Как Ирак разрушил мировое господство Америки Дружба России и Китая вызвала у США шок

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. В Белом доме сближение двух стран назвали «браком по расчету», а госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности». Москва в этой связи указала на «зависть, злость и ревность» Запада. Что означает столь негативная реакция американцев на встречу лидеров России и Китая? Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения России и Китая похожи на «брак по расчету». По его мнению, сближение Москвы и Пекина объясняется стремлением двух стран бросить вызов США и избавиться от «основанного на правилах миропорядка». Кирби отметил, что лидеры двух государств видят друг в друге «потенциальных союзников в борьбе против Вашингтона». В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен связал визит китайского лидера в Москву с ранее выданным ордером МУС. «Поездка обеспечивает дипломатическое прикрытие военных преступлений», – цитирует Блинкена издание The New York Times. По мнению госсекретаря, приезд китайского лидера в Москву после того, как МУС выдал ордер на арест президента России, делает легальными дальнейшие действия Москвы. При этом дипломат призвал Пекин повторить предыдущие просьбы к Путину о прекращении огня на Украине в соответствии с мирной инициативой КНР. Однако он выразил глубокий скепсис по поводу того, что Китай способен поддержать «верный способ окончания конфликта». По его мнению, Поднебесная фактически «ратифицирует российские завоевания», отказываясь от поддержки идеи полного вывода войск РФ из зоны СВО. В то же время американский политолог Томас Грэм заявил, что «теплые объятия глав России и Китая должны стать поводом для беспокойства Вашингтона». По его мнению, состоявшаяся встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина поднимает вопрос о том, не рискуют ли США утратить позиции бесспорного лидера в международной дипломатии. В ходе визита в Москву председатель КНР заявил, что Пекин готов «стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве», вместе с Россией, пишет издание The Guardian. Отмечается, что общая «помпезность» приезда Си Цзиньпина обуславливалась желанием Владимира Путина продемонстрировать союзническое единство перед лицом «нависших с Запада угроз». На эту тему Эту тему подхватила и газета The New York Times . Подчеркивается, что слова президента РФ о «зависти к успехам Китая» и стремление Си Цзиньпина подчеркнуть «мудрое руководство Путина» являются обоюдной лестью, призванной продемонстрировать небывалое сближение двух стран на фоне обострения конфронтации с Западом. «Россия становится китайской ресурсной колонией», – цитирует Financial Times человека якобы близкого к Кремлю. Подчеркивается, что Москва становится «младшим партнером Пекина», а руководство РФ «не представляет победу в СВО возможной без помощи со стороны Поднебесной». Отмечается, что Россия и Китай сошлись на «взаимовыгодном обмене»: Пекин предлагает помощь в преодолении западных санкций взамен наращиванию ресурсных поставок. Главной темой предстоящих переговоров называется строительство газопровода «Сила Сибири – 2», которое позволит Москве полностью оправиться от потери европейского рынка. На якобы неравноправное партнерство РФ и КНР указывает и немецкое издание Spiegel. В статье газеты подчеркивается, что в силу сложившейся изоляции Си Цзиньпин становится единственным более-менее «важным» союзником Владимира Путина. Пекин полностью устраивает сложившаяся ситуация, ведь она позволяет сделать Россию «станцией дисконтной заправки» для Китая. Реакцию западных стран прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что США и государства ЕС «изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность», слушая вступительные речи двух лидеров на переговорах в Москве. По ее мнению, в Вашингтоне и Брюсселе не заметили главного – слова Путина и Си Цзиньпина о многолетнем созидательном развитии двусторонних отношений. Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных государств, которые занимались недопуском вакцины РФ на мировой рынок и обвинениями Пекина в распространении заболевания. При этом китайские СМИ, в отличие от американских и европейских, пестрят оптимистичными заголовками. Так, газета «Жэньминь жибао» пишет, что председателя КНР «встречала вся Москва». Подчеркивается, что атмосфера встречи с Владимиром Путиным была «теплая и дружественная». Отмечается, что оба лидера продемонстрировали готовность выстраивать равноправные партнерские отношения. Телеканал CCTV цитирует Си Цзиньпина: «Развитие китайско-российских отношений имеет глубокую историческую логику». Акцентируется, что РФ и КНР являются крупнейшими соседями, и их цель – всесторонне развивать уже сложившиеся сферы совместной деятельности. Отношения Москвы и Пекина стали безоговорочным приоритетом во внешней политике обеих стран. В экспертном сообществе отмечают: США и НАТО просто не дано понять, как два государства способны дружить и действовать на взаимной основе. Кроме того, Вашингтон испытывает серьезную злость от того, что гегемонии США медленно, но верно приходит конец. «Отношения США и союзников даже браком по расчету нельзя назвать. Европа полностью потеряла самостоятельность – она не в силах хоть как-то заявлять Вашингтону о том, что в их диалоге есть проблемы. Это не брак, а типичные феодальные отношения», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «Штаты в целом не способны на выстраивание равноправного партнерства. У них есть стандартная установка: мы – центр, а весь остальной мир должен быть под нами. Любого своего союзника США пытаются переделать в обслуживающий персонал. Конечно, дружбу России и Китая им не понять», – подчеркивает сенатор. «Для Штатов партнерство может быть только против кого-то. Вспомним, как Вашингтон сошелся с Европой. На это имелись чисто прагматичные цели: было необходимо сдержать влияние СССР и воспрепятствовать суверенизации послевоенной Германии. Естественно, каждый раз Штаты брали на себя лидирующую роль», – отмечает собеседник. «Закономерно, что подобное поведение США вызывает отторжение у большинства стран мира. Выстраивать отношения с Вашингтоном, не будучи его подчиненным, невозможно. При этом многие страны опасаются гегемонизма на интуитивном уровне», – акцентирует сенатор. «Поэтому Штатам не нравится дружба России и Китая, ведь стороны, среди прочего, говорят о построении многополярного мира. Язвительные высказывания о встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина являются всего лишь «криком нахлынувшей боли». Это бессмысленная злоба, вызванная осознанием того, что два сильных государства не собираются считаться с Вашингтоном, но намерены защищать собственные национальные интересы», – подчеркнул Долгов. «Прежде чем разглагольствовать о дружбе Китая и России, хотелось бы попросить США задуматься о природе их «брака» с союзниками. Ни о какой «любви» во взаимоотношениях Штатов со странами НАТО и другими союзниками не может быть и речи. Диалог строится исключительно на дисциплине и жестком контроле», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов. «Примечательно, что Вашингтон всегда пытается подкрепить диалог с партнерами военными базами. Достаточно посмотреть на немецкий Рамштайн – с завидным постоянством туда приезжают американские «хозяева» и указывают европейским «подданным», как жить и что делать. В этом и заключается главная трагедия Штатов: им в целом не свойственны доверие, дружба, забота по отношению к партнеру по внешней политике», – подчеркивает собеседник. «Для них существует только одна форма диалога – подчинение. Когда Вашингтон встречается с адекватным взаимодействием двух стран, которое, например, демонстрируют Россия и Китай, у него происходит культурный шок», – считает сенатор. «То есть мы имеем дело с крайне эгоцентричным государством, которое считает, что весь мир вращается лишь вокруг него. Оно готово объявлять врагом любую страну, которая будет занята налаживанием собственного суверенитета, а не танцами под дудку Штатов», – заключил Климов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД