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Европе выгодно оставить важный западный банк в России

Европа и Украина ополчились против австрийского банка Сергей Фадеичев/ТАСС
Один из крупнейших зарубежных банков – Raiffeisen – подвергся атаке из-за того, что в спешке не бежит из России. Украина официально повесила на него ярлык «спонсора войны». Европейский ЦБ хоть и неофициально, но настаивает на сворачивании высокодоходного бизнеса в России. Почему австрийский банк не продает свой российский бизнес, какой у него есть выбор и чем Raiffeisen важен для России?  Подробности...
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Заговор против Трампа стал заговором против Байдена

Единственный кандидат, которого может победить Байден, это Трамп Nicolas Datiche/Brandon Bell/Global Look Press
Популярность Джо Байдена опять на дне – около исторического минимума, причем обвал произошел всего за месяц. Одна из причин – банковский кризис, другая – угроза посадить Дональда Трампа, которую пытаются реализовать в Демократической партии. Особенность предполагаемого заговора в том, что он направлен не столько против Трампа, сколько против Байдена и его второго срока.  Подробности...
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Для атаки на Севастополь Украина использовала методы парусной эпохи

Один из образцов современных безэкипажных катеров кадр из видео
Ордена Мужества получили российские девушки-военнослужащие, отразившие атаку украинских беспилотников в Севастополе. Благодаря умелым действиям Черноморского флота, угроза надводных беспилотников ВСУ была вовремя ликвидирована. Насколько могут быть опасны такие устройства и что требуется для полной защиты от них? Подробности...
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«Счастье» Скандинавии и Прибалтики оказалось двусмысленным

Жители стран Скандинавии и Прибалтики заявляют, что они счастливы. Но так ли это на самом деле? Takimoto Marina/Reuters
С одной стороны, страны Скандинавии заняли ведущие места в так называемом Всемирном рейтинге счастья. С другой – Финляндию и Швецию захлестывает безостановочная волна протестов и забастовок, а магазины готовятся к защите от нападений. «Жадные ублюдки, стоящие за ростом цен, заслуживают расстрела», пишут в соцсетях «счастливые» шведы. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Мирная пыль Мариуполя

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни. Подробности...

Россия должна помочь Западу

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Все это время мы пытались либо встроиться в Запад, либо получить от него гарантии безопасности. Однако эта стратегия не работает. Пока существует «цивилизация исключительных», ни один народ мира не будет жить в безопасности. Подробности...
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Желать Родине поражения – гарантированная «премия Дарвина»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Даже те, кто мечтает вернуть свободу передвижений, доступность курортов, деловое и культурное сотрудничество с западными партнерами, всё равно должны желать Победы и всеми силами ее приближать. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Байден опять на дне

Двуличие Европы и лично Макрона

Почему Си не звонит Зеленскому

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Заговор против Трампа стал заговором против Байдена

    Единственный кандидат, которого может победить Байден, это Трамп
    		  
    27 марта 2023, 11:30
    Фото: Nicolas Datiche/Brandon Bell/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Популярность Джо Байдена опять на дне – около исторического минимума, причем обвал произошел всего за месяц. Одна из причин – банковский кризис, другая – угроза посадить Дональда Трампа, которую пытаются реализовать в Демократической партии. Особенность предполагаемого заговора в том, что он направлен не столько против Трампа, сколько против Байдена и его второго срока.

    Опросы показывают, что рейтинг одобрения Джо Байдена резко упал – буквально рухнул, вплотную приблизившись к его же антирекорду. Как сообщает Associated Press, сейчас у президента только 38% народной поддержки. Еще в феврале было 45%. А худший показатель – это весна-лето 2022 года, когда популярность главы государства опускалась до 36%.

    Преклонный возраст Байдена провоцирует разные неожиданности, но откуда вдруг такие «качели» любви и ненависти? Что такого случилось в Америке, что подействовало сразу на миллионы американцев?

    Приятно было бы предположить, что причиной всему – провалы Белого дома во внешней политике. На Ближнем Востоке рушится политическая архитектура, которую США выстраивали долгие годы. Власти Украины по-прежнему не готовы к «весеннему контрнаступлению», хотя Вашингтон потратил на него большие деньги. Два главных противника – Россия и Китай – явно о чем-то сговорились, что бывший президент Дональд Трамп расценивает как, возможно, «худший день в истории Америки». 

    Но, к сожалению, в США это не так работает. Внешняя политика интересует население в последнюю очередь, свой карман – в первую.

