Рябков счел невозможными переговоры России с США по СНВ-3 Встречу Путина и Си Цзиньпина объявили концом «порядка, основанного на правилах» Australian Broadcasting Corporation после встречи Путина и Си Цзиньпина заявила о конце «порядка, основанного на правилах»

Встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина демонстрирует, что западный «порядок, основанный на правилах», уходит в прошлое, заявила австралийская вещательная корпорация ABC. Как заявила Australian Broadcasting Corporation, Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали способность «внедрять собственную дипломатию и создавать союзы» вопреки Западу, передает ТАСС. По мнению ABC, в экономическом, военном и политическом планах «мир смещается с западной оси». Высказывается предположение, что «порядок, основанный на правилах, уходит в прошлое», поскольку правила обеспечивали доминирование Запада, который мог «нарушать и устанавливать их по своей прихоти». ABC отметила, что ни Китай, ни Индия «не подвергли Россию остракизму». Глядя на политику Китая, большая часть мира, которая не стала поддерживать санкции против России, увидела, что западная поддержка Украины, представленная как защита самих основ миропорядка – не единственный вариант поведения. Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Рябков назвал условие для обсуждения с США возвращения России к ДСНВ Замглавы МИД Рябков назвал условие к обсуждению с США возвращения России к ДСНВ

Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссии, организованной клубом «Валдай». По его словам, США должны одуматься и воспринять реальность какова она есть. «Они продолжают играть огнем в прямом смысле слова», – цитирует его РИА «Новости». Ранее Рябков заявил, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна. До этого Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения. В Японии предрекли Зеленскому будущее бен Ладена Shukan Gendai: Зеленский может повторить судьбу бен Ладена, которому также покровительствовали США

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которому также покровительствовал Вашингтон, выразил мнение обозреватель Shukan Gendai Хироси Охара. По его словам, изначально Усама бен Ладен, которого в Штатах считают кровавым террористом, был моджахедом. В те годы моджахеды воевали с советскими военными в Афганистане, а США доставляли им оружие и деньги в рамках операции «Циклон». То есть Белый дом, как сегодня поддерживает Украину, поддерживал их. При этом моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, как сейчас оправдывают борьбу с Россией, передает РИА «Новости». Охара отметил, что именно Штаты возвели лидера «Аль-Каиды*»* бен Ладена в герои. Резюмируя, журналист предложил Зеленскому внимательно следить за своим положением. Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Киев.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле обсуждали наращивание поставок газа, а информация Bloomberg об обратном не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что Bloomberg, который пишет о якобы отказе КНР наращивать поставки газа из России, дает сообщения без ссылки на источник, передает ТАСС. «Похоже на малоквалифицированные вбросы», – заметил Песков, подчеркнув, что главы государств, наоборот, обсуждали расширение поставок. Путин ранее заявил, что Россия намерена расширять поставки сжиженного природного газа и будет наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай.

Президент Владимир Путин заметил, что артист балета Сергей Полунин, удостоенный премии для молодых деятелей искусства, отсутствует на церемонии награждения. «Молодой, но признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, – это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только что-то я его не вижу», – заметил глава государства во время церемонии награждения в Кремле, сообщает ТАСС. Как предположил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Полунин мог отсутствовать на вручении премий для молодых деятелей искусства из-за загруженности. Помимо Полунина, на церемонии в Кремле не оказалось еще двух награжденных. Путин в среду в Кремле вручает премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии для молодых деятелей искусства. Глава государства лично наградит скульптора Екатерину Пильникову и режиссера Айдара Заббарова, которые стали лауреатами премии для молодых деятелей искусства, а также руководителя коллектива народного творчества «Радость» из Севастополя Виктора Гоцуленко и художественного руководителя ансамбля танца «Радость» из Мурманска Ларису Феоктистову – им присуждена премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Также наград за произведения для детей и юношества были удостоены режиссеры Александр Галибин и Инесса Ковалевская. Вручение премий традиционно проходит в преддверии Дня работника культуры, который отмечается в России 25 марта. Артист балета Сергей Полунин, скульптор Екатерина Пильникова и режиссер Айдар Заббаров стали лауреатами премии президента Владимира Путина для молодых деятелей культуры за 2022 год, соответствующий указ был опубликован накануне на официальном интернет-портале правовой информации.

В случае схватки с российскими военными армия США потерпела бы сокрушительное поражение, рассказал ветеран войск США Ноктис Дрейвен. Ветеран написал в своем Twitter (запрещен в России), что видел американскую армию, когда она была сильнее, чем в данный момент. Дрейвен подчеркнул, что войска США потерпели бы сокрушительное поражение в битве против России или Китая, передает РИА «Новости». Военный добавил, что к ослаблению армии США привело внедрение прогрессивной либеральной политики в военные структуры. В частности, качество подготовки снизилось из-за того, что беспрепятственно начали принимать женщин даже в структуры спецназначения, а падение уровня образования в стране негативно повлияло на армию целиком. Также Дрейвен заметил, что слишком много усилий тратится на внедрение ЛГБТ-идеологии и оставляет меньше ресурсов на качественную подготовку военных. Кроме того, ветеран подчеркнул, что экономика Штатов находится в упадке: «Китай с Россией могли бы победить нас своей экономикой еще до попадания на поле боя», считает он. «Если Китай и Россия устанут от методов Вашингтона, то США ждет быстрый и насильственный конец в военном и экономическом отношении», – подытожил Дрейвен. Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности». Блинкен напомнил, что США не являются участниками Международного уголовного суда Госсекретарь Блинкен напомнил, что США не являются участниками Международного уголовного суда 22 марта 2023, 20:10 Текст: Ольга Иванова

Комментируя ордер Международного уголовного суда об «аресте» российского лидера и возможность его реализовать, госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что Соединенные Штаты не являются участником Международного уголовного суда (МУС). Сенатор-республиканец Линдси Грэм в ходе слушаний в комитете Сената по ассигнованиям призвала арестовать президента России Владимира Путина, «если он прибудет в Вашингтон», сообщает РИА «Новости». Блинкен в ответ напомнил, что США не являются участниками соглашения по МУС, а также добавил, что у российского руководства пока нет планов приезжать в Штаты. При этом на вопрос сенатора о том, будет ли администрация США призывать руководство европейских стран реализовать ордер в случае посещения российским лидером этих государств, Блинкен заявил, что «каждый участник суда должен исполнять свои обязательства». США отрицают решения и действия Международного уголовного суда в отношении своих граждан на законодательном уровне. «Акт о защите американских военнослужащих» был принят Конгрессом, подписан президентом Джорджем Бушем в 2002 году и до сих пор действует. В 2017 году МУС пытался разобраться с разрозненными данными о преступлениях солдат коалиции в Афганистане. Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

Соединенные Штаты решили отправить танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года, сообщает издание New York Times. По информации издания, танки будут направлены из имеющихся на вооружении американской армии старых M1A1 Abrams, которые перед отправкой в Киев отремонтируют и модернизируют, передает ФАН. Отмечается, что США, согласно первоначальному плану, хотели отправить Киеву 31 новейший танк M1A2 Abrams, однако процесс сборки и отправки этой модели мог составить от года до двух. Так, в Белом доме решили отправить более старую версию M1A1, которая имеется в армейских запасах. Кроме того, по мнению американских чиновников, украинским военным также будет легче научиться использовать и обслуживать M1A1. Напомним, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что США работают над скорейшей поставкой танков Abrams Киеву. Ранее сообщалось, что боевые танки Abrams требуют значительной материально-технической поддержки.

У Москвы и Пекина совпадает видение будущего международной политики. Российско-китайское партнерство носит взаимовыгодный характер, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев и политолог Евгений Минченко, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина с его китайским коллегой Си Цзиньпином. «Сближение России и Китая не устраивает многие западные страны. Встречу лидеров стран пытались сорвать. Выходка с выдачей МУС ордера на арест Владимира Путина, очевидно, нужна была для того, чтобы не допустить переговоры», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Однако Москва и Пекин наглядно продемонстрировали, что оказывать давление на две великие державы бессмысленно. Козни недоброжелателей лишь укрепили нашу готовность проводить самостоятельную политику, основанную на принципах взаимоуважения и соблюдении национальных интересов», – подчеркивает депутат. «Си Цзиньпин и Владимир Путин неоднократно подчеркивали, что сотрудничество РФ и КНР носит взаимовыгодный характер. Наш диалог должен стать образцом для других государств. Мы открыто продвигаем идеалы уважительного отношения к суверенитету страны-партнера, и отвергаем всякие попытки выстраивания параллели «гегемон – подчиненные», – отмечает собеседник. «Ключевыми сферами для дальнейшего взаимодействия Китая и России станут энергетика и логистика. Но прорывы могут произойти и в высокотехнологичных отраслях, ведь их развитие идет динамичным темпом», – полагает Матвейчев. «Россия, как и Китай, испытывает давление со стороны стран Запада. Обе страны не приемлют гегемонизма в международных отношениях. Очевидно, что лидеры РФ и КНР готовы совместно отстаивать государственный суверенитет и продвигать принципы многополярного мира», – добавил Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Отмечу, что по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина стало понятно, что обе страны заинтересованы в стабильности и процветании друг друга. Общение глав государств вышло достаточно искренним и дружеским, поэтому можно с уверенностью говорить, что партнерство России и Китая будет лишь крепнуть», – отметил собеседник. «Само же сотрудничество является взаимовыгодным. Так, Пекин предлагает нам продукты высокотехнологичной сферы, а мы снабжаем Китай энергетическими ресурсами. Уверенно растет товарооборот. Поднебесная, наблюдая за тем, как резко обрушились торговые связи России с Европой, начинает диверсифицировать поставки и закупки. Это дает дополнительный импульс для улучшения партнерства», – резюмирует Минченко. В понедельник стартовал трехдневный визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика». В ходе визита главы двух государств подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление после окончания встречи в Кремле. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ. Новости СМИ2 Китайские СМИ: Пекин не будет выступать с нереальными требованиями по Украине South China Morning Post: Китай хочет мира на Украине, но не будет выдвигать невыполнимых требований 22 марта 2023, 12:38 Текст: Елизавета Шишкова

Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина показал, что Пекин хочет мира на Украине, однако Китай не будет выдвигать нереализуемых требований, пишет газета South China Morning Post, приводя мнения экспертов. Аналитики считают, что китайский план урегулирования конфликта на Украине может быть попыткой противостоять критике по поводу того, что Пекин поддерживает Москву, и «показать, что вместо этого он поддерживает мир», передает ТАСС. Издание подчеркивает, что предложения Китая о мире Запад воспринял как пророссийские из-за нежелания осудить Россию и попросить ее покинуть украинскую территорию. Профессор международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунин считает, что мирные предложения Китая стали попыткой «скорректировать свое положение после прошлогоднего заявления о том, что отношения с Россией не имеют границ, что вызвало критику». Он подчеркнул, что позиция Китая заключается в том, что он стоит за мир. Эксперт предполагает, что если Пекин поддержит Москву и поможет ей в борьбе против Украины, то это не пойдет на пользу отношениям Китая с США и Европой. South China Morning Post пишет, что сейчас на Китай оказывают жесткое давление лидеры ЕС, призывая использовать влияние КНР на Россию, чтобы завершить конфликт. По мнению профессора международных отношений Народного университета Ван Ивэя, Китай в этом году столкнется с еще большим давлением. Профессор полагает, что Пекин реалистичен в вопросе того, чего он может добиться в украинском вопросе. Китайские власти, по мнению эксперта, не ожидают мгновенного прекращения огня, а консенсуса, который бы устроил всех. Ван Ивэй считает, что Си Цзиньпин не будет выдвигать «нереалистичных требований» относительно территорий и вывода войск, которые ни Москва, ни Киев сейчас не примут. «Китай не сможет стоять на одной стороне и противостоять другой», – заключил эксперт. Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении призвали избегать деградации кризиса на Украине и его перехода «в неконтролируемую фазу». Рябков счел невозможными переговоры России с США по СНВ-3 Рябков заявил о невозможности для России вести переговоры с США по СНВ-3 в сложившихся условиях

США следовало раньше договариваться с Россией по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сейчас это невозможно, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай». Как заявил Рябков, сейчас «удобно выносить на публику трактовки, что Россия, извините, хлопнула дверью, когда можно было договориться». «Нет, уважаемые коллеги в США, договариваться нужно было раньше», – сказал он, добавив, что в нынешних условиях «не может быть и речи ни о каких секретных, открытых, прямых, закрытых» договоренностях по СНВ-3. Кроме того, по словам Рябкова, нет ни «точек соприкосновения» по данной теме, ни «оснований для переговоров» по восстановлению российского участия, передает РБК. «Да, это полностью лишено политического смысла, и практической цели в этом не может быть по факту», – приводит его слова «Интерфакс». Рябков отметил, что даже объявленная Москвой «приверженность центрального количественного ограничения на СНВ по договору» стала «сугубо добровольным» шагом со стороны России. Напомним, по его словам, курс США на эскалацию конфликта на Украине изменил для России всю обстановку в области безопасности. Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом. Новости СМИ2 МИД: Курс США на эскалацию на Украине поменял для России обстановку в сфере безопасности Замглавы МИД Рябков: Курс США на эскалацию на Украине поменял для России обстановку в сфере безопасности 22 марта 2023, 16:45 Текст: Ольга Иванова

Курс США на эскалацию конфликта на Украине поменял принципиальным образом для России всю обстановку в области безопасности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссии «Мир без ДСНВ: что дальше?» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, из-за враждебных действий США решение о приостановке Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было вынужденным и практически неизбежным, сообщает ТАСС. Рябков добавил, что курс на эскалацию конфликта на Украине, проведение изощренной по своим формам гибридной войны против России поменяли для Москвы всю обстановку в области безопасности. Ранее Рябков заявил, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна. До этого Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения.

Находящимся на территории Украины 45 сотрудникам Госдепа и нескольким специалистам Пентагона поручено следить за отправляемой Киеву военной помощью США, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, США уделяют «пристальное внимание» вопросам, затрагивающим надзор за поставками. Отмечается, что за этим следят 45 сотрудников Госдепартамента в посольстве в Киеве. «Это лишь со стороны Госдепартамента. У министерства обороны также есть свои люди на местах», – передает ТАСС слова Блинкена. Он добавил, что все это делается, чтобы видеть, что военная техника «используется надлежащим образом». Ранее в Пентагоне заявили, что отправят на Украину танки Abrams к осени. Ранее появлялись сообщения о том, что около 70% западной военной помощи Украине не попадает на фронт, а страны, отправляющие помощь, часто не могут проконтролировать, куда она идет. Об этом сообщал американский телеканал CBS.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что «в ближайшие два-три дня» хочет провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Эрдоган сказал, что активно обсуждал с Путиным выполнение зерновой сделки, а также возможность обработки в Турции зерна из России с последующей передачей его беднейшим государствам Африки по инициативе российского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV. «Он (Путин) сказал: «Давайте отправим зерно в слаборазвитые африканские страны». Я ему ответил: «Вы отправляйте зерно, а мы сделаем из него муку и отправим в слаборазвитые страны». У нас есть такое соглашение», – приводит слова Эрдогана ТАСС. Также Эрдоган подчеркнул, что в мире сохраняется «потребность в удобрениях». Турция намерена приложить усилия, чтобы российские удобрения были получены странами, которые испытывают в них потребность. Напомним, как сообщил Путин, если через два месяца Москва решит не продлевать зерновую сделку из-за нарушения Западом договоренностей, Россия безвозмездно пришлет нуждающимся странам Африки продовольствие. Песков: Кремлю важна не реакция Запада на визит лидера Китая в Москву, а его результат 22 марта 2023, 13:39 Текст: Елизавета Шишкова

Кремлю важен результат визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, а не ожидаемая недружественная реакция Запада, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что западные страны глубоко враждебно отреагировали на визит, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что переговоры лидеров были весьма насыщенными. Представитель Кремля призвал тщательно ознакомиться с текстом двух деклараций, которые были подписаны Путиным и Си Цзиньпином. Особенно важным он назвал документ об углублении отношений между странами. Декларация содержит общее видение настоящего и перспектив наших двусторонних отношений, нашего общего отношения к мировым процессам, процессам трансформации международных отношений. В совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина говорится, что Россия и Китай намерены решительно поддерживать друг друга в вопросах защиты суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития.

Президент России Владимир Путин направил родным экс-главы ЦИК России Владимира Чурова, ушедшего из жизни на 71-м году, телеграмму с соболезнованиями. Глава государства отметил, что Чуров твердо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, честно служил Отечеству, говорится на сайте Кремля. «Ушел из жизни Владимир Евгеньевич Чуров – профессионал высочайшего класса, честный, принципиальный, бесконечно преданный делу человек. Владимир Евгеньевич всегда трудился с полной самоотдачей. На самых сложных направлениях работы, на ответственном посту председателя ЦИК России, в значимой общественной, законотворческой деятельности он твердо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, честно служил Отечеству», – говорится в телеграмме. В среду стало известно, что экс-председатель Центризбиркома Владимир Чуров скончался на 71-м году жизни после перенесенного инфаркта.