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Эксперты оценили итоги переговоров лидеров России и Китая
Депутат Матвейчев: Россия и Китай показали, что западные козни не могут сказаться на партнерстве двух стран
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У Москвы и Пекина совпадает видение будущего международной политики. Российско-китайское партнерство носит взаимовыгодный характер, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев и политолог Евгений Минченко, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина с его китайским коллегой Си Цзиньпином.
«Сближение России и Китая не устраивает многие западные страны. Встречу лидеров стран пытались сорвать. Выходка с выдачей МУС ордера на арест Владимира Путина, очевидно, нужна была для того, чтобы не допустить переговоры», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Однако Москва и Пекин наглядно продемонстрировали, что оказывать давление на две великие державы бессмысленно. Козни недоброжелателей лишь укрепили нашу готовность проводить самостоятельную политику, основанную на принципах взаимоуважения и соблюдении национальных интересов», – подчеркивает депутат.
«Си Цзиньпин и Владимир Путин неоднократно подчеркивали, что сотрудничество РФ и КНР носит взаимовыгодный характер. Наш диалог должен стать образцом для других государств. Мы открыто продвигаем идеалы уважительного отношения к суверенитету страны-партнера, и отвергаем всякие попытки выстраивания параллели «гегемон – подчиненные», – отмечает собеседник.
«Ключевыми сферами для дальнейшего взаимодействия Китая и России станут энергетика и логистика. Но прорывы могут произойти и в высокотехнологичных отраслях, ведь их развитие идет динамичным темпом», – полагает Матвейчев.
«Россия, как и Китай, испытывает давление со стороны стран Запада. Обе страны не приемлют гегемонизма в международных отношениях. Очевидно, что лидеры РФ и КНР готовы совместно отстаивать государственный суверенитет и продвигать принципы многополярного мира», – добавил Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Отмечу, что по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина стало понятно, что обе страны заинтересованы в стабильности и процветании друг друга. Общение глав государств вышло достаточно искренним и дружеским, поэтому можно с уверенностью говорить, что партнерство России и Китая будет лишь крепнуть», – отметил собеседник.
«Само же сотрудничество является взаимовыгодным. Так, Пекин предлагает нам продукты высокотехнологичной сферы, а мы снабжаем Китай энергетическими ресурсами. Уверенно растет товарооборот. Поднебесная, наблюдая за тем, как резко обрушились торговые связи России с Европой, начинает диверсифицировать поставки и закупки. Это дает дополнительный импульс для улучшения партнерства», – резюмирует Минченко.
В понедельник стартовал трехдневный визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика».
В ходе визита главы двух государств подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление после окончания встречи в Кремле. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ.
Лавров заявил, что переговоры России и Китая – не американское дело
Лавров заявил, что российско-китайские переговоры – дело Москвы и Пекина, а не Вашингтона
Отвечая на вопрос о реакции западных стран на российско-китайские переговоры в Москве, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «это не их дело».
Лавров подчеркнул, что переговоры касаются России и Китая, «это не американское дело», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, Лавров принял участие в переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе, которые прошли в Кремле.
Кремль исключил встречу Путина с Байденом после визита Си Цзиньпина
Помощник президента Ушаков: Путин не планирует после переговоров с Си Цзиньпином встречаться с Байденом
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с американским коллегой Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также Ушаков ответил журналистам, что на переговорах с Китаем не обсуждался вопрос о возможном аресте в США бывшего президента Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности».
Путин: Коллективный Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном говорят о готовности Запада воевать с Россией до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
Германия и Чехия устроили ревизию отношения к Китаю
Президент Чехии Павел заявил о ревизии отношения к Китаю в Праге и Берлине
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В Германии и Чехии проводится ревизия политики в отношении к Китаю, сообщил президент Чехии Петр Павел, призвав к единству всего демократического мира.
Павел в ходе визита в Германию встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также с экс-президентом Германии Йоахимом Гауком. Отношения с Китаем стали одной из важных тем переговоров, передает РИА «Новости».
Президент Чехии заявил, что всех немецких политиков интересовало отношение Праги к Пекину. По его словам, «всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене», окажет ли Пекин поддержку специальной военной операции России на Украине. Для Берлина также значимым является вопрос китайской экономической политики, сказал Павел. По его мнению, лишь единая политика всего демократического мира позволит строить отношения с Китаем как «равного с равным».
Павел заявил о важности единства в поддержке Украины. Он сообщил, что Шольц выразил готовность к долговременной поддержке. Как подчеркнул Павел, этот «важный сигнал» должны услышать другие страны ЕС, чтобы поддержка Киева сохранилась «при любом развитии ситуации».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран. Россия и Китай намерены решительно поддерживать друг друга в вопросах защиты коренных интересов, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития.
Россия выступает за расчеты в юанях со странами Азии, Африки и Латинской Америки
Путин: Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях
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Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях при торговле с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.
«Важно, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран. Как я уже говорил, уже две трети товарооборота между нашими странами осуществляется в рублях и юанях», – заявил глава государства.
«Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки», – цитирует ТАСС Путина.
«Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах в – как я уже сказал – юанях», – добавил президент.
Напомним, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций с обеих сторон.
Белый дом призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
Представитель администрации США Кирби призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
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Китай не является беспристрастной стороной в конфликте России и Украины, китайский лидер Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным, но не с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что следование Уставу ООН якобы предполагает уход «России со всех территорий на Украине» и что для прекращения конфликта необходим «вывод российских войск». Кирби призвал Китай «добиваться от России вывода войск с Украины», передает ТАСС.
«Не думаю, что сегодняшняя встреча дает нам большие ожидания, что военные действия вскоре закончатся», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом, по мнению администрации США, Китай не исключает поставок России летальных вооружений, но пока признаков того, что такие поставки готовятся, Вашингтон не наблюдает.
США не считают, что Китай занимает беспристрастную позицию в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию России на Украине, продолжил покупать российские энергоносители, а Си Цзиньпин «ни разу не поговорил» с Зеленским, не посетил Украину. Кирби назвал заявления Китая о «войне Запада против России» повторением Пекином «российской пропаганды».
По версии Белого дома, Китай мог бы считаться беспристрастным, если бы Си Цзиньпин был готов разговаривать с Зеленским и следовал бы провозглашенному президентом США Джо Байденом принципу «ничего об Украине без Украины». При этом Кирби сказал, что Байден хочет поддерживать каналы связи с Китаем.
Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател также сказал, что мирная инициатива Китая «подразумевает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран». В связи с этим китайскому лидеру, по мнению США, нужно «сосредоточиться на этом пункте». Как заявил Пател, данный пункт подразумевает «вывод российских войск с территории Украины в соответствии с положениями Устава ООН».
По мнению Кирби, у Китая также «нет оснований для слишком выраженной реакции» из-за визита главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США.
Напомним, Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Си Цзиньпин планирует после визита в Москву позвонить Зеленскому.
Путин заявил о согласовании с Пекином практически всех параметров газопровода «Сила Сибири – 2»
Путин заявил о согласовании практически всех параметров договоренности о газопроводе из России в Китай
Практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы, объявил президент России Владимир Путин.
«Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод «Сила Сибири – 2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд метров кубических газа надежных стабильных поставок из России», – сказал президент РФ.
Напомним, Россия в январе 2023 года вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай – по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде.
Россия и Китай потребовали от других стран не размещать ЯО за рубежом
Россия и Китай призвали другие страны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие
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Россия и Китай считают, что ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие, говорится в их совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.
В тексте, который опубликован на сайте Кремля, подчеркивается важность совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны. Россия и Китай подтвердили, что в «ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».
Москва и Пекин призвали снижать риск развязывания ядерной войны, а также любого вооруженного конфликта между странами, у которых есть ядерное оружие. Отмечается «деградация» отношений между ядерными державами. В связи с этим Россия и Китай указывают на необходимость включить шаги по «снижению стратегических рисков» в общие усилия по снижению напряженности между странами.
Весной 2021 года в обзоре состояния ядерных сил США эксперты сообщали, что количество американских ядерных бомб B61 в Европе снизилось до 100 единиц. Ранее считалось, что США хранят 150 бомб на шести базах в пяти странах НАТО (Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции). США утверждают, что «не размещают ракеты наземного базирования в ядерном оснащении за пределами» своей территории.
Путин: Положения мирного плана Китая можно взять за основу урегулирования на Украине
Путин: Положения мирного плана Китая можно взять за основу урегулирования ситуации на Украине
Положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования ситуации на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве, заявил президент России Владимир Путин на расширенных переговорах с китайской делегацией в Москве.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник обсудили предложенный Пекином план урегулирования конфликта на Украине.
Путин заявил о готовности России и Китая сотрудничать по развитию Севморпути
Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. Мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил о согласовании с Пекином практически всех параметров газопровода «Сила Сибири – 2».
Путин: Россия поддержит китайский бизнес в замещении ушедших предприятий
Путин подтвердил готовность России поддержать китайский бизнес в замещении ушедших предприятий
Россия готова поддержать китайский бизнес в замещении предприятий, которые покинули российский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Готовы поддержать китайский бизнес в вопросе замещения производств, покинувших Россию западных предприятий», – сказал он, передает РИА «Новости».
Российский лидер обратил внимание на то, что в инвестиционной сфере сформирован масштабный пакет из 80 значимых и перспективных двусторонних проектов в различных отраслях на сумму порядка 165 млрд долларов.
Ранее Путин заявил, что товарооборот России и Китая в 2022 году достиг рекордных 185 млрд долларов, ожидается, что в этом году он превысит 200 млрд долларов.
В Кремле опровергли утверждения об «отказе» Си Цзиньпина наращивать поставки газа из России
Песков: Путин и Си Цзиньпин обсуждали на переговорах наращивание поставок газа
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле обсуждали наращивание поставок газа, а информация Bloomberg об обратном не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он пояснил, что Bloomberg, который пишет о якобы отказе КНР наращивать поставки газа из России, дает сообщения без ссылки на источник, передает ТАСС.
«Похоже на малоквалифицированные вбросы», – заметил Песков, подчеркнув, что главы государств, наоборот, обсуждали расширение поставок.
Путин ранее заявил, что Россия намерена расширять поставки сжиженного природного газа и будет наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай.
Путин: Товарооборот России и Китая в 2023 году превысит 200 млрд долларов
Путин: Товарооборот России и КНР в 2022 году достиг 185 млрд долларов
Товарооборот России и Китая в 2022 году достиг рекордных 185 млрд долларов, несмотря на последствия пандемии и санкции, ожидается, что в 2023 году он превысит 200 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в 200 млрд долларов, о чем мы договаривались с нашими друзьями раньше несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж», – сказал Путин, передает ТАСС.
Кроме того, отметил президент, ожидается рост поставок российского продовольствия на китайский рынок.
Напомним, в Кремле начались переговоры российской и китайской сторон в расширенном составе.
В США заявили о превосходстве российской армии
Американский ветеран Дрейвен заявил, что армия США потерпела бы поражение в схватке с российскими военными
В случае схватки с российскими военными армия США потерпела бы сокрушительное поражение, рассказал ветеран войск США Ноктис Дрейвен.
Ветеран написал в своем Twitter (запрещен в России), что видел американскую армию, когда она была сильнее, чем в данный момент. Дрейвен подчеркнул, что войска США потерпели бы сокрушительное поражение в битве против России или Китая, передает РИА «Новости».
Военный добавил, что к ослаблению армии США привело внедрение прогрессивной либеральной политики в военные структуры. В частности, качество подготовки снизилось из-за того, что беспрепятственно начали принимать женщин даже в структуры спецназначения, а падение уровня образования в стране негативно повлияло на армию целиком. Также Дрейвен заметил, что слишком много усилий тратится на внедрение ЛГБТ-идеологии и оставляет меньше ресурсов на качественную подготовку военных.
Кроме того, ветеран подчеркнул, что экономика Штатов находится в упадке: «Китай с Россией могли бы победить нас своей экономикой еще до попадания на поле боя», считает он.
«Если Китай и Россия устанут от методов Вашингтона, то США ждет быстрый и насильственный конец в военном и экономическом отношении», – подытожил Дрейвен.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности».
В странах БРИКС школьникам привьют традиционные ценности с помощью культуры
Режиссер Дубровская: С помощью кино мы будем прививать школьникам общие для стран БРИКС ценности
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Проект «Киноуроки» нашел живой отклик в странах БРИКС ввиду схожести наших представлений о традиционных ценностях. Китай и Бразилия уже перенимают у России опыт воспитания школьников, сказали газете ВЗГЛЯД общественные деятели Елена Дубровская и Надежда Смирнова. Ранее в Москве прошла научно-практическая конференция «Культура БРИКС».
«Мы с командой проекта «Киноуроки», а также психологами и философами, разработали 99 качеств – традиционных ценностей, присущих жителям стран БРИКС. Причем у каждого из них есть не просто название, например – «смелость», а еще и сформулированная содержательная составляющая. Это сделано для того, чтобы суть наших ценностей нельзя было исказить, как это порой делается на Западе», – рассказала Елена Дубровская, режиссер, сценарист проекта «Киноуроки в школах России».
«Перед съемками фильмов, наша таблица ценностей прошла проверку в Российской академии образования, Роскомнадзоре. Эти ценности являются базовыми во всех странах-членах БРИКС, независимо от их религиозного и политического устройства. Участники одобрили проект. Сегодня все хорошо понимают современные вызовы и задачи, возникшие перед нашими государствами», – добавила собеседница.
«Проектом «Киноуроки» в числе первых заинтересовались в Китае, Бразилии, Белоруссии, Иране. Мы поняли, что прививать школьникам общие ценностные ориентиры можно посредством других видов искусства – театрального, музыкального, изобразительного. Сейчас мы разрабатываем проекты по всем этим направлениям», – отметила Надежда Смирнова, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ, директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей.
Дубровская перечислила ближайшие планы проекта. «Уже сегодня мы отправляемся в новые регионы снимать фильмы о Луганской и Донецкой народных республиках. В июне состоится премьера первой международной картины, снятой в Белоруссии. Кроме того, сейчас готовится большой международный фильм «Школьные ботаны», в котором примут участие все страны БРИКС», – поделилась собеседница.
Во вторник в Москве на базе Российского государственного социального университета прошла научно-практическая конференция «Культура БРИКС», в которой приняли участие делегаты из Бразилии, России, Таджикистана, ОАЭ, Белоруссии, а также российские политологи, эксперты, деятели культуры. Участники констатировали общность основных традиционных ценностей для всех стран БРИКС+, и приняли решение продвигать их среди молодежи на государственном уровне.
Для этого в каждой стране будут сниматься фильмы, ставится театральные постановки, создаваться музыкальные произведения, размещаться материалы в СМИ, пропагандирующие созидательные ценности, характерные для Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, а также Аргентины, Казахстана, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран.
Еще одним итогом конференции стало решение создать в рамках БРИКС межгосударственный Институт прикладной этики, курирующий всю необходимую работу. Резолюцию подписал возглавлявший конференцию бразилец Висенте Барриентос – председатель Объединенного центра делового сотрудничества (ОЦДС) БРИКС.
При этом также во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала сообщил, что число желающих присоединиться к БРИКС увеличивается каждый месяц. Теперь вступить в организацию хотят 16 стран.