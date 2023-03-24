Россия переворачивает в свою пользу Ближний Восток

Как примирение саудитов с Сирией скажется на России

На Ближнем Востоке продолжаются тектонические сдвиги, которые еще недавно сложно было даже представить. Саудовская Аравия мирится теперь не только с Ираном, но и с Сирией – а ведь именно саудиты в первую очередь давали деньги на свержение Асада. Происходящее имеет прямое отношение к интересам России.

«Создается впечатление, что в регионе идет широкий процесс перетасовки карт, следствием чего могут стать новые союзы – в результате все перевернется с ног на голову», – пишет о нынешней ситуации на Ближнем Востоке региональное издание «Аль-Джарида».

И одним из главных участников этого процесса является Саудовская Аравия. Недавно Эр-Рияд при посредничестве Китая достиг соглашения о восстановлении дипломатических отношений со своим главным региональным противником – Ираном. Сейчас саудиты восстанавливают отношения с еще одним своим врагом – президентом Сирии Башаром Асадом. Для соответствующих переговоров в саудовскую столицу приезжал высокопоставленный член семьи Асада (по слухам, этим человеком был брат президента – Махер). Как считается, саудовское посольство в Дамаске откроется по окончании священного для мусульман месяца Рамадан. А за возвращением посольств последует и возвращение Сирии в Лигу Арабских Государств.

Саудиты спешат мириться

Саудовско-сирийский процесс является частью более глобального процесса нормализации отношений между Дамаском и ближневосточными странами. После разрушительного февральского землетрясения сирийскую столицу впервые со времен начала гражданской войны посетили министры иностранных дел Египта и Иордании, а саудиты отправили в Алеппо самолет с гуманитарной помощью. 19 марта Башара Асада с женой со всеми почестями встречали в Объединенных Арабских Эмиратах.

Однако все-таки главной арабской страной сейчас является именно Саудовская Аравия, и от нее зависит степень и темп восстановления контактов между Башаром Асадом и его соседями. Судя по нынешней позиции Эр-Рияда, выбор был сделан в пользу ускорения.

На это у Саудовской Аравии есть несколько причин.

Прежде всего, это фиксация убытков. Неверная ставка на свержение Асада не только не привела к успеху, но и лишила Эр-Рияд целого ряда позиций на Ближнем Востоке.

Саудовскую Аравию вытеснили не только из Сирии, но и из Ливана – причем вытесняли не только иранцы, но и турки, которые оказались гораздо более гибкими, чем саудиты. И сейчас Эр-Рияд хочет сделать то, что начала делать Анкара (ее конкурент в борьбе за региональное лидерство) несколько лет назад после вхождения по российскому приглашению в мирный процесс – то есть вернуться в Сирию, находящуюся в центре региона. Как верно отметили в министерстве иностранных дел ОАЭ, крайне необходимо «усиливать арабскую роль в Сирии».

Но если Турция до сих пор этот процесс не завершила (все говорят о возможном саммите Эрдогана и Асада, но потенциальные переговоры об этом в Москве между сирийской и турецкой делегациями не состоялись), то Эр-Рияд хочет пройти всю процедуру за считаные месяцы. И тем самым обойти проведшую мощный дебют Анкару в эндшпиле дипломатической игры на сирийской доске.

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Саудовская Аравия хочет не только вернуться, но и приобрести. Изначально главной целью Эр-Рияда в Сирии не свержение Башара Асада, а вывод Сирии из-под влияния Ирана. Смена режима рассматривалась лишь как (казалось бы) наиболее эффективный метод достижения этой цели.

Сейчас данный метод неосуществим – однако, как считают в Эр-Рияде, цель все еще выглядит частично достижимой. Выгнать Иран из Сирии не получится, но вполне возможно соблазнить Башара Асада на создание параллельного стратегического сотрудничества с саудовским руководством. Хотя бы потому, что Саудовская Аравия (в отличие от Ирана) обладает десятками миллиардов свободных долларов, которые она может вложить в восстановление Сирии от последствий гражданской войны и февральского землетрясения. Проще говоря, саудиты готовы променять сломавшийся кнут на вполне себе привлекательный для голодного человека пряник.

Дамаск не против, Москва за

Судя по всему, Башар Асад не против саудовского предложения. Тем более что в процессе переговоров сирийская сторона, по всей видимости, убрала ряд невыгодных для нее деталей (по данным Wall Street Journal, от Асада требовали найти компромисс с оппозицией и принять войска арабских стран для защиты возвращающихся в Сирию беженцев, однако он ответил отказом).

Сирийскому президенту нужны не только саудовские (а также эмиратские и т. п.) деньги, но также баланс слишком усилившегося Ирана. Сирийское руководство видит свою страну в качестве друга и партнера Тегерана, но не в роли вассального государства, не имеющего права на многовекторную политику. Так что у Тегерана есть все основания с осторожностью относиться к сирийско-саудовскому сближению.

Однако другой союзник Дамаска – Москва – имеет все основания быть довольным. Из всех внешних стран Россия, по всей видимости, станет главным бенефициаром данного сближения. Как минимум потому, что оно помогает России в реализации трех важнейших целей: внутрисирийской, ближневосточной и дипломатической.

Главной задачей России на внутрисирийском пространстве является полное победное завершение гражданской войны – и эта задача еще не выполнена.

Москва уничтожила террористов и помогла Дамаску вернуть контроль над огромными пространствами, однако политический процесс еще не завершен. Противники Башара Асада до сих пор обладают большими ресурсами – и прежде всего за счет финансирования со стороны внешних игроков. Той же Саудовской Аравии. И если Эр-Рияд активно включится в политическое урегулирование сирийского кризиса (то есть, проще говоря, заставит своих прокси либо пойти на переговоры с Асадом, либо жить без саудовских денег), то Москве будет гораздо проще добиться примирения между различными сирийскими группировками.

С ближневосточной точки зрения сирийско-саудовская нормализация играет на деэскалацию в регионе. Уничтожает еще один стержень, вокруг которого выстраиваются региональные конфликты. А значит, наносит еще один удар по основаниям для сохранения американского военного присутствия на Ближнем Востоке. По сути, американцы (а также их европейские союзники, до сих пор твердящие мантру из серии «Асад должен уйти») оказываются в изоляции.

С глобальной же точки зрения восстановление отношений между Дамаском и Эр-Риядом усиливает российскую дипломатию. Если Вашингтон на Ближнем Востоке играл по принципу «ты либо с нами, либо против нас», то Россия действовала исходя из тезиса «мы дружим со всеми, кто не дружит против нас».

В 2010-е годы, когда Россия с этим тезисом заходила в регион, он казался почти невыполнимым. Израиль конфликтовал с палестинцами, турки – с сирийцами, иранцы с саудитами, израильтяне вообще со всеми арабами (как и иранцы, конфликтовавшие еще и с израильтянами). И каждая из сторон пыталась взять Россию своим союзником против другой.

В итоге Москва не только сумела удержаться на тонкой грани нейтралитета, но и активно способствовала процессу сокращения этих конфликтов (саудовско-иранского, сирийско-турецкого, а теперь и саудовско-сирийского). Что не только способствовало стабилизации ситуации в регионе, но и соответствовало российским интересам.

Россия фактически перетасовывала все карты на Ближнем Востоке, результатом чего стали новые союзы и переворачивание всего с ног на голову. Ну, точнее, с головы на ноги – то есть в ту форму взаимодействия и сотрудничества государств, которая считается нормальной, цивилизованной и единственно правильной. А значит – приносящей пользу России.