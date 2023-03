Россия и Китай начали второй этап создания многополярного мира Заговор против Трампа стал заговором против Байдена

Фото: Nicolas Datiche/Brandon Bell/Global Look Press

Текст: Дмитрий Бавырин

Популярность Джо Байдена опять на дне – около исторического минимума, причем обвал произошел всего за месяц. Одна из причин – банковский кризис, другая – угроза посадить Дональда Трампа, которую пытаются реализовать в Демократической партии. Особенность предполагаемого заговора в том, что он направлен не столько против Трампа, сколько против Байдена и его второго срока. Опросы показывают, что рейтинг одобрения Джо Байдена резко упал – буквально рухнул, вплотную приблизившись к его же антирекорду. Как сообщает Associated Press, сейчас у президента только 38% народной поддержки. Еще в феврале было 45%. А худший показатель – это весна-лето 2022 года, когда популярность главы государства опускалась до 36%. Преклонный возраст Байдена провоцирует разные неожиданности, но откуда вдруг такие «качели» любви и ненависти? Что такого случилось в Америке, что подействовало сразу на миллионы американцев? Приятно было бы предположить, что причиной всему – провалы Белого дома во внешней политике. На Ближнем Востоке рушится политическая архитектура, которую США выстраивали долгие годы. Власти Украины по-прежнему не готовы к «весеннему контрнаступлению», хотя Вашингтон потратил на него большие деньги. Два главных противника – Россия и Китай – явно о чем-то сговорились, что бывший президент Дональд Трамп расценивает как, возможно, «худший день в истории Америки». Но, к сожалению, в США это не так работает. Внешняя политика интересует население в последнюю очередь, свой карман – в первую. После начала СВО и экономической войны с Россией американцев задело первыми последствиями – инфляцией и галопирующим ростом цен на бензин. На этом фоне чеки, выписываемые Владимиру Зеленскому, многих раздражали, а кто-то в принципе сомневался, что из предприятия выйдет толк. Отсюда и рекордно низкие рейтинги Байдена. Но со временем ситуация стабилизировалась, а на макроэкономическом уровне Америка начала получать выгоды от конфликта – например, через выкачивание промышленных ресурсов из Европы и продажу ей своих энергоносителей. Когда негативные эффекты сгладились, сгладилось и отношение к Байдену. Теперь качели полетели в обратном направлении по двум главным причинам. Первая всё та же – экономическая тревожность. Банкротство нескольких крупных банков и удешевление доллара вызвало вал новых пессимистических прогнозов, которые ударили по рейтингу президента как кувалда. Некоторые даже пророчат новый мировой финансовый кризис, например, все тот же Дональд Трамп. А еще Трамп – вторая возможная причина обвала байденовских рейтингов. Точнее то, что Трампа могут арестовать. Для американцев это нечто невиданное: никогда еще аресту не подвергали ни бывших президентов, ни главных кандидатов в президенты, а Трамп и то, и другое. При этом обвиняли эксцентричного миллиардера много в чем, но именно то подозрение, которое может вылиться в арест, кажется наиболее вымученным. В период избирательной кампании 2016 года бывшая порноактриса Сторми Дэниэлс шантажировала Трампа угрозами рассказать об их связи. Адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей 130 тыс. долларов за молчание, а потом предал шефа и предал этот факт огласке. Формально это нарушение правил финансирования предвыборной кампании, поскольку траты кандидата (в том числе и на его имидж) должны быть задекларированы. В США это серьезный повод для ареста, но Трампа пока спасает то, что Коэн не может доказать, что выплаченные деньги действительно принадлежали Трампу, а не ему самому. Смехотворность обвинений сделали убедительной версию Трампа, его сторонников и подавляющего большинства республиканцев о том, что это заговор. Якобы Белый дом и Демократическая партия (процесс действительно идет в наглухо либеральном Нью-Йорке) расправляются со своим основным оппонентом в страхе перед его реваншем в 2024 году. В итоге рейтинг Байдена рухнул вниз, а рейтинг Трампа, наоборот, подрос. Американцы – народ впечатлительный. В реальности происходящее, конечно, можно назвать заговором против Трампа. Но в первую очередь это заговор против нового президентского срока самого Байдена. Подготовка к следующим президентским выборам в США подчинена простой формуле: если фаворитом республиканцев останется Трамп, Байден будет переизбираться на второй срок. Трамп – единственный возможный кандидат, которого действующий президент способен победить, несмотря на возраст. Трампу к моменту выборов тоже будет немало – 78, то есть столько же, сколько Байдену, когда он стал президентом. C ним останутся груз его ошибок, несносный характер, устойчивая ненависть половины страны. Он храбрится, но вполне может проиграть Байдену вновь. Хуже того, это наиболее вероятный для миллиардера сценарий. Зато любой другой серьезный кандидат от республиканцев из серии «помоложе и поспокойнее» не оставит Байдену ни шанса. В таких условиях руководство Демпартии ни за что не допустит выхода действующего президента в финал гонки и перестроит свою политическую машину под альтернативного кандидата-демократа, у которого будут шансы и против Трампа, и против любого другого республиканца. На эту тему То, что из-за скандального дела рейтинг Трампа растет, не должно обманывать. Строго говоря, по американским законам он сможет баллотироваться в президенты даже из тюрьмы, но вряд ли на самом деле в тюрьму сядет, в крайнем случае его сразу выпустят под залог. Но в условиях массированной юридической атаки (дело о сексе с порнушницей далеко не первое и точно не последнее) он не сможет реализовать один из главных своих козырей – харизму. Многотысячные живые митинги, публичные выступления, близость с толпой – именно это принесло ему победу в 2016-м. Вне этого Трампа обойдет на праймериз не только Рон Десантис , но и кандидаты калибром помельче. Если происходящее сейчас в США действительно заговор, это заговор против геронтократии в американской политике. Что бы ни пришло ей на смену, на радикальные перемены в отношении Вашингтона к России шансов крайне мало. Однако без серьезного обновления политической элиты выход из глобальной эскалации невозможен вовсе. Поэтому пусть заговор удастся – хуже не будет, а Байдену лучше проиграть. Проиграть кому угодно.