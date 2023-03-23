Зачем Китаю нужна Россия

Китай остро нуждается в российских нефти, газе и военных технологиях

Государственный визит главы КНР Си Цзиньпина уже называют в какой-то мере историческим – китайский лидер ясно продемонстрировал поддержку Москве на всех направлениях. Однако можно встретить мнение, что Китай в текущих условиях для России куда более важен, чем Россия для КНР. Тем не менее есть как минимум пять направлений, где Китай остро нуждается в помощи России. И это далеко не только нефть или газ.

После начала СВО зависимость России от Китая действительно возросла – прежде всего в экспортно-импортных операциях, схемах обхода санкций, торговле углеводородами и т. п. Однако зависимость Китая от России тоже выросла. И сейчас Пекину, по сути, крайне сложно защитить не только свои интересы в мире, но и безопасность без российской поддержки. Вот лишь несколько сфер, где Россия крайне необходима Китаю.

Поход за новым мировым порядком

Россия нужна Китаю в рамках его новой глобальной политики.

«Еще несколько лет назад Китай не проявлял большой активности на различных международных направлениях. Его интересовала в основном безопасность его разнообразных гигантских инвестиций, он продвигал свой проект «Пояс и Путь». То есть они исходили из своих торгово-экономических интересов. И в Пекине существовало такое мнение, что в вопросы безопасности за пределами гарантий для собственных проектов сильно углубляться не стоит. Поэтому китайцы держались на некотором удалении от проблем региональных и проблем конкретно каждой страны», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

Сейчас же ситуация изменилась. Китайцы осознали, что статуса экономической сверхдержавы сложно достичь (и, самое главное, затем удержаться в нем) в позиции внешнеполитического карлика. Поэтому китайская дипломатия раздвигает плечи и заходит в различные регионы мира.

В Африку, где китайцы предлагают странам различные проекты развития. На Ближний Восток, где Пекин успешно опробовал роль миротворца через посредничество в деле запуска процесса саудовско-иранского примирения. Даже на Украину, для которой Пекин презентовал свой мирный план.

Однако Китаю нужно не просто заходить, а заходить с сильной и взвешенной позиции. И в обоих случаях ему не обойтись без теснейшего партнерства с Россией.

У КНР есть проблемы с точки зрения проекции силы. Китай не готов ни в военном, ни в политическом плане применять свои вооруженные силы для защиты национальных интересов, а также своих союзников за пределами Восточной Азии. А Россия готова.

«Россия является единственным союзником КНР с реально боеспособными вооруженными силами и ядерным оружием, который ведет боевые действия – пусть и опосредованные – с врагом Китая в лице США, – поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан. – Кроме того, она является очевидным союзником при освоении рынков Африки, который эффективно использует военную силу (ЧВК «Вагнер»), прокладывая путь геологам и управленцам».

Что же касается взвешенности, то тут Китаю очень нужна не только российская поддержка, но и российский опыт. «Опыт сбалансированной внешней политики, когда можно и нужно сохранять отношения с разными странами (в чем уникальность российской линии: если США сколачивают одни альянсы против других, то Москва развивает отношения со всеми). Пекину баланс жизненно необходим с точки зрения его торговых интересов, а также проектов создания транспортных коридоров», – поясняет Елена Супонина.

Да и в целом, по мнению эксперта, «на фоне разрушения действующего миропорядка Китаю нужен верный партнер и союзник, который мог бы противостоять странам Запада и выступать за создание нового мира не по американским лекалам, а с учетом интересов всех влиятельных стран». То есть Россия.

Стабильность в Средней Азии

Размышляя о глобальном, Пекин не забывает о региональном. В частности, о Средней Азии. Китай заинтересован в стабильности среднеазиатского пространства – и не только потому, что это будет отвлекать его от экспансии в Юго-Восточной Азии. Еще и потому, что ряд событий в Средней Азии могут угрожать безопасности и территориальной целостности КНР.

«Для Китая важно не дать США и НАТО использовать Казахстан и Кыргызстан как плацдарм для дестабилизации ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном округе (населенный мусульманами район на северо-востоке КНР – прим. ВЗГЛЯД) и поддержки уйгурских сепаратистов. Кроме того, проблемой является работа в регионе биолабораторий США в Алматы, Гвардейском, Ташкенте», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Наконец, Средняя Азия является пространством, откуда в Китай поступают энергоресурсы (в частности, из Туркменистана), а также через которое китайские товары идут в Европу в рамках «Нового шелкового пути». Пекину важно обеспечить безопасность этого пространства, для чего ему нужна Россия.

«Россия делом доказала, что готова использовать для стабилизации этого тылового для Китая региона силу и добиваться успеха», – говорит Иван Лизан. «Москве и Пекину легче всего добиться решения своих задач в регионе, координируя усилия, прежде всего, дипломатические и политические. Объединив усилия, мы можем добиться как выдавливания инфраструктуры НАТО из Центральной Азии, так и более активной борьбы национальных властей с западной агентурой и поддерживаемыми США экстремистами», – поясняет Никита Мендкович.

Безопасные нефть и газ

Китай является одним из производственных центров мира – а значит, нуждается в притоке энергоресурсов. Дешевых с точки зрения цены и беспроблемных с точки зрения безопасности поставок. И если с первым пунктом у китайцев особых проблем не было (они всегда могли договориться со своими ближневосточными поставщиками, прежде всего с Ираном), то второй уже давно вызывает озабоченность Пекина.

«Все, что приходит в Китай с юга по морю – а это большая часть и нефти, и газа, и угля, – может быть перекрыто флотом США и их союзников.

Особенно те объемы, которые проходят через Малаккский пролив – одно из бутылочных голышек мировой торговли углеводородами, где флот США регулярно проводит учения под предлогом борьбы с пиратством», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков. Соответственно, если американцы это горлышко перекроют, в Китае начнется ресурсный голод.

«Пример уничтожения «Северных потоков» показывает, что США легко могут пойти на уничтожение энергетических проектов, чтобы ударить по противнику. Поэтому и Китаю стоит озаботиться не только вопросом контрактования нужных ему в будущем объемов энергоносителей, но и тем, чтобы источники поставки были безопасными. А такую опцию может предоставить только Россия», – продолжает Игорь Юшков.

Москва может поставлять нефть и газ в Китай, минуя всякие бутылочные горлышки и ненадежных транзитеров. Поставки из России неуязвимы для американского политического давления. Наконец, они (если речь идет об СПГ) защищены от всяких угроз рейдерских захватов со стороны американского флота.

Транзит, торговля и производство

Причем речь тут может идти не только об энергоносителях, но и о минеральных ресурсах. Сейчас Китай многое получает из Африки, однако чем острее становится его конфликт с США, тем более африканские поставки становятся ненадежными с точки зрения маршрутов доставки. С Россией таких проблем не будет.

При этом сводить роль России исключительно к поставке ресурсов в Китай нельзя.

Пекину Москва нужна не только как продавец, но и как покупатель. Не секрет, что США фактически объявляют Китаю торговую войну. Пытаются ограничить развитие китайских высокотехнологичных отраслей экономики – в том числе и через изгнание их с западных рынков. И несмотря на то что Европа пока сопротивляется, мало сомнений, что американские власти ее продавят – просто потому, что европейские элиты не суверенны.

Но российский 150-миллионный рынок обладает и внешним суверенитетом, и емкостью и, что самое важное, вакуумом после ухода западных компаний. «Россия может стать надежным покупателем китайской продукции высокого передела, включая машины, станки, оборудование», – говорит Иван Лизан. При этом китайским производителям придется конкурировать с их коллегами из других стран, желающими использовать возникший вакуум, – турками, иранцами, даже нашедшими способ обходить санкции европейцами.

Кроме того, Россия нужна для транзита китайских товаров в другие страны. «Сухопутным (Восточный полигон) и морским (Северный морской путь) мостом для китайских товаров в Европу, работоспособность которого практически невозможно нарушить, в отличие от южных морских коммуникаций», – считает Иван Лизан.

Наконец, Россия Китаю нужна не только как покупатель или транзитер продукции, но и как помощник в ее производстве. «Как партнер при проведении научных исследований – не зря Huawei продолжает научные разработки в России», – продолжает Иван Лизан. Все-таки физико-математическая школа в РФ считается одной из лучших в мире.

Военные технологии

Одной из важнейших сфер технологического сотрудничества является военная. Стать сверхдержавой невозможно без обладания мощными и современными вооруженными силами. А у Китая с этим пока есть определенные проблемы.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) велика – более двух миллионов человек, 13 общевойсковых армий. Однако на сегодняшний день у китайского ВПК есть ряд уязвимостей, которые он может закрыть только при помощи не менее технологически развитого партнера. То есть в данном случае – лишь России (поскольку остальные страны такого же технологического уровня являются западными, а значит, находятся в американском лагере).

Например, КНР пока еще испытывает проблемы с рядом компонентов для боевой авиации. «Китай вот уже 35 лет безуспешно пытается создать турбореактивный двигатель, который пошел бы на самолеты четвертого и пятого поколений. Они даже пытались копировать наши авиационные двигатели – и все равно получалось, что характеристики этих изделий были ниже, чем те, которые производились в России, – говорит газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. – Двигателестроение – это целая техническая школа. Нельзя просто взять и из первого класса прыгнуть в выпускники университета. Поэтому китайцы долго мучились, а затем приняли мудрое решение не заморачиваться и просто покупать российские двигатели».

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Не может Китай пока создать и собственную эффективную эшелонированную ПВО. Попытки копировать российские «Тор», «Бук», «С-300» были, однако закончились без особого успеха. «Полигонные испытания показали, что мало того, что ракеты китайского производства летят на меньшую дальность, нежели российские, так еще и возможность по сбиванию воздушных целей у них иная. Если у наших многоканальных комплексов коэффициент попадания в цель составляет 0,9 (то есть фактически одна ракета на одну цель), то китайцам для поражения цели нужны две ракеты, – поясняет Алексей Леонков. – Поэтому китайцы и тут решили просто покупать у нас».

Пекину нужны и другие российские технологии. Воздухонезависимые установки для дизель-электрических подводных лодок, система постановки помех (против противолодочных систем, в частности самолетов-охотников на подлодки) и т. п.

И Москва готова делиться. «В частности, мы уже строим совместно с КНР общую систему предупреждения о ракетном нападении. Наш наработанный опыт оказался существенно большим, чем у китайцев», – продолжает Алексей Леонков.

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Китаю выгодно сотрудничать с Россией. Причем на равноправных условиях, дабы сохранять нужный уровень доверия в отношениях с Москвой. Не совершать тех ошибок, которые сделали американцы в 1990-х годах (поставив РФ в роль младшего партнера) и за которые расплачиваются сейчас.