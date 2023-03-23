Зачем Китаю нужна Россия

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23 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
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Что спасет черное золото от большого обвала

Падение цен началось после установления Западом потолка цен на российскую нефть Евгений Биятов/РИА Новости
Нефть подешевела в этом году уже на 14%, упав до самого низкого уровня с 2021 года. Против нее играет целая серия разных факторов. Однако торговцы нефтью оптимистично верят, что долго в таком темпе черное золото не протянет. К лету падение может остановиться, а во втором полугодии снова начнется рост. Однако есть факторы, которые могут смешать все карты.  Подробности...
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Как великий комбинатор Березовский переиграл самого себя

В конце 1990-х олигарх Борис Березовский находился в зените своего могущества Александр Чумичева/ТАСС
10 лет назад в эмиграции, в английской деревушке Аскот умер Борис Березовский, бывший российский олигарх. В «лихие 90-е» безвестный профессор математики втерся в доверие к Кремлю, став теневым правителем страны и заодно – миллиардером. Березовский ухитрялся манипулировать одновременно и российскими силовиками, и чеченскими головорезами. Как же случилось, что «самый хитрый» человек России в итоге потерпел фиаско? Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Европу готовят к смене лидера

Эстония задумалась о смене лидерства в Европе Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти Эстонии заявили о необходимости назначения представителя стран Восточной Европы в руководство ЕС и НАТО. Такой подход, как считают эксперты, в целом совпадает с планами США по контролю над этими структурами, более того, шансы «младоевропейцев» на посты почти стопроцентные. Кто из политиков Восточной Европы может возглавить ЕС и НАТО и как смена лидера в Европе могла бы отразиться на отношениях Запада с Россией? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Католических церквей уже давно как минимум две

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии. Подробности...

Как нам обустроить один день России

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Давайте оставим 12 июня праздник День России. Но насытим этот день настоящим смыслом – воспоминанием о зарождении страны. Пусть 12 июня будет днем рождения России. Подробности...
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Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Международный уголовный суд в Гааге создал себе воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента ядерной державы. Подробности...
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Снаряды с ураном для ВСУ

«Контрнаступление ВСУ»: Что? Где? Когда?

Польша спланировала крах Украины

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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    Зачем Китаю нужна Россия

    Китай остро нуждается в российских нефти, газе и военных технологиях
    У председателя Си были весомые поводы посетить Россию
    		  
    23 марта 2023, 13:20
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Государственный визит главы КНР Си Цзиньпина уже называют в какой-то мере историческим – китайский лидер ясно продемонстрировал поддержку Москве на всех направлениях. Однако можно встретить мнение, что Китай в текущих условиях для России куда более важен, чем Россия для КНР. Тем не менее есть как минимум пять направлений, где Китай остро нуждается в помощи России. И это далеко не только нефть или газ.

    После начала СВО зависимость России от Китая действительно возросла – прежде всего в экспортно-импортных операциях, схемах обхода санкций, торговле углеводородами и т. п. Однако зависимость Китая от России тоже выросла. И сейчас Пекину, по сути, крайне сложно защитить не только свои интересы в мире, но и безопасность без российской поддержки. Вот лишь несколько сфер, где Россия крайне необходима Китаю.

    Поход за новым мировым порядком

    Россия нужна Китаю в рамках его новой глобальной политики.

    «Еще несколько лет назад Китай не проявлял большой активности на различных международных направлениях. Его интересовала в основном безопасность его разнообразных гигантских инвестиций, он продвигал свой проект «Пояс и Путь». То есть они исходили из своих торгово-экономических интересов. И в Пекине существовало такое мнение, что в вопросы безопасности за пределами гарантий для собственных проектов сильно углубляться не стоит. Поэтому китайцы держались на некотором удалении от проблем региональных и проблем конкретно каждой страны», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

    Сейчас же ситуация изменилась. Китайцы осознали, что статуса экономической сверхдержавы сложно достичь (и, самое главное, затем удержаться в нем) в позиции внешнеполитического карлика. Поэтому китайская дипломатия раздвигает плечи и заходит в различные регионы мира.

    В Африку, где китайцы предлагают странам различные проекты развития. На Ближний Восток, где Пекин успешно опробовал роль миротворца через посредничество в деле запуска процесса саудовско-иранского примирения. Даже на Украину, для которой Пекин презентовал свой мирный план.

    Однако Китаю нужно не просто заходить, а заходить с сильной и взвешенной позиции. И в обоих случаях ему не обойтись без теснейшего партнерства с Россией.

    У КНР есть проблемы с точки зрения проекции силы. Китай не готов ни в военном, ни в политическом плане применять свои вооруженные силы для защиты национальных интересов, а также своих союзников за пределами Восточной Азии. А Россия готова.

    «Россия является единственным союзником КНР с реально боеспособными вооруженными силами и ядерным оружием, который ведет боевые действия – пусть и опосредованные – с врагом Китая в лице США, – поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан. – Кроме того, она является очевидным союзником при освоении рынков Африки, который эффективно использует военную силу (ЧВК «Вагнер»), прокладывая путь геологам и управленцам».

    Что же касается взвешенности, то тут Китаю очень нужна не только российская поддержка, но и российский опыт. «Опыт сбалансированной внешней политики, когда можно и нужно сохранять отношения с разными странами (в чем уникальность российской линии: если США сколачивают одни альянсы против других, то Москва развивает отношения со всеми). Пекину баланс жизненно необходим с точки зрения его торговых интересов, а также проектов создания транспортных коридоров», – поясняет Елена Супонина.

    Да и в целом, по мнению эксперта, «на фоне разрушения действующего миропорядка Китаю нужен верный партнер и союзник, который мог бы противостоять странам Запада и выступать за создание нового мира не по американским лекалам, а с учетом интересов всех влиятельных стран». То есть Россия. 

    Стабильность в Средней Азии

    Размышляя о глобальном, Пекин не забывает о региональном. В частности, о Средней Азии. Китай заинтересован в стабильности среднеазиатского пространства – и не только потому, что это будет отвлекать его от экспансии в Юго-Восточной Азии. Еще и потому, что ряд событий в Средней Азии могут угрожать безопасности и территориальной целостности КНР.

    «Для Китая важно не дать США и НАТО использовать Казахстан и Кыргызстан как плацдарм для дестабилизации ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном округе (населенный мусульманами район на северо-востоке КНР – прим. ВЗГЛЯД) и поддержки уйгурских сепаратистов. Кроме того, проблемой является работа в регионе биолабораторий США в Алматы, Гвардейском, Ташкенте», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

    Наконец, Средняя Азия является пространством, откуда в Китай поступают энергоресурсы (в частности, из Туркменистана), а также через которое китайские товары идут в Европу в рамках «Нового шелкового пути». Пекину важно обеспечить безопасность этого пространства, для чего ему нужна Россия.

    «Россия делом доказала, что готова использовать для стабилизации этого тылового для Китая региона силу и добиваться успеха», – говорит Иван Лизан. «Москве и Пекину легче всего добиться решения своих задач в регионе, координируя усилия, прежде всего, дипломатические и политические. Объединив усилия, мы можем добиться как выдавливания инфраструктуры НАТО из Центральной Азии, так и более активной борьбы национальных властей с западной агентурой и поддерживаемыми США экстремистами», – поясняет Никита Мендкович.

    Безопасные нефть и газ

    Китай является одним из производственных центров мира – а значит, нуждается в притоке энергоресурсов. Дешевых с точки зрения цены и беспроблемных с точки зрения безопасности поставок. И если с первым пунктом у китайцев особых проблем не было (они всегда могли договориться со своими ближневосточными поставщиками, прежде всего с Ираном), то второй уже давно вызывает озабоченность Пекина.

    «Все, что приходит в Китай с юга по морю – а это большая часть и нефти, и газа, и угля, – может быть перекрыто флотом США и их союзников.

    Особенно те объемы, которые проходят через Малаккский пролив – одно из бутылочных голышек мировой торговли углеводородами, где флот США регулярно проводит учения под предлогом борьбы с пиратством», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков. Соответственно, если американцы это горлышко перекроют, в Китае начнется ресурсный голод.

    «Пример уничтожения «Северных потоков» показывает, что США легко могут пойти на уничтожение энергетических проектов, чтобы ударить по противнику. Поэтому и Китаю стоит озаботиться не только вопросом контрактования нужных ему в будущем объемов энергоносителей, но и тем, чтобы источники поставки были безопасными. А такую опцию может предоставить только Россия», – продолжает Игорь Юшков.

    Москва может поставлять нефть и газ в Китай, минуя всякие бутылочные горлышки и ненадежных транзитеров. Поставки из России неуязвимы для американского политического давления. Наконец, они (если речь идет об СПГ) защищены от всяких угроз рейдерских захватов со стороны американского флота.

    Транзит, торговля и производство

    Причем речь тут может идти не только об энергоносителях, но и о минеральных ресурсах. Сейчас Китай многое получает из Африки, однако чем острее становится его конфликт с США, тем более африканские поставки становятся ненадежными с точки зрения маршрутов доставки. С Россией таких проблем не будет.

    При этом сводить роль России исключительно к поставке ресурсов в Китай нельзя.

    Пекину Москва нужна не только как продавец, но и как покупатель. Не секрет, что США фактически объявляют Китаю торговую войну. Пытаются ограничить развитие китайских высокотехнологичных отраслей экономики – в том числе и через изгнание их с западных рынков. И несмотря на то что Европа пока сопротивляется, мало сомнений, что американские власти ее продавят – просто потому, что европейские элиты не суверенны.

    Но российский 150-миллионный рынок обладает и внешним суверенитетом, и емкостью и, что самое важное, вакуумом после ухода западных компаний. «Россия может стать надежным покупателем китайской продукции высокого передела, включая машины, станки, оборудование», – говорит Иван Лизан. При этом китайским производителям придется конкурировать с их коллегами из других стран, желающими использовать возникший вакуум, – турками, иранцами, даже нашедшими способ обходить санкции европейцами.

    Кроме того, Россия нужна для транзита китайских товаров в другие страны. «Сухопутным (Восточный полигон) и морским (Северный морской путь) мостом для китайских товаров в Европу, работоспособность которого практически невозможно нарушить, в отличие от южных морских коммуникаций», – считает Иван Лизан.

    Наконец, Россия Китаю нужна не только как покупатель или транзитер продукции, но и как помощник в ее производстве. «Как партнер при проведении научных исследований – не зря Huawei продолжает научные разработки в России», – продолжает Иван Лизан. Все-таки физико-математическая школа в РФ считается одной из лучших в мире.

    Военные технологии

    Одной из важнейших сфер технологического сотрудничества является военная. Стать сверхдержавой невозможно без обладания мощными и современными вооруженными силами. А у Китая с этим пока есть определенные проблемы.

    Народно-освободительная армия Китая (НОАК) велика – более двух миллионов человек, 13 общевойсковых армий. Однако на сегодняшний день у китайского ВПК есть ряд уязвимостей, которые он может закрыть только при помощи не менее технологически развитого партнера. То есть в данном случае – лишь России (поскольку остальные страны такого же технологического уровня являются западными, а значит, находятся в американском лагере).

    Например, КНР пока еще испытывает проблемы с рядом компонентов для боевой авиации. «Китай вот уже 35 лет безуспешно пытается создать турбореактивный двигатель, который пошел бы на самолеты четвертого и пятого поколений. Они даже пытались копировать наши авиационные двигатели – и все равно получалось, что характеристики этих изделий были ниже, чем те, которые производились в России, – говорит газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. – Двигателестроение – это целая техническая школа. Нельзя просто взять и из первого класса прыгнуть в выпускники университета. Поэтому китайцы долго мучились, а затем приняли мудрое решение не заморачиваться и просто покупать российские двигатели».

    Не может Китай пока создать и собственную эффективную эшелонированную ПВО. Попытки копировать российские «Тор», «Бук», «С-300» были, однако закончились без особого успеха. «Полигонные испытания показали, что мало того, что ракеты китайского производства летят на меньшую дальность, нежели российские, так еще и возможность по сбиванию воздушных целей у них иная. Если у наших многоканальных комплексов коэффициент попадания в цель составляет 0,9 (то есть фактически одна ракета на одну цель), то китайцам для поражения цели нужны две ракеты, – поясняет Алексей Леонков. – Поэтому китайцы и тут решили просто покупать у нас».

    Пекину нужны и другие российские технологии. Воздухонезависимые установки для дизель-электрических подводных лодок, система постановки помех (против противолодочных систем, в частности самолетов-охотников на подлодки) и т. п.

    И Москва готова делиться. «В частности, мы уже строим совместно с КНР общую систему предупреждения о ракетном нападении. Наш наработанный опыт оказался существенно большим, чем у китайцев», – продолжает Алексей Леонков.

    * * *

    Китаю выгодно сотрудничать с Россией. Причем на равноправных условиях, дабы сохранять нужный уровень доверия в отношениях с Москвой. Не совершать тех ошибок, которые сделали американцы в 1990-х годах (поставив РФ в роль младшего партнера) и за которые расплачиваются сейчас.
     
     
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