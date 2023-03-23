|
|
Трамп назвал разговор Путина и Си худшим моментом в истории для США
Экс-президент Штатов Трамп назвал разговор лидеров РФ и КНР Путина и Си в Кремле худшим моментом в истории для США
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал заявление председателя КНР Си Цзиньпина российскому лидеру Владимиру Путину о переменах, которых не было в течение 100 лет, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, возможно худшим моментом в истории для США, сообщает журнал Newsweek.
Председатель КНР, прощаясь с президентом России после переговоров в Кремле, заявил, что сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет, и когда они вместе, они двигают эти перемены. Российский лидер согласился с ним. На прощание Си назвал Путина дорогим другом и призвал «беречь себя», передает РИА «Новости».
Комментируя ситуацию, Трамп выразил мнение в своей соцсети Truth Social, что заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, было возможно худшим моментом в истории для США. Как отмечает Newsweek, речь идет именно о разговоре лидеров России и Китая перед прощанием.
Ранее австралийская вещательная корпорация ABC после встречи Путина и Си в Москве заявила о конце «порядка, основанного на правилах». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю нужна Россия.
В Белом доме оскорбили перехватившего дрон США российского пилота
Представитель Белого дома Кирби: «Сбившего» беспилотник США российского летчика наградили за идиотизм
Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота, оттеснившего американский беспилотник MQ-9 Reaper от российских границ над акваторией Черного моря, сообщает The Hill.
Кирби заявил, что ни в какой армии в мире не награждают пилота за то, что тот «врезался в беспилотник», и задался вопросом, почему наградили за храбрость летчика, подвергшего риску себя и имущество США.
«В лучшем случае он был просто идиотом», – цитирует «Газета.Ru» Кирби со ссылкой на The Hill.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые оттеснили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.
Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Встречу Путина и Си Цзиньпина объявили концом «порядка, основанного на правилах»
Australian Broadcasting Corporation после встречи Путина и Си Цзиньпина заявила о конце «порядка, основанного на правилах»
|
|
Встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина демонстрирует, что западный «порядок, основанный на правилах», уходит в прошлое, заявила австралийская вещательная корпорация ABC.
Как заявила Australian Broadcasting Corporation, Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали способность «внедрять собственную дипломатию и создавать союзы» вопреки Западу, передает ТАСС.
По мнению ABC, в экономическом, военном и политическом планах «мир смещается с западной оси». Высказывается предположение, что «порядок, основанный на правилах, уходит в прошлое», поскольку правила обеспечивали доминирование Запада, который мог «нарушать и устанавливать их по своей прихоти».
ABC отметила, что ни Китай, ни Индия «не подвергли Россию остракизму». Глядя на политику Китая, большая часть мира, которая не стала поддерживать санкции против России, увидела, что западная поддержка Украины, представленная как защита самих основ миропорядка, – не единственный вариант поведения.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Эксперт назвал варианты применения Киевом снарядов с обедненным ураном
Военный эксперт Леонков: Запад отправляет ВСУ снаряды с обедненным ураном для уничтожения российских танков
|
|
Боеприпасы с обедненным ураном достаточно эффективны при танковых баталиях. Но не исключено, что ВСУ могут использовать их и для поражения гражданских объектов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США назвали снаряды с обедненным ураном «рядовым типом боеприпасов».
«Запад уверен, что снаряды с обедненным ураном позволят ВСУ успешно расправляться с российскими танками. В данном случае речь идет о бронебойных боеприпасах, которые эффективно себя зарекомендовали в ходе многочисленный актов агрессии со стороны НАТО», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Данные снаряды применяются преимущественно в танковых баталиях. Также их можно использовать для стрельбы с закрытых огневых позиций по защищенным бронированным целям. Кроме того, мы видим, как ВСУ обстреливают гражданские объекты. Не исключаю, что боеприпасы будут использоваться и в этих целях», – подчеркивает эксперт.
«Пробиваемость снарядом с обедненным ураном намного выше, чем у обычных боеприпасов. Вне всяких сомнений, они способны наносить колоссальный урон, однако многое зависит и от оперативного искусства танковой команды. Если они попадут в руки профессиональных иностранных наемников, то ситуация может существенно осложниться», – акцентирует Леонков.
«В принципе, текущая ситуация еще раз показывает, что Запад готов идти ва-банк ради победы. Они совершенно не жалеют человеческие жизни и шаг за шагом эскалируют конфликт. Причем слова Вашингтона о безопасности снарядов с обедненным ураном можно ставить в один ряд с пробиркой Пауэлла. Они отравят людей и землю, им плевать на украинцев», – заключил Леонков.
В среду на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби охарактеризовал снаряды с обедненным ураном как «рядовой тип боеприпасов», которые применяют из-за бронепробиваемых свойств. Кирби сослался на исследования в области здравоохранения, которые якобы подтвердили отсутствие радиационной угрозы при применении такого типа вооружений, в связи с чем Штаты не относят их к ядерному оружию, пишет ТАСС.
В свою очередь зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев связал ежедневные поставки иностранного оружия на Украину с приближением ядерного апокалипсиса и угрозой ядерного конфликта. «Они до поры до времени не верили в степень решимости России… сделать то, что мы сделали, и они просчитались», – заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Посол России в США Анатолий Антонов также назвал слова американцев очередным бредом. «При использовании такого рода боеприпасов на землю оседает радиоактивная пыль. Она крайне токсична и не поддается обеззараживанию... Американцы это прекрасно знают, потому что они уже применяли это оружие в Ираке и Югославии. Жертвы страдали смертельными недугами, а их дети рождались с врожденными дефектами», – заявил он в Telegram-канале посольства.
Заявления о безопасности применения снарядов с обедненным ураном являются военным преступлением, добавил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его словам, после применения американцами и британцами подобных боеприпасов в Косово смертность от онкологии на этих территориях повысилась не только среди местного населения, но и в южных районах Сербии.
Китайские эксперты также назвали обедненный уран «грязной бомбой», которая является «постоянным пятном в послужном списке» США и НАТО. Применение такого вида оружия создаст плохой прецедент, поскольку обедненный уран создает «вред не только для солдат, но и для находящихся поблизости гражданских лиц, что значительно затрудняет послевоенное восстановление», считают эксперты издания Global Times.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Конгрессе США обвинили Россию в инциденте с БПЛА в Черном море
Конгрессмен Уильямс возложил на Россию ответственность за инцидент с американским беспилотником в Черном море
Палата представителей США должна осудить действия России из-за падения американского беспилотника в Черное море, соответствующую резолюцию на рассмотрение Конгресса вынес конгрессмен от Республиканской партии Брэндон Уильямс.
По его мнению, этот инцидент может угрожать национальной безопасности США, передает «Радио Sputnik».
В документе Уильямс возлагает на Россию ответственность и заявляет, что любые попытки России поднять американский БПЛА – угроза национальной безопасности Штатов.
Напомним, по данным Минобороны России, американский БПЛА MQ-9 Reaper, вопреки версии Вашингтона о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Посол Антонов обвинил Запад в приближении ядерного Армагеддона
Российский посол в США Антонов обвинил «западных извергов» в приближении ядерного Армагеддона
|
|
«Просвещенный» Запад решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя планы Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.
Заявления о том, что боеприпасы с обедненным ураном – это обычный тип вооружений, Антонов назвал бредом, которым чиновники США «пробили очередное дно». Его слова приводятся в Telegram посольства.
Антонов сказал, что Украина получает «беспрерывный поток смертоносных вооружений» для уничтожения мирных жителей, школ, больниц, детских садов. Однако «западным извергам» этого оказалось «мало», и они решили передать «киевским нацистам снаряды с обедненным ураном», негативные последствия применения которых «многократно подтверждены западными журналистами», заявил он.
Как пояснил посол, применение таких боеприпасов приводит к тому, что «на местности оседает радиоактивная пыль», которая «чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации». Антонов указал, что «такие вещества провоцируют вспышки онкологических заболеваний», о чем США известно по опыту применения в Ираке и Югославии. «Жертвы страдали от смертельных недугов, а их дети появлялись на свет с врожденными пороками», – напомнил он.
Напомним, Великобритания передаст Киеву снаряды, содержащие обедненный уран. Лондон и Вашингтон утверждают, что такие снаряды являются рядовым типом боеприпасов. Прежде подобные снаряды, применяемые в основном американцами, стали причиной крупного международного скандала. Появился даже термин «балканский синдром», описывающий «эпидемию» лучевой болезни среди солдат НАТО.
Рябков счел невозможными переговоры России с США по СНВ-3
Рябков заявил о невозможности для России вести переговоры с США по СНВ-3 в сложившихся условиях
|
|
США следовало раньше договариваться с Россией по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сейчас это невозможно, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».
Как заявил Рябков, сейчас «удобно выносить на публику трактовки, что Россия, извините, хлопнула дверью, когда можно было договориться». «Нет, уважаемые коллеги в США, договариваться нужно было раньше», – сказал он, добавив, что в нынешних условиях «не может быть и речи ни о каких секретных, открытых, прямых, закрытых» договоренностях по СНВ-3.
Кроме того, по словам Рябкова, нет ни «точек соприкосновения» по данной теме, ни «оснований для переговоров» по восстановлению российского участия, передает РБК.
«Да, это полностью лишено политического смысла, и практической цели в этом не может быть по факту», – приводит его слова «Интерфакс».
Рябков отметил, что даже объявленная Москвой «приверженность центрального количественного ограничения на СНВ по договору» стала «сугубо добровольным» шагом со стороны России.
Напомним, по его словам, курс США на эскалацию конфликта на Украине изменил для России всю обстановку в области безопасности. Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом.
Названы сроки заключения контракта поставок в КНР по «Силе Сибири – 2»
Вице-премьер Новак: Переговоры Газпрома и китайской CNPC по «Силе Сибири – 2» находятся в финальной стадии
|
|
Россия надеется на заключение контракта на поставки газа в КНР по «Силе Сибири – 2» до конца года, сейчас идет согласование контрактов между ПАО «Газпром» и китайской компанией CNPC, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
По словам вице-премьера, сейчас также ведется технико-экономическое обоснование, проектирование маршрута газопровода через Монголию, до конца года обе компании договорятся и подпишут контракт, передает ТАСС.
Новак заявил, что переговоры Газпрома и китайской CNPC по поставкам российского газа по «Силе Сибири – 2» в КНР общей мощностью 50 млрд кубометров уже на финальной стадии, ожидается, что в год в Китай будет поставляться 100 млрд кубометров газа. Также он отметил перспективность и амбициозность программы развития производства СПГ в России.
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином сообщил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай тянет со сделкой по «Силе Сибири – 2».
США решили передать Украине старые танки Abrams со складов Пентагона
Остин: США передадут старые отремонтированные танки Abrams из наличия в Пентагоне
США будут поставлять Украине танки Abrams со складов Пентагона, которые сначала переделают для экспорта, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
Остин заявил на слушаниях в Конгрессе, что танки Abrams для Украины будут взяты со складов, танки будут переделываться, чтобы они были пригодными для экспорта. По его словам, все это делается не в рамках новых закупок, танки не будут строить с нуля, передает РИА «Новости».
Ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года.
Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга
Захарова: Потолки – новое дно американской экономики
Стоящие на грани дефолта Соединенные Штаты стремятся только к увеличению собственного кредита, при этом желая «остаться в лидерах», прокомментировала спикер МИД Мария Захарова призыв министра финансов США Джанет Йеллен согласовать повышение потолка госдолга Конгрессом.
В своем Telegram-канале она написала, что банкроты в США хотят «напечатать еще больше денег», чтобы увеличить кредит и остаться при этом в «лидерах».
«Анекдот. Или тема будущего форума в давосской деревне. Одна из секций может называться «Потолки – новое дно американской экономики», – отметила она.
Спикер МИД подчеркнула, что наступление дефолта в Соединенных Штатах приведет к утрате доверия со стороны международных партнеров к стране и к доллару в качестве резервной валюты.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что не допустит объявления дефолта в стране. Он обвинил республиканцев в Палате представителей в намерении «взять экономику США в заложники». Республиканская партия, которая сейчас контролирует Палату представителей, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга.
Генсек НАТО призвал Запад готовиться к затягиванию украинского конфликта
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад готовиться к затягиванию украинского конфликта «из-за руководства России»
|
|
Западные страны должны быть готовы к затягиванию украинской ситуации, так как в данный момент нет перспектив к урегулированию, выразил мнение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, ситуация перешла в стадию «войны на истощение», а российское руководство пока «не планирует мира». При этом для поддержки Киева нужно нарастить производственные мощности новых боеприпасов и вооружений, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.
Столтенберг подчеркнул, что отправленная НАТО помощь направлена на планируемое Киевом контрнаступление. Однако он в очередной раз добавил, что «альянс не является стороной конфликта, а военные решения принимает украинское командование».
Также генсек НАТО добавил, что Западу нужно выделять еще больше средств на собственную оборону.
«Ожидаю, что союзники согласятся взять обязательства по более амбициозным оборонным вложениям – минимум 2% от их ВВП», – указал он.
Касательно улучшения дипотношений России и Китая Столтенберг заметил, что желание КНР способствовать урегулированию конфликта на Украине должно сопровождаться попыткой «понять позицию Киева» и «действовать напрямую» с российским лидером Владимиром Зеленским. Он также посетовал на то, что Пекин не осудил действия Москвы на Украине.
Резюмируя, генсек НАТО сообщил, что не планирует дальше оставаться на своем посту, который он занимает с 2014 года.
«Я ясно дал понять, что мой срок завершается этой осенью», – заключил он.
Ранее Столтенберг заявил, что Китай должен начать понимать украинскую точку зрения и взаимодействовать с Владимиром Зеленским, если хочет серьезно говорить о мире.
Газета ВЗГЛЯД писала, как дружба России и Китая вызвала у США шок.
Блинкен: США готовы к дипломатии с Россией при обоюдном желании
Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон готов к дипломатии с Россией по Украине, но не видит желания Москвы
США открыты для конструктивной дипломатии с Россией в целях прекращения украинского конфликта, но Москва не проявляет признаки готовности к такому взаимодействию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь США заявил, что в случае, если Вашингтон увидит, что Россия готова к дипломатии и завершить «агрессию» на Украине, то «мы набросимся на эту возможность», передает РИА «Новости».
