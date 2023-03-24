Россия переворачивает в свою пользу Ближний Восток

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24 марта, пятница  |  Последнее обновление — 22:21  |  vz.ru
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Россия подрывает главенство доллара в мировой торговле

Рубль помогает доллару слабеть Станислав Красильников/ТАСС
Россия продолжает работу по ослаблению долларовой экономической системы. В планах Москвы продолжить наращивать торговлю в национальных валютах как в рамках ЕАЭС, так и с Китаем, который уже стал главным торговым партнером. Попытки подвинуть доллар в глобальной торговле раньше предпринимали японская йена, потом евро. Теперь наступило время новой альтернативной валюты. Однако США так просто не отдадут свое место под солнцем.  Подробности...
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Россия и Китай начали второй этап создания многополярного мира

Создание контуров нового мира – общая цель России и ее партнеров Донат Сорокин/ТАСС
Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина стал «оплеухой американцам» и обозначил новый этап формирования многополярного мира. США понимают, что эра их гегемонии проходит, но будут всячески этому сопротивляться. К такому выводу пришли политологи в ходе дискуссии о роли России в будущем многополярном мире.  Подробности...
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Россия предъявила Украине и Западу мощный бронетанковый кулак

В России с советских времен сохранилось несколько танковых заводов, в том числе и знаменитый УВЗ Марина Молдавская/ТАСС
Отечественный ВПК «раскочегарился», большинство заводов трудится в три смены, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В результате, по его словам, Россия в этом году выпустит полторы тысячи танков. У нашей армии появится самый мощный бронетанковый кулак во всей Евразии. Перевес сил на украинском поле боя станет бесспорным. За счет каких ресурсов будет достигнут рекордный темп выпуска бронетехники? Подробности...
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Как ненависть украинцев к полякам перековали в любовь

Волынская резня – массовое убийство поляков членами ОУН – до сих пор бередит историческую память EPA/ТАСС
Самый близкий к украинцам народ не русские, а поляки, такое мнение, как утверждают местные социологи, сегодня наиболее популярно в украинском обществе. Неужели украинцы забыли многолетнюю вражду с поляками, Волынскую резню и претензии Варшавы на Львов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Милитаризация Польши принципиально опасна для Европы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Предположим, что планы польских реваншистов станут реальностью. Мир получит Польшу с территорией, расширенной за счет Галиции, с армией, вооруженной до зубов и получившей боевой опыт. Кому будет угрожать такая Польша, только ли России и Белоруссии? Подробности...

Как русские взяли мощнейшую крепость, дважды уступая числом

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 марта 1915 года русским сдалась большая и хорошо укрепленная австро-венгерская крепость Перемышль. Гарнизон состоял из качественных войск и в два раза превосходил по численности осаждавших. Но противника это не спасло. Подробности...

Католических церквей уже давно как минимум две

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Почему Си не звонит Зеленскому

Румыния хочет кусок Украины

Снаряды с ураном для ВСУ

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Россия переворачивает в свою пользу Ближний Восток

    Как примирение саудитов с Сирией скажется на России
    Россия выстроила новые союзы на Ближнем Востоке
    		  
    24 марта 2023, 22:00
    Фото: Syrian Presidency/Keystone Press Agency, Yao Dawei/XinHua/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    На Ближнем Востоке продолжаются тектонические сдвиги, которые еще недавно сложно было даже представить. Саудовская Аравия мирится теперь не только с Ираном, но и с Сирией – а ведь именно саудиты в первую очередь давали деньги на свержение Асада. Происходящее имеет прямое отношение к интересам России.

    «Создается впечатление, что в регионе идет широкий процесс перетасовки карт, следствием чего могут стать новые союзы – в результате все перевернется с ног на голову», – пишет о нынешней ситуации на Ближнем Востоке региональное издание «Аль-Джарида».

    И одним из главных участников этого процесса является Саудовская Аравия. Недавно Эр-Рияд при посредничестве Китая достиг соглашения о восстановлении дипломатических отношений со своим главным региональным противником – Ираном. Сейчас саудиты восстанавливают отношения с еще одним своим врагом – президентом Сирии Башаром Асадом. Для соответствующих переговоров в саудовскую столицу приезжал высокопоставленный член семьи Асада (по слухам, этим человеком был брат президента – Махер). Как считается, саудовское посольство в Дамаске откроется по окончании священного для мусульман месяца Рамадан. А за возвращением посольств последует и возвращение Сирии в Лигу Арабских Государств.

    Саудиты спешат мириться

    Саудовско-сирийский процесс является частью более глобального процесса нормализации отношений между Дамаском и ближневосточными странами. После разрушительного февральского землетрясения сирийскую столицу впервые со времен начала гражданской войны посетили министры иностранных дел Египта и Иордании, а саудиты отправили в Алеппо самолет с гуманитарной помощью. 19 марта Башара Асада с женой со всеми почестями встречали в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Однако все-таки главной арабской страной сейчас является именно Саудовская Аравия, и от нее зависит степень и темп восстановления контактов между Башаром Асадом и его соседями. Судя по нынешней позиции Эр-Рияда, выбор был сделан в пользу ускорения.

    На это у Саудовской Аравии есть несколько причин.

    Прежде всего, это фиксация убытков. Неверная ставка на свержение Асада не только не привела к успеху, но и лишила Эр-Рияд целого ряда позиций на Ближнем Востоке.

    Саудовскую Аравию вытеснили не только из Сирии, но и из Ливана – причем вытесняли не только иранцы, но и турки, которые оказались гораздо более гибкими, чем саудиты. И сейчас Эр-Рияд хочет сделать то, что начала делать Анкара (ее конкурент в борьбе за региональное лидерство) несколько лет назад после вхождения по российскому приглашению в мирный процесс – то есть вернуться в Сирию, находящуюся в центре региона. Как верно отметили в министерстве иностранных дел ОАЭ, крайне необходимо «усиливать арабскую роль в Сирии».

    Но если Турция до сих пор этот процесс не завершила (все говорят о возможном саммите Эрдогана и Асада, но потенциальные переговоры об этом в Москве между сирийской и турецкой делегациями не состоялись), то Эр-Рияд хочет пройти всю процедуру за считаные месяцы. И тем самым обойти проведшую мощный дебют Анкару в эндшпиле дипломатической игры на сирийской доске.

    Саудовская Аравия хочет не только вернуться, но и приобрести. Изначально главной целью Эр-Рияда в Сирии не свержение Башара Асада, а вывод Сирии из-под влияния Ирана. Смена режима рассматривалась лишь как (казалось бы) наиболее эффективный метод достижения этой цели.

    Сейчас данный метод неосуществим – однако, как считают в Эр-Рияде, цель все еще выглядит частично достижимой. Выгнать Иран из Сирии не получится, но вполне возможно соблазнить Башара Асада на создание параллельного стратегического сотрудничества с саудовским руководством. Хотя бы потому, что Саудовская Аравия (в отличие от Ирана) обладает десятками миллиардов свободных долларов, которые она может вложить в восстановление Сирии от последствий гражданской войны и февральского землетрясения. Проще говоря, саудиты готовы променять сломавшийся кнут на вполне себе привлекательный для голодного человека пряник.

    Дамаск не против, Москва за

    Судя по всему, Башар Асад не против саудовского предложения. Тем более что в процессе переговоров сирийская сторона, по всей видимости, убрала ряд невыгодных для нее деталей (по данным Wall Street Journal, от Асада требовали найти компромисс с оппозицией и принять войска арабских стран для защиты возвращающихся в Сирию беженцев, однако он ответил отказом).

    Сирийскому президенту нужны не только саудовские (а также эмиратские и т. п.) деньги, но также баланс слишком усилившегося Ирана. Сирийское руководство видит свою страну в качестве друга и партнера Тегерана, но не в роли вассального государства, не имеющего права на многовекторную политику. Так что у Тегерана есть все основания с осторожностью относиться к сирийско-саудовскому сближению.

    Однако другой союзник Дамаска – Москва – имеет все основания быть довольным. Из всех внешних стран Россия, по всей видимости, станет главным бенефициаром данного сближения. Как минимум потому, что оно помогает России в реализации трех важнейших целей: внутрисирийской, ближневосточной и дипломатической.

    Главной задачей России на внутрисирийском пространстве является полное победное завершение гражданской войны – и эта задача еще не выполнена.

    Москва уничтожила террористов и помогла Дамаску вернуть контроль над огромными пространствами, однако политический процесс еще не завершен. Противники Башара Асада до сих пор обладают большими ресурсами – и прежде всего за счет финансирования со стороны внешних игроков. Той же Саудовской Аравии. И если Эр-Рияд активно включится в политическое урегулирование сирийского кризиса (то есть, проще говоря, заставит своих прокси либо пойти на переговоры с Асадом, либо жить без саудовских денег), то Москве будет гораздо проще добиться примирения между различными сирийскими группировками.

    С ближневосточной точки зрения сирийско-саудовская нормализация играет на деэскалацию в регионе. Уничтожает еще один стержень, вокруг которого выстраиваются региональные конфликты. А значит, наносит еще один удар по основаниям для сохранения американского военного присутствия на Ближнем Востоке. По сути, американцы (а также их европейские союзники, до сих пор твердящие мантру из серии «Асад должен уйти») оказываются в изоляции.

    С глобальной же точки зрения восстановление отношений между Дамаском и Эр-Риядом усиливает российскую дипломатию. Если Вашингтон на Ближнем Востоке играл по принципу «ты либо с нами, либо против нас», то Россия действовала исходя из тезиса «мы дружим со всеми, кто не дружит против нас».

    В 2010-е годы, когда Россия с этим тезисом заходила в регион, он казался почти невыполнимым. Израиль конфликтовал с палестинцами, турки – с сирийцами, иранцы с саудитами, израильтяне вообще со всеми арабами (как и иранцы, конфликтовавшие еще и с израильтянами). И каждая из сторон пыталась взять Россию своим союзником против другой.

    В итоге Москва не только сумела удержаться на тонкой грани нейтралитета, но и активно способствовала процессу сокращения этих конфликтов (саудовско-иранского, сирийско-турецкого, а теперь и саудовско-сирийского). Что не только способствовало стабилизации ситуации в регионе, но и соответствовало российским интересам.

    Россия фактически перетасовывала все карты на Ближнем Востоке, результатом чего стали новые союзы и переворачивание всего с ног на голову. Ну, точнее, с головы на ноги – то есть в ту форму взаимодействия и сотрудничества государств, которая считается нормальной, цивилизованной и единственно правильной. А значит – приносящей пользу России.

     
     
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