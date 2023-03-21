Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление для прессы

По итогам российско-китайских переговоров президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сделали заявления для СМИ, в которых они рассказали о прошедших переговорах.

Как рассказал Путин, в ходе переговоров «был отмечен рост напряженности во многих регионах мира, накопление конфликтного и кризисного потенциала в глобальной политике и экономике. Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных, политически мотивированных санкций и прочих ограничений, использования других средств несправедливой конкуренции в экономической борьбе», говорится на сайте Кремля.

«Нарушаются, казалось бы, незыблемые принципы: невмешательство во внутренние дела, права стран на суверенную модель развития, свобода торговли, доступ к современным технологиям и даже к образованию. И в этом контексте Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических и экономических преимуществ», – сказал Путин.

Путин рассказал, что была обсуждена ситуация вокруг Украины.

«Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем», – сказал он.

Путин рассказал, что в совместном заявлении о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года поставлена задача кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, углубить связи по восьми стратегическим направлениям, прежде всего в финансовой, в промышленно-технологической и транспортно-логистической областях.

«Серьезным стимулом для развития торгово-инвестиционного сотрудничества является расширение практики расчетов между нашими странами в национальных валютах. По итогам первых трех кварталов прошлого года доля рубля и юаня во взаимных коммерческих операциях достигла 65 процентов и продолжает расти, что позволяет нам обезопасить взаимную торговлю от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках», – заявил российский лидер.

По его словам, «в ходе переговоров была подробно рассмотрена тематика сотрудничества в энергетике, которое продвигается хорошими темпами. Китай вышел в лидеры по импорту российской нефти, при этом Россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки на нужды китайской экономики».

«Широкие перспективы для российско-китайского сотрудничества открываются и в газовой сфере. В 2022 году Россия почти в полтора раза увеличила подачу этого топлива в КНР по магистральному трубопроводу «Сила Сибири», причем Газпром шел навстречу пожеланиям китайских коллег и выполнял дополнительные поставки сверх контрактных обязательств, что, безусловно, говорит о нашей компании как об ответственном поставщике и надежном партнере», – добавил Путин.

Он обозначил, что «дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключенного в январе межправсоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода «Сила Сибири –2» через территорию Монголии. Мы подробно говорили об этом, с монгольской стороны у нас все договоренности достигнуты: это по году будет 50 миллиардов кубических метров газа. Упомяну и о том, что Россия занимает четвертое место по поставкам в Китай сжиженного газа, и, конечно, поставки СПГ в обозримой перспективе будут расширяться».

В заявлении Путина говорится, что «стратегическое направление российско-китайского партнерства – это сельское хозяйство. Взаимная торговля агропродукцией растет высокими темпами – в прошлом году более чем на 41%. Имеются возможности для существенного наращивания экспорта в КНР мяса, зерна и других категорий товаров».

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин после переговоров в Кремле подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.