «горячие головы», имеющие политический вес в Израиле. Например, пока это удалось сделать с Бен-Гвиром, который отказался считать нашу страну еще одной звездой на флаге США», – подчеркнул спикер.

    Тем не менее новые выборы в 2024 году в Израиле вполне реальны. «Тогда к власти может прийти левоцентристская коалиция либо во главе с генералом Йоавом Галантом, уволенным на днях, или с экс-премьером Нафтали Беннетом, или с Яиром Лапидом», – спрогнозировал аналитик.

    «В этом случае отношения Израиля с США вроде бы нормализуются, поскольку у власти в обоих государствах будут номинальные демократы. Но ведь в США тоже выборы в 2024 году. И если там победит Трамп или другой республиканец, то нас снова ожидает напряженность. В итоге происходящее коснется и украинского вопроса, и сирийского, что тоже на руку России», – добавил Ципис.

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