При этом, как подчеркнул Блинкен, сейчас Вашингтон не видит со стороны Москвы признаков готовности завершить спецоперацию на Украине.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».
Активистка организации Code Pink Медея Бенджамин прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, осудив его за нежелание вести переговоры с Россией.
До этого Блинкен утверждал, что лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины станут попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад, в том числе и США, настроены не допустить выхода Украины на мирные переговоры.
Медведев призвал не преувеличивать значение БПЛА в ситуации на Украине
Зампред Совбеза Медведев призвал не преувеличивать значение беспилотников в украинском конфликте
Не нужно преувеличивать значение БПЛА в украинском конфликте, основные сражения проходят с участием реальных людей на земле, выразил мнение зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, только «в кино или у Илона Маска» вся суть сводится к войне машин, в то время как нынешнее сражение является высокоточным, оно невозможно без человеческого фактора, передает ТАСС.
Также зампред Совбеза рассказал, что в России необходимо создать полную линейку собственных ударных БПЛА.
«Несколько образцов, которые идут в серию, у нас существуют, уверен, что постановка их на крыло – это дело ближайших месяцев», – отметил он.
Кроме того, Медведев назвал великолепным качество российских «дронов-камикадзе».
«Разведывательные беспилотники у нас нормальные, и мы наладили их производство, что работает очень хорошо – достаточно посмотреть на Telegram-каналы военкоров или репортажи из армии, – это так называемые барражирующие боеприпасы или дроны-камикадзе», – сказал он.
Политик добавил, что барражирующие боеприпасы, как «Куб», «Ланцет», некоторые другие, которые делаются на «Калашникове», связанных с ним предприятиях, «показывают великолепное качество».
По его словам, Москва в последние годы отставала от других в развитии беспилотников, однако в данный момент у Москвы уже есть нормальные разведывательные аппараты и отличные барражирующие боеприпасы.
«Уверен, мы будем иметь полную линейку беспилотников в ближайшее время», – подчеркнул он.
Медведев добавил, что сейчас России нужно сделать линейку ударных беспилотников, «то есть полноценных больших самолетов».
Резюмируя, зампред заметил, что не нужно думать, что зарубежные дроны идеальны, даже Bayraktar.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты возобновили полеты БПЛА над Черным морем, которые временно прекратились после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper.
Конкурент Трампа счел ошибочной вовлеченность США в конфликт на Украине
Конкурент Трампа Десантис счел ошибочной вовлеченность США в конфликт на Украине
Вовлеченность Соединенных Штатов в украинский конфликт с точки зрения увеличения поставок оружия и сухопутных войск «была бы ошибочной», считает губернатор штата Флорида Рон Десантис от Республиканской партии, пишет The New York Post.
При этом главный соперник Дональда Трампа пока не подтвердил намерений баллотироваться на пост президента Штатов, передает «Российская газета».
Напомним, опрос, проведенный в феврале, показал, что Трамп оказался популярнее Байдена среди избирателей в США. Кроме того, Трамп является наиболее популярным кандидатом среди республиканцев.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Захарова допустила связь между визитом Кисиды в Киев и поездкой Си Цзиньпина в Москву
Целью визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев могло стать смещение фокуса оценки переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Москве, заявила представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, вероятно, целью стало смещение курса или фокуса оценки прошедших переговоров лидеров России и Китая, передает ТАСС ее слова.
Напомним, итогом визита японского политика на Украину стало обещание поддерживать единство стран G7 в вопросе введения против России строгих санкций. Также власти Японии выразили готовность выделить Киеву 470 млн долларов.
А результатом визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву стало подписание заявления об углублении сотрудничества России и Китая, также был подписан план развития ключевых направлений совместной работы в сфере экономики до 2030 года.
Россия и Китай решили утвердить «План-2030» по магистральным направлениям работы
Мишустин: Россия и Китай утвердят «План-2030» по магистральным направлениям совместной работы
В ближайшее время Москва и Пекин утвердят «План-2030» по магистральным направлениям совместной работы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2022 год.
Он рассказал, что «План-2030» будет утвержден с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Документ будет включать все магистральные направления совместной работы с Китаем, сообщает РИА «Новости».
Мишустин отметил, что по итогам переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве принято совместное заявление о развитии практического взаимодействия России и Китая на среднесрочную перспективу.
Напомним, по итогам переговоров президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин сделали совместное заявление. Были подписаны два документа – об углублении отношений стран и план развития ключевых направлений сотрудничества.
Российский лидер в своем заявлении назвал Китай ведущим партнером в освоении хозяйственного потенциала Дальнего Востока. Позже лидер Китая назвал переговоры дружескими и продуктивными.