    После начала СВО и экономической войны с Россией американцев задело первыми последствиями – инфляцией и галопирующим ростом цен на бензин. На этом фоне чеки, выписываемые Владимиру Зеленскому, многих раздражали, а кто-то в принципе сомневался, что из предприятия выйдет толк. Отсюда и рекордно низкие рейтинги Байдена.

    Но со временем ситуация стабилизировалась, а на макроэкономическом уровне Америка начала получать выгоды от конфликта – например, через выкачивание промышленных ресурсов из Европы и продажу ей своих энергоносителей. Когда негативные эффекты сгладились, сгладилось и отношение к Байдену.

    Теперь качели полетели в обратном направлении по двум главным причинам. Первая всё та же – экономическая тревожность. Банкротство нескольких крупных банков и удешевление доллара вызвало вал новых пессимистических прогнозов, которые ударили по рейтингу президента как кувалда.

    Некоторые даже пророчат новый мировой финансовый кризис, например, все тот же Дональд Трамп.

    А еще Трамп – вторая возможная причина обвала байденовских рейтингов. Точнее то, что Трампа могут арестовать.

    Для американцев это нечто невиданное: никогда еще аресту не подвергали ни бывших президентов, ни главных кандидатов в президенты, а Трамп и то, и другое. При этом обвиняли эксцентричного миллиардера много в чем, но именно то подозрение, которое может вылиться в арест, кажется наиболее вымученным.

    В период избирательной кампании 2016 года бывшая порноактриса Сторми Дэниэлс шантажировала Трампа угрозами рассказать об их связи. Адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей 130 тыс. долларов за молчание, а потом предал шефа и предал этот факт огласке. Формально это нарушение правил финансирования предвыборной кампании, поскольку траты кандидата (в том числе и на его имидж) должны быть задекларированы. В США это серьезный повод для ареста, но Трампа пока спасает то, что Коэн не может доказать, что выплаченные деньги действительно принадлежали Трампу, а не ему самому.

    Смехотворность обвинений сделали убедительной версию Трампа, его сторонников и подавляющего большинства республиканцев о том, что это заговор. Якобы Белый дом и Демократическая партия (процесс действительно идет в наглухо либеральном Нью-Йорке) расправляются со своим основным оппонентом в страхе перед его реваншем в 2024 году. В итоге рейтинг Байдена рухнул вниз, а рейтинг Трампа, наоборот, подрос. Американцы – народ впечатлительный.

    В реальности происходящее, конечно, можно назвать заговором против Трампа. Но в первую очередь это заговор против нового президентского срока самого Байдена.

    Подготовка к следующим президентским выборам в США подчинена простой формуле: если фаворитом республиканцев останется Трамп, Байден будет переизбираться на второй срок. Трамп – единственный возможный кандидат, которого действующий президент способен победить, несмотря на возраст.

    Трампу к моменту выборов тоже будет немало – 78, то есть столько же, сколько Байдену, когда он стал президентом. C ним останутся груз его ошибок, несносный характер, устойчивая ненависть половины страны. Он храбрится, но вполне может проиграть Байдену вновь. Хуже того, это наиболее вероятный для миллиардера сценарий.

    Зато любой другой серьезный кандидат от республиканцев из серии «помоложе и поспокойнее» не оставит Байдену ни шанса. В таких условиях руководство Демпартии ни за что не допустит выхода действующего президента в финал гонки и перестроит свою политическую машину под альтернативного кандидата-демократа, у которого будут шансы и против Трампа, и против любого другого республиканца.

    То, что из-за скандального дела рейтинг Трампа растет, не должно обманывать. Строго говоря, по американским законам он сможет баллотироваться в президенты даже из тюрьмы, но вряд ли на самом деле в тюрьму сядет, в крайнем случае его сразу выпустят под залог. Но в условиях массированной юридической атаки (дело о сексе с порнушницей далеко не первое и точно не последнее) он не сможет реализовать один из главных своих козырей – харизму. Многотысячные живые митинги, публичные выступления, близость с толпой – именно это принесло ему победу в 2016-м. Вне этого Трампа обойдет на праймериз не только Рон Десантис, но и кандидаты калибром помельче.

    Если происходящее сейчас в США действительно заговор, это заговор против геронтократии в американской политике. Что бы ни пришло ей на смену, на радикальные перемены в отношении Вашингтона к России шансов крайне мало. Однако без серьезного обновления политической элиты выход из глобальной эскалации невозможен вовсе. Поэтому пусть заговор удастся – хуже не будет, а Байдену лучше проиграть. Проиграть кому угодно. 
     
     
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