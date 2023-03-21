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В Совфеде назвали заявления США о встрече Путина и Си Цзиньпина «криком нахлынувшей боли»
Сенатор Долгов: Американцам не понять дружбу России и Китая
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Штаты привыкли считать себя центром мира. Разрушение американской гегемонии вызывает у Вашингтона приступы злобы и боли. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в США сближение России и Китая назвали «браком по расчету», а поездку Си Цзиньпина в Москву – «дипломатическим прикрытием» для Владимира Путина.
«Отношения США и союзников нельзя назвать даже браком по расчету. Европа полностью потеряла самостоятельность – она не способна хоть как-то заявлять Вашингтону о том, что в их диалоге есть проблемы. Это не брак, а типичные феодальные отношения», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Штаты в целом не способны на выстраивание равноправного партнерства. У них есть стандартная установка: мы – центр, а весь остальной мир должен быть «под нами». Любого своего союзника США пытаются переделать в обслуживающий персонал. Конечно, дружбу России и Китая им не понять», – подчеркивает сенатор.
«Для Штатов партнерство может быть только «против кого-то». Вспомним, как Вашингтон сошелся с Европой. На это имелись чисто прагматичные цели: было необходимо сдержать влияние СССР и воспрепятствовать суверенизации послевоенной Германии. Естественно, каждый раз Штаты брали на себя лидирующую роль», – отмечает собеседник.
«Закономерно, что подобное поведение США вызывает отторжение у большинства стран мира. Выстраивать отношения с Вашингтоном, не будучи его подчиненным, невозможно, а гегемонизма многие государства опасаются на интуитивном уровне», – акцентирует сенатор.
«Поэтому Штатам не нравится дружба России и Китая, ведь стороны, среди прочего, говорят о построении многополярного мира. Язвительные высказывания о встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина являются всего лишь «криком нахлынувшей боли». Это бессмысленная злоба, вызванная осознанием того, что два сильных государства не собираются считаться с Вашингтоном, но намерены защищать собственные национальные интересы», – резюмирует Долгов.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения России и Китая похожи на «брак по расчету». По его мнению, сближение Москвы и Пекина объясняется стремлением двух стран бросить вызов США и избавиться от «основанного на правилах миропорядка». Кирби отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, видит в лидере РФ «потенциального союзника в борьбе против Вашингтона».
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен связал визит китайского лидера в Москву с ранее выданным ордером МУС. «Поездка обеспечивает дипломатическое прикрытие военных преступлений Владимира Путина», – цитирует Блинкена издание The New York Times. По мнению госсекретаря, приезд китайского лидера в Москву после того, как МУС выдал ордер на арест президента РФ, делает легальными дальнейшие «зверства Москвы».
Реакцию Штатов прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что на Западе «изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность», слушая вступительные речи двух лидеров на переговорах в Москве. По ее мнению, в Вашингтоне не заметили главного – слова Путина и Си Цзиньпина о многолетнем созидательном развитии двусторонних отношений.
Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных стран, которые занимались недопуском вакцины РФ на мировой рынок и обвинениями Пекина в распространении заболевания.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика». Переговоры продолжатся во вторник.
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Россия подняла Су-35 на перехват американских В-52Н над Балтикой
Минобороны: Россия подняла истребитель Су-35 на перехват американских стратегических бомбардировщиков В-52Н над Балтикой
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Истребитель Су-35 вылетел на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
В понедельник средства РЛС дежурных по ПВО сил Западного военного округа (ЗВО) над акваторией Балтийского моря обнаружили две воздушные цели, которые выполняли полет в направлении госграницы России.
В Национальном центре управления обороной России уточнили, что обнаруженные цели удалось классифицировать как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, передает ТАСС.
В Минобороны информировали, что для недопущения нарушения границы России в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил ЗВО. Его экипаж занял утановленную зону дежурства в воздухе. В ведомстве рассказали, что после удаления иностранных военных самолетов от государственной границы российский истребитель вернулся к аэродрому базирования.
Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H был замечен над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга.
Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость
Захарова: На Западе испытали зависть, злость и ревность, слушая президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве
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Западные режимы изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что на Западе изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве. При этом она обратила внимание, что главного на Западе не заметили: оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Захарова указала, что созидательность эта не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира.
В связи с этим дипломат напомнила о последних примерах синофобии стран Запада. В частности, Германия запретила своим компаниям взаимодействовать с новыми разработками китайского телекома, Нидерланды ввели запрет на сотрудничество с Пекином по микрочипам, а в США Пекину не могут простить популярность китайских программ.
При этом Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных режимов, которые занимались недопуском российской вакцины на мировой рынок и обвинениями КНР в якобы распространении коронавируса.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, некогда прекрасный западный «сад» без российских удобрений что-то совсем зачах, а вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также созидательности и ответственности.
Ранее в Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету», объяснив сближение Москвы и Пекина стремлением бросить вызов США.
Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на «арест» Путина
Bloomberg: Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о выдаче международного ордера на «арест» президента России
Венгрия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза о выдаче международного ордера на «арест» президента России Владимира Путина, сообщило Bloomberg.
В статье подчеркивается, что из-за наложенного Будапештом вето главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель опубликовал заявление о поддержке решения Международного уголовного суда от своего имени, передает РИА «Новости».
Издание предположило, что Будапешт обозначит свою позицию по этому вопросу, когда лидеры ЕС встретятся на очередном саммите в Брюсселе.
Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента России.
Путин: Россия ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Путин: Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
Путин добавил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Также в начале встречи он отметил, что обсудит с Си Цзиньпином тему Украины, передает ТАСС.
«Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине… Конечно, у нас будет возможность обсудить это», – сказал Путин.
Он также добавил, что Китай исходит «из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права».
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит Си в Россию прояснит будущее Украины.
Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.
Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.
Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.
Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
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Путин потребовал жестко пресекать любые попытки раскачать общество
Президент Владимир Путин на коллегии МВД потребовал жестко пресекать любые провокации, незаконные акции и попытки раскачать общество.
Путин, выступая на коллегии МВД, призвал жестко пресекать любые провокации, незаконные акции, которые направлены на попытки раскачать общество, передает ТАСС.
Президент отметил, что единство и сплоченность многонационального общества России были и остаются силой страны, помогают преодолевать любые испытания.
В Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету»
Член СНБ Белого дома Кирби заявил о сближении РФ и КНР, при этом он назвал отношения Москвы и Пекина «браком по расчету»
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются, Россия и Китай стали ближе друг к другу, при этом он выразил мнение, что это в большей степени «брак по расчету».
Кирби прокомментировал государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, выразив мнение, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, отношения Москвы и Пекина в последнее время развиваются. При этом сотрудник администрации США выразил мнение, что развитие отношений Москвы и Пекина представляет собой в большей степени «брак по расчету, а не по любви», передает ТАСС.
По мнению представителя Белого дома, сближение России и Китая объясняется главным образом стремлением бросить вызов США, избавиться от так называемого основанного на правилах миропорядка, который этим двум странам не слишком-то нравится.
По версии Кирби, особенно Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома считает, что председатель КНР Си Цзиньпин видит в президенте России Владимире Путине потенциального союзника в этих усилиях.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая
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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что укрепление и развитие китайско-российских отношений – это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире, передает ТАСС содержание заявления лидера Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай твердо придерживается общего курса на укрепление стратегического сотрудничества с Россией.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве КНР информировали, что между лидерами России и Китая состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу. По сообщению МИД КНР, китайский лидер подчеркнул, что большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры, а также против подливания масла в огонь. По сообщению МИД КНР, Си заверил Путина, что Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.
Накануне Си на встрече с Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
Си Цзиньпин: Китай высоко ценит отношения с Россией
Китай придает большое значение отношениям с Россией, поскольку в них присутствует историческая логика, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Си Цзиньпин также выразил признательность российскому лидеру за его положительное отношение к Китаю и за оказанную поддержку, передает ТАСС.
«Большое спасибо, господин президент, за то, что вы всегда давали положительную оценку развитию и строительству Китая, оказывали нам поддержку», – добавил он.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.
Эксперт: Иракский сценарий США сегодня реализуют на Украине
Эксперт Кикнадзе рассказал о вторжении США в Ирак под надуманным предлогом и разорении американцами этой страны
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Ирак имел прекрасные шансы стать успешной страной в результате внутренних преобразований, но такое развитие событий вошло в противоречие с интересами США, и поэтому Вашингтон использовал силу под надуманным предлогом, заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Наука. Общество. Оборона» Владимир Кикнадзе. 20 марта исполнилось 20 лет с начала вторжения США в Ирак.
«США всегда демонстрировали готовность решать внешнеполитические проблемы силой. Мы видели это в 1980-х, когда Вашингтон фактически спровоцировал конфликт между Багдадом и Тегераном. В 1991 году Штаты провели операцию «Буря в пустыне». Таким образом, вторжение в Ирак стало логичным продолжением цепи наглых и агрессивных действий», – считает Владимир Кикнадзе, член-корреспондент РАРАН, главный редактор журнала «Наука. Общество. Оборона».
«Напомню, что Ирак входит в число мировых лидеров по доказанным запасам нефти. Страна имела прекрасные шансы стать успешной в результате внутренних преобразований. Однако такое развитие событий вошло в противоречие с интересами США. Они не смогли продавить Багдад дипломатически, поэтому использовали силу под надуманным предлогом», – напомнил эксперт.
«В результате вся страна оказалась в руинах, а ее ресурсами начали распоряжаться американские нефтяные компании. При этом Штаты для оправдания своих действий использовали лицемерные подходы. Здесь достаточно вспомнить знаменитую пробирку Пауэлла», – акцентирует Кикнадзе.
«При этом Ирак шел на все возможные уступки, чтобы избежать столь печального исхода. Руководство страны создавало максимально комфортные условия для международных организаций, которые осуществляли проверку о якобы причастности Багдада к разработке химического, бактериологического и ядерного оружия», – отмечает эксперт.
Однако все институты глобального мира еще в начале 2000-х находились под серьезным контролем Штатов, а возразить им не мог никто, напоминает собеседник. Он отметил, что решение о вторжении Штаты принимали без одобрения со стороны ООН.
«США в Ираке беспредельничали не только в военных вопросах, но и в вопросах культуры. «Архитекторы демократии» принялись вывозить к себе на родину культурно-исторические ценности, общее число которых достигло около 130 тыс. единиц», – рассказывает Кикнадзе.
По его словам, ситуация повторяется и в наше время: «Фактически иракский сценарий сегодня реализуется на Украине. США развязали братоубийственный конфликт лишь для того, чтобы удовлетворить собственные экономические и геополитические интересы».
«Более того, «пробирка Пауэлла» получила новое переосмысление. Она не осталась в прошлом, а проявилась в Буче, в ряде других городов и регионов на сопредельных территориях. Это же касается обмана миллионов людей по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Политика США за последние 20 лет практически никаких не изменилась. И России важно акцентировать на этом внимание международной общественности», – считает Кикнадзе.
Напомним, ровно двадцать лет назад началось вторжение американских войск в Ирак. В результате вторжения правительство Саддама Хусейна было свергнуто, а страна была разрушена.
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Шольц раскрыл длительность разговоров с Путиным
Канцлер Германии Шольц сообщил, что телефонные разговоры c Путиным длились до 1,5 часов
Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл газете Rheinische Post, что иногда телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным длились до 1,5 часов.
По его словам, переговоры были долгими, порой они шли на немецком языке, иногда с переводом, в любом случае во время разговоров всегда сохранялся вежливый тон, передает ТАСС.
«Мы обращаемся на Вы, – подчеркнул Шольц.
Недавняя встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длилась 4,5 часа.
Путин рассказал о множестве совместных задач и целей Китая и России
Путин рассказал Си Цзиньпину о множестве совместных задач и целей Китая и России
У России и Китая есть множество общих задач и целей, заявил российский президент Владимир Путин на встрече в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание», – обратился он к китайскому коллеге.
Путин также отметил вклад Москвы и Пекина в укрепление основополагающих принципов мироустройства и многополярности, передает ТАСС.
Глава государства добавил, что у стран есть много вопросов для обсуждения и в сфере экономического взаимодействия.
Обсуждаться эти вопросы будут завтра. «А сегодня я очень рад тому, что вы сочли возможным, нашли время приехать вечером, чтобы в неформальной, дружеской обстановке спокойно поговорить по всем интересующим нас вопросам», – сказал Путин.
Основные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут завтра с участием делегаций.
Россия списала долги стран Африки на сумму более 20 млрд долларов
Путин заявил о списании долгов стран Африки на сумму более 20 млрд долларов
Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире».
Он также сообщил, что ежегодная квота приема африканских студентов на бюджетные места в высших учебных заведениях России будет увеличена более чем вдвое, передает ТАСС.
«На традиционно высоком уровне находится сотрудничество России и государств Африки в области образования. Сейчас в нашей стране обучается около 27 тысяч африканских студентов, из них более пяти тысяч – за счет федерального бюджета. При этом ежегодная квота их приема на бюджетные места в российских вузах будет увеличена более чем вдвое», – сказал президент.
Ранее Путин заявил, что Россия поставит бесплатно Африке зерно в случае непродления зерновой сделки.
Путин: Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка
Африка станет одним из лидеров формирующегося нового многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин на парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире».
«Государства Африки постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах, все увереннее заявляют о себе в политике и в экономике. Убеждены, что Африка станет одним из лидеров формирующегося нового многополярного миропорядка», – цитирует ТАСС Путина.
По словам президента, Россия и дальше будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими странами, это один из приоритетов ее внешней политики.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту «Россия – Африка» интенсивно ведется, он запланирован на июль.
Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на следующих выборах
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что на следующих выборах россияне поддержат президента России Владимира Путина, встреча двух лидеров проходит в Кремле.
Си Цзиньпин рассказал, что знает о президентских выборах в России в 2024 году. По словам китайского лидера, благодаря сильному руководству Путина «за последние годы Россия добилась значительного прогресса в деле достижения успехов и процветания страны», передает «Интерфакс».
«Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях», – добавил председатель КНР.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